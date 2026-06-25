Record: Florin Tănase i-a cerut împrumut lui Gigi Becali o sumă care l-a lăsat cu gura căscată până și pe finanțatorul FCSB. Exclusiv.

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Gigi Becali (68 de ani) a dezvăluit pentru FANATIK în ce stadiu se află negocierile cu Florin Tănase (31 de ani) pentru prelungirea contractului cu FCSB. Omul de afaceri a anunțat că internaționalul român, care și-ar dori un contract pe 4 ani, i-a solicitat un împrumut pentru a investi într-un proiect imobiliar de amploare.

Gigi Becali, ultimele detalii de la negocierile cu Florin Tănase. Jucătorul i-a cerut un împrumut de 2 milioane de euro

Florin Tănase ar dori să semneze un contract pe 4 ani cu FCSB, însă Gigi Becali nu este dispus să-i ofere o înțelegere pentru o perioadă atât de lungă. În plus, în care este implicat și Dumitru Dragomir. Din informațiile obținute de FANATIK, ar fi vorba despre 2 milioane de euro! Dacă ar obține împrumutul, Tănase ar renunța la transferul în China.

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„Cu Tănase o să am o discuție finală. Problema este că el vrea contract pe 4 ani. Eu o să-i fac contract pe maximum doi ani. Tănase are niște afaceri imobiliare cu Mitică Dragomir, vor să facă un cartier rezidențial mare de tot și mi-a cerut să-i dau niște bani împrumut. Nu mă apuc eu acum să dau împrumuturi la jucători, dar cu Tănase am o relație mai specială. Trebuie să mă gândesc bine mai întâi, sunt bani mulți la mijloc.

El mi-a spus că dacă dă drumul la proiectul acesta rezidențial rămâne aici, nu mai pleacă în China. E vorba de un proiect de amploare, un cartier pe pământul lui Mitică Dragomir. Face profit de câteva milioane de euro cu banii pe care îi împrumut eu și atunci nu mai trebuie să plece în China.

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El trebuie să înțeleagă că afacerile sunt afaceri. Stai ușor, că poți intra în faliment. Vrea să facă el afaceri… Nu are rost să mai comentez, să vă povestesc ce vrea el. Treaba lui. El vrea afaceri, blocuri. El vrea bani, să-i dau împrumut. Nu merge așa, ce facem acum? Joacă fotbal. Ți-a ieșit afacerea, ai câștigat 5-6 milioane, dar așteaptă, că e blocată piața. «A, că a luat avânt». Nu merge așa, bă. Eu pot, dar tu te iei după mine? Sau după fata mea? Eu bag bani, 10-20 de milioane, țin banii închiși. După 10 sau 20 de ani, tot crește piața. Dar tu poți să ții banii închiși? De unde ai bani ca să-i ții închiși?”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate pentru FANATIK.

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Florin Tănase, dispus să renunțe la bonusuri pentru a primi împrumutul din partea lui Gigi Becali

a afirmat că Florin Tănase ar fi dispus să renunțe la prime și la bonusuri în următorii ani dacă ar primi împrumutul solicitat. „Bine, băiatul este foarte corect, așa cum a fost mereu. Mi-a spus că renunță la prime, la toate bonusurile de cupe europene, dacă-i acord împrumutul acesta. Deci, practic, nici eu nu voi mai avea o cheltuială foarte mare, care poate ajunge la un milion de euro în anii următori din bonusurile de cupe europene. Tănase a venit cu o propunere corectă, o să mă gândesc și o să vorbesc cu el. E mai complicat, totuși, să dau împrumut atâția bani, dar vedem ce se va întâmpla. Eu vreau ca Tănase să mai rămână, e unul dintre jucătorii noștri cei mai buni, vreau să rămână la FCSB, dar mai mult de doi ani nu-i ofer contract, pentru că nu am cum”, a mai spus Gigi Becali pentru FANATIK.

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