Sport

Record: Florin Tănase i-a cerut împrumut lui Gigi Becali o sumă care l-a lăsat cu gura căscată până și pe finanțatorul FCSB. Exclusiv.

Gigi Becali și Florin Tănase, vedeta FCSB, n-au ajuns momentan la un acord pentru prelungirea contractului. Decarul vrea un împrumut uriaș, dar patronul e sceptic: „Sunt vremuri grele în imobiliare, el vrea să facă o afacere mare, dar...”
Bogdan Mariș
25.06.2026 | 14:59
Record Florin Tanase ia cerut imprumut lui Gigi Becali o suma care la lasat cu gura cascata pana si pe finantatorul FCSB Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Gigi Becali (68 de ani), tot adevărul despre negocierile cu Florin Tănase (31 de ani). FOTO: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Gigi Becali (68 de ani) a dezvăluit pentru FANATIK în ce stadiu se află negocierile cu Florin Tănase (31 de ani) pentru prelungirea contractului cu FCSB. Omul de afaceri a anunțat că internaționalul român, care și-ar dori un contract pe 4 ani, i-a solicitat un împrumut pentru a investi într-un proiect imobiliar de amploare.

Gigi Becali, ultimele detalii de la negocierile cu Florin Tănase. Jucătorul i-a cerut un împrumut de 2 milioane de euro

Florin Tănase ar dori să semneze un contract pe 4 ani cu FCSB, însă Gigi Becali nu este dispus să-i ofere o înțelegere pentru o perioadă atât de lungă. În plus, fotbalistul i-a solicitat cu titlu de împrumut o sumă consistentă, pe care ar investi-o într-un proiect imobiliar major, în care este implicat și Dumitru Dragomir. Din informațiile obținute de FANATIK, ar fi vorba despre 2 milioane de euro! Dacă ar obține împrumutul, Tănase ar renunța la transferul în China.

ADVERTISEMENT

 „Cu Tănase o să am o discuție finală. Problema este că el vrea contract pe 4 ani. Eu o să-i fac contract pe maximum doi ani. Tănase are niște afaceri imobiliare cu Mitică Dragomir, vor să facă un cartier rezidențial mare de tot și mi-a cerut să-i dau niște bani împrumut. Nu mă apuc eu acum să dau împrumuturi la jucători, dar cu Tănase am o relație mai specială. Trebuie să mă gândesc bine mai întâi, sunt bani mulți la mijloc.

El mi-a spus că dacă dă drumul la proiectul acesta rezidențial rămâne aici, nu mai pleacă în China. E vorba de un proiect de amploare, un cartier pe pământul lui Mitică Dragomir. Face profit de câteva milioane de euro cu banii pe care îi împrumut eu și atunci nu mai trebuie să plece în China.

ADVERTISEMENT
Românii au furat o statuie din patrimoniul Germaniei pe care voiau să o...
Digi24.ro
Românii au furat o statuie din patrimoniul Germaniei pe care voiau să o topească. Lucrarea de arta a fost găsită în Buzău

El trebuie să înțeleagă că afacerile sunt afaceri. Stai ușor, că poți intra în faliment. Vrea să facă el afaceri… Nu are rost să mai comentez, să vă povestesc ce vrea el. Treaba lui. El vrea afaceri, blocuri. El vrea bani, să-i dau împrumut. Nu merge așa, ce facem acum? Joacă fotbal. Ți-a ieșit afacerea, ai câștigat 5-6 milioane, dar așteaptă, că e blocată piața. «A, că a luat avânt». Nu merge așa, bă. Eu pot, dar tu te iei după mine? Sau după fata mea? Eu bag bani, 10-20 de milioane, țin banii închiși. După 10 sau 20 de ani, tot crește piața. Dar tu poți să ții banii închiși? De unde ai bani ca să-i ții închiși?”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT
”Marele trădător al Ucrainei” a rupt tăcerea: ”Am una și cu siguranță nu...
Digisport.ro
”Marele trădător al Ucrainei” a rupt tăcerea: ”Am una și cu siguranță nu este română”

Florin Tănase, dispus să renunțe la bonusuri pentru a primi împrumutul din partea lui Gigi Becali

Patronul FCSB-ului, care a împlinit 68 de ani pe 25 iunie, a afirmat că Florin Tănase ar fi dispus să renunțe la prime și la bonusuri în următorii ani dacă ar primi împrumutul solicitat. „Bine, băiatul este foarte corect, așa cum a fost mereu. Mi-a spus că renunță la prime, la toate bonusurile de cupe europene, dacă-i acord împrumutul acesta. Deci, practic, nici eu nu voi mai avea o cheltuială foarte mare, care poate ajunge la un milion de euro în anii următori din bonusurile de cupe europene. Tănase a venit cu o propunere corectă, o să mă gândesc și o să vorbesc cu el. E mai complicat, totuși, să dau împrumut atâția bani, dar vedem ce se va întâmpla. Eu vreau ca Tănase să mai rămână, e unul dintre jucătorii noștri cei mai buni, vreau să rămână la FCSB, dar mai mult de doi ani nu-i ofer contract, pentru că nu am cum”, a mai spus Gigi Becali pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT
  • 1.800.000 de euro este cota actuală a lui Florin Tănase
  • 105 goluri în 321 de meciuri a marcat fotbalistul pentru FCSB
Jurgen Klopp, gest uluitor! A plecat în timpul interviului după ce a fost...
Fanatik
Jurgen Klopp, gest uluitor! A plecat în timpul interviului după ce a fost întrebat despre un subiect controversat de la Cupa Mondială: „Nicio șansă!”. Video
Ce echipă susțin Elizabeth Omoregie și Gabriela Moreschi la Cupa Mondială 2026. Cum...
Fanatik
Ce echipă susțin Elizabeth Omoregie și Gabriela Moreschi la Cupa Mondială 2026. Cum s-au îmbrăcat fostele jucătoare de la CSM București
Mihai Stoica, răspuns acid pentru Victor Pițurcă după criticile la adresa lui Olaru:...
Fanatik
Mihai Stoica, răspuns acid pentru Victor Pițurcă după criticile la adresa lui Olaru: „Cifrele au fost extraordinare”
Tags:
Parteneri
Nu îl iartă pe Gică Hagi pentru că l-a interzis la națională: 'Nu...
iamsport.ro
Nu îl iartă pe Gică Hagi pentru că l-a interzis la națională: 'Nu am cum! E zero'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!