Record istoric în Bănie! Universitatea Craiova se apropie de o bornă fără precedent la numărul de abonamente. Exclusiv

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Entuziasmul creat în jurul Universității Craiova după câștigarea titlului și campania spectaculoasă de transferuri se vede din plin și în tribune. Cu doar câteva zile înaintea primului meci oficial pe stadionul „Ion Oblemenco”, campioana României a depășit pragul de 10.000 de abonamente vândute și se îndreaptă spre o bornă impresionantă, fără precedent în fotbalul românesc.

Sectoare întregi de pe „Ion Oblemenco” sunt deja ocupate de abonați

Interesul suporterilor Universității Craiova pentru noul sezon este uriaș. Potrivit informațiilor FANATIK, clubul a depășit deja pragul de 10.000 de abonamente vândute, iar toate indiciile arată că, în cel mai scurt timp, până la meciul din turul II preliminar al Ligii Campionilor, oltenii au șanse foarte mari să ajungă la 12.000-13.000 de abonamente vândute. Dacă acest ritm se va menține, , dat fiind faptul că aproape jumătate din capacitatea stadionului „Ion Oblemenco” va fi ocupată de abonați.

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Situația se vede cel mai bine pe harta stadionului. La Tribuna I, în sectoarele 9, 10 și 11, toate locurile de la primul inel au fost ocupate, iar la inelul al doilea mai sunt disponibile doar locurile situate de la rândurile 37-40 în sus.

Un scenariu asemănător se regăsește și la Peluza Nord. În sectoarele 4 și 5, primul inel este complet sold-out, în timp ce la al doilea inel au mai rămas disponibile doar locurile din ultimele rânduri, începând cu rândul 30.

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10.000 de abonamente a vândut Universitatea Craiova pentru noul sezon

Universitatea Craiova și-a depășit propriul record la abonamente

Valul de interes al suporterilor nu este întâmplător. , cifră care reprezenta deja un record absolut atât pentru club, cât și pentru SuperLigă. De altfel, precedentul record fusese depășit încă din 25 iunie, când conducerea anunța atingerea pragului de 8.000 de abonamente, o performanță fără precedent în fotbalul românesc.

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Între timp, ritmul vânzărilor a rămas unul extrem de ridicat, iar estimările arată că numărul abonamentelor va continua să crească în perioada următoare.

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Interesul fanilor s-a reflectat și în zona corporate. Toate lojele stadionului „Ion Oblemenco” au fost rezervate, indiferent de pachetul ales – Clasic (20.000 de euro), Business (21.500 de euro) sau Exclusiv (23.500 de euro) –, semn că și mediul de afaceri din Craiova susține proiectul campioanei României.

Un alt argument important pentru suporteri este faptul că abonamentele sunt valabile pentru toate partidele disputate pe teren propriu în SuperLigă, Cupa României și în tururile preliminare ale cupelor europene, indiferent de competiția în care va evolua Universitatea Craiova. Singura excepție o reprezintă eventualul play-off european, pentru care accesul se va face pe bază de bilete.

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Cât costă abonamentele pe „Ion Oblemenco” în sezonul 2026/2027

Universitatea Craiova a stabilit la începutul lunii iunie prețurile pentru abonamentele sezonului 2026/2027, iar tarifele variază în funcție de zona aleasă de suporteri pe stadionul „Ion Oblemenco”, de la peluze și tribunele inferioare, până la sectoarele VIP, unde prețurile cresc semnificativ în funcție de confort și poziționare.

Tribuna II:

• Sector 7 – 399 lei (reînnoire) / 499 lei (nou)

• Sector 8, inel 1 – 439 lei / 549 lei

• Sector 8, inel 2 – 419 lei / 524 lei

• Sector 9, inel 1 – 499 lei / 624 lei

• Sector 9, inel 2 – 459 lei / 574 lei

• Sector 10, inel 1 – 519 lei / 649 lei

• Sector 10, inel 2 – 479 lei / 599 lei

• Sector 11, inel 1 – 499 lei / 624 lei

• Sector 11, inel 2 – 459 lei / 574 lei

• Sector 12, inel 1 – 439 lei / 549 lei

• Sector 12, inel 2 – 419 lei / 524 lei

• Sector 13 – 399 lei / 499 lei

Peluze:

• Peluza Nord – 239 lei (reînnoire) / 299 lei (nou)

• Peluza Sud – 339 lei (reînnoire) / 399 lei (nou)

Tribuna VIP:

• Sector A – 1.209 lei (reînnoire) / 1.429 lei (nou)

• Sector B – 1.319 lei / 1.559 lei

• Sector C – 1.429 lei / 1.689 lei

• Sector D – 1.429 lei / 1.689 lei

• Sector E – 1.319 lei / 1.559 lei

• Sector F – 1.209 lei / 1.429 lei

Reguli speciale pentru abonamentele Senior și Family Stand la Universitatea Craiova

Pentru anumite categorii de suporteri, Universitatea Craiova a introdus condiții speciale de achiziție. Abonamentul SENIOR este disponibil exclusiv în Tribuna 2, sectoarele 11 și 12, doar prin magazinele Științei. Pentru achiziție este necesară prezentarea actului de identitate, a unei copii a acestuia, a talonului de pensie, precum și formularul GDPR completat și semnat.

Pentru abonamentul FAMILY STAND, disponibil doar în sectoarele 8 și 9 din Tribuna 2, este obligatorie prezentarea actelor părinților și copiilor, inclusiv certificatele de naștere și documentele GDPR. Copiii trebuie să aibă sub 18 ani. Sistemul funcționează astfel:

• 1+1 = 1 adult + 1 copil

• 1+2 = 1 adult + 2 copii

• 2+1 = 2 adulți + 1 copil

• 2+2 = 2 adulți + 2 copii

Mai exact, în cadrul sistemului de abonamente FAMILY STAND, prima cifră reprezintă numărul de adulți și a doua cifră reprezintă numărul de copii incluși în acel abonament specific. De exemplu, când avem „1+1” înseamnă că acel abonament este destinat unui adult și unui copil. Pentru „1+2”, acesta indică faptul că abonamentul este pentru un adult și doi copii. În cazul „2+1”, se face referire la un abonament destinat pentru doi adulți și un copil. Pentru „2+2”, abonamentul este pentru doi adulți și doi copii ș.a.m.d.

Prețurile pentru Family Stand, în funcție de componența familiei

Pentru suporterii care aleg abonamentele Family Stand din Tribuna 2, prețurile diferă în funcție de componența familiei:

• 1 adult + 1 copil – 599 lei (reînnoire) / 719 lei (nou)

• 1 adult + 2 copii – 899 lei / 1.079 lei

• 1 adult + 3 copii – 1.199 lei / 1.439 lei

• 2 adulți + 1 copil – 1.055 lei / 1.235 lei

• 2 adulți + 2 copii – 1.295 lei / 1.535 lei

• 2 adulți + 3 copii – 1.559 lei / 1.919 lei