Record incredibil în fotbal! 51 de persoane eliminate într-un singur meci. Bătaie generală, cu pumni, picioare și scaune aruncate

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Fotbalul din „Țara Cafelei” a fost zguduit de un scandal monstru, care a avut loc între două echipe de tineret. Duelul Uberlândia și Mamoré, disputat duminică, 1 noiembrie, în semifinalele ligii secunde a campionatului statului Minas Gerais U20, s-a transformat într-o adevărată bătaie de stradă.

Bătaie generală în Brazilia! 51 de eliminări după un gol marcat în minutul 90+9

Pe teren, meciul a fost câștigat de Mamoré, scor 3-1, și a intrat în atenția presei internaționale după ce arbitrul a consemnat 51 de eliminări, dintre care 43 de fotbaliști și opt membri ai staff-urilor tehnice. Numărul depășește orice precedent recunoscut oficial în istoria fotbalului.

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Totul a degenerat în minutul 90+9, când Mamoré a înscris golul de 3-1. În timp ce jucătorii oaspeților se bucurau, fotbalistul Davi Bittencourt s-a îndreptat spre banca de rezerve a adversarilor, unde și a adresat mai multe injurii.

Reacția gazdelor nu a întârziat. Potrivit raportului arbitrului Fernando Patrick Drosghic Modesto, antrenorul cu portarii al formației Uberlândia a intrat pe teren și l-a împins pe Bittencourt, moment în care conflictul a scăpat complet de sub control.

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Jucătorii celor două echipe, rezervele și membrii staff-urilor au început să își împartă pumni și picioare. Imaginile surprinse la stadionul Parque do Sabiá arată scene greu de imaginat pe un teren de fotbal, cu persoane care se lovesc reciproc și încearcă să se apere de obiectele aruncate. Nici măcar

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Conform presei din Brazilia, șase copii de mingi s-au implicat în altercație, în timpul căreia au fost aruncate inclusiv scaune și tărgi medicale. Arbitrul nu a mai putut prezenta cartonașele roșii în mijlocul haosului. Acesta a consemnat ulterior în raportul oficial 48 de eliminări provocate de bătaia generală, la care s-au adăugat alte trei sancțiuni dictate pentru incidente petrecute anterior.

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Arbitrul a fost amenințat cu moartea

Scandalul de la final nu a reprezentat singurul moment tensionat al întâlnirii. În repriza a doua, după eliminarea unui jucător de la Uberlândia, mai mulți conducători ai gazdelor au pătruns pe teren și au contestat vehement decizia arbitrului.

Partida a fost întreruptă timp de aproximativ 40 de minute, până când oficialii au reușit să restabilească ordinea și să asigure condițiile necesare continuării jocului.

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Situația a devenit atât de gravă încât arbitrul Fernando Patrick a susținut că a primit inclusiv amenințări cu moartea. Potrivit publicației braziliene acesta a depus o plângere la poliție în urma incidentelor. În raportul de arbitraj sunt menționate amenințările atribuite lui Willer Francisco Silva, unul dintre conducătorii clubului Uberlândia, care i-ar fi transmis „centralului” că îl va lovi și îl va aștepta după partidă.

Mai mult, publicația a relatat că bilanțul total ar ajunge la 53 de persoane eliminate, dacă sunt incluși și doi oficiali ai clubului Uberlândia, pe lângă cei 43 de fotbaliști și opt membri ai staff-urilor tehnice. Incidentele au continuat să producă urmări și după încheierea partidei. Poliția braziliană a fost sesizată în legătură cu distrugerile produse în vestiarul oaspeților, unde au fost constatate avarii la uși și instalațiile sanitare.