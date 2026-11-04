Record în tenis! Novak Djokovic a intrat direct în istorie. Ce a reușit, de fapt, sârbul la Mastersul de la Paris!

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La 39 de ani și 164 de zile, Novak Djokovic continuă să fie printre cei mai buni tenismeni din lume, chiar dacă se luptă cu sportivi mult mai tineri. Vârsta chiar l-a făcut să doboare un record la Mastersul din Paris, unde a trecut în trei seturi de Vacherot și a devenit cel mai vârstnic jucător care câștigă vreodată un meci în competiția din capitala Franței, devansând o altă legendă a tenisului.

Novak Djokovic scrie istorie la Paris! A devenit cel mai vârstnic câștigător al unei partide la Mastersul din capitala Franței

pe care l-a învins în trei seturi, 6-7 (5), 7-5, 6-1, ce data dinainte ca „Nole” să deschidă ochii pentru prima dată pe această lume. Din 1986, de la inaugurarea competiției, Jimmy Connors, ce avea la acea vreme 39 de ani și 56 de zile, și-a trecut numele în acest clasament și nu a mai fost devansat până marți, 3 noiembrie 2026.

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Astfel, Novak Djokovic a urcat pe primul loc în clasamentul celor mai vârstnici tenismeni ce au câștigat un meci la Paris, devansându-l pe Connors. Podiumul este completat de Feliciano Lopez, cu 39 de ani și 43 de zile în momentul ultimei victorii de la Paris, în timp ce pe locurile 4 și 5 se clasează Gilles Simon, cu 37 de ani și 308 de zile, și Ivo Karlovic, cu 37 de ani și 245 de zile.

Djokovic l-a egalat și pe Gael Monfils

După ce a urcat pe primul loc în clasamentul celor mai vârstnici jucători ce au câștigat un meci la Mastersul din Paris, succesul în fața lui Vacherot l-a mai ajutat pe Djokovic să egaleze un record uluitor, deținut de francezul Gael Monfils, care a fost omagiat chiar la debutul turneului.

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Este vorba despre numărul de naționalități diferite contra cărora cei doi au reușit să câștige. Atât Novak Djokovic, cât și Gael Monfils au învins tenismeni de 61 de naționalități diferite, sârbul ajungând la acest număr după ce a trecut de monegascul Valentin Vacherot. Nici lui Rafael Nadal și Roger Federer nu le-a lipsit mult pentru a atinge această bornă. Spaniolul a învins tenismeni din 60 de țări, în timp ce elvețianul a ajuns la 58.

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