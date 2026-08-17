Record istoric în SuperLiga! Dan Nistor l-a depășit pe Ionel Dănciulescu după 13 ani și a devenit „nemuritor” în fotbalul românesc

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Momentul a fost sărbătorit cum se cuvinte pe Cluj Arena de fani și de oficialii echipei. Dan Nistor a primit un tricou cu numărul 516, fix numărul de meciuri de care avea nevoie pentru a-l depăși pe marele Ionel Dănciulescu.

Dan Nistor a bătut oficial recordul lui Ionel Dănciulescu și a bifat 516 meciuri în fotbalul românesc

și jucătorul român cu cele mai multe meciuri în istoria fotbalului românesc. Recordul trecut de 515 meciuri era deținut de Ionel Dănciulescu, cel care a bifat această bornă pe 6 octombrie 2013, înainte de a se retrage oficial din fotbal într-un Dinamo – Ceahlăul, scor 1-1.

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în partida Pandurii – Unirea Urziceni, scor 0-0. Antrenorul care-l trimitea pentru prima dată pe teren pe Nistor era Ionuț Badea. Dan Nistor a mai evoluat la Dinamo, CFR Cluj și Universitatea Craiova.

Ionel Dănciulescu îl felicită pe Dan Nistor pentru performanța pe care a obținut-o: 516 meciuri jucate

Legendarul Ionel Dănciulescu îl aplaudă pe Dan Nistor și îl felicită pentru că i-a bătut recordul. Spune că secretul lui și al lui Nistor a fost mereu seriozitatea și o viață sportivă ca la carte. „În primul rând, orice record este făcut să fie bătut. Și mă bucur foarte mult că este chiar Dan Nistor, un băiat la care eu țin foarte mult.

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Îl admir în special datorită faptului că este un tip dârz, un tip care a muncit foarte mult, un tip serios și a reușit să facă performanță, să ajungă la această cifră impresionantă.

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Cred că viața extrasportivă (n.r. secretul). Am știut să ne focusăm doar pe fotbal. Nu au existat jumătăți de măsură în tot ceea ce am întreprins în fotbal. Am avut o viață ordonată, o viață cum ar trebui să aibă orice jucător de fotbal”, a declarat Ionel Dănciulescu pentru

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În topul celor mai longevivi jucători din campionatul românesc, Superliga acum sau Divizia A, Liga 1 în trecut, Dan Nistor (516 meciuri) și Ionel Dănciulescu (515 meciuri) sunt urmați de Costică Ștefănescu (490 meciuri). Florea Ispir este al 4-lea cel mai longeviv jucător cu 485 de partide, urmat de Ladislau Boloni cu 484 de meciuri. Costel Câmpeanu (470 meciuri), Petre Marin (468 meciuri), Paul Cazan (465 meciuri), Mario Camora (457 meciuri) și Cornel Dinu (454 meciuri) completează topul.