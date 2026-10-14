Record istoric la Getafe înainte de meciul de la Craiova! E unic în fotbalul spaniol

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Universitatea Craiova se pregătește pentru un duel important în UEFA Conference League, împotriva formației Getafe, iar echipa din Spania vine în Bănie cu un antrenor care a intrat în istoria fotbalului iberic. José Bordalás a ajuns la 868 de meciuri ca antrenor, devenind tehnicianul cu cele mai multe partide conduse în istoria fotbalului iberic. O bornă care spune multe despre longevitatea sa, dar și despre experiența acumulată în decenii petrecute pe băncile tehnice din Spania.

José Bordalás, antrenorul lui Getafe, a intrat în istoria fotbalului spaniol înainte de jocul de la Craiova

José „Pepe” Bordalás Jiménez are 62 de ani și o carieră de peste trei decenii în antrenorat. Și-a început activitatea în 1993, la echipa secundă a formației Alicante, iar de atunci a trecut prin mai multe eșaloane ale fotbalului spaniol. De-a lungul timpului, a pregătit echipe precum Elche, Deportivo Alavés, Valencia și Getafe, clubul pe care îl conduce în prezent.

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Recordul de 868 de meciuri antrenate realizat chiar îl plasează într-o categorie aparte în fotbalul spaniol. Bordalás a construit această experiență pas cu pas, de la echipele din ligile inferioare până la formații care au luptat pentru poziții importante în LaLiga. Pentru Universitatea Craiova, duelul cu Getafe înseamnă, așadar, și întâlnirea cu un tehnician care a acumulat o experiență considerabilă în fotbalul spaniol și care și-a pus amprenta asupra mai multor echipe.

868 de meciuri din postura de antrenor are la activ José „Pepe” Bordalás Jiménez, antrenorul lui Getafe

Bordalás a promovat-o pe Alavés în LaLiga, apoi a ajuns la Getafe

Unul dintre primele momente importante ale carierei sale a venit în 2015, când a preluat-o pe Deportivo Alavés. Sub comanda lui Bordalás, formația a câștigat campionatul ligii secunde și a obținut promovarea în LaLiga. În ciuda acestei performanțe, antrenorul a fost îndepărtat de la echipă la finalul sezonului.

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În septembrie 2016, Bordalás a fost numit la conducerea lui Getafe, care evolua atunci în liga a doua. Tehnicianul a reușit să ducă formația din apropierea Madridului înapoi în primul eșalon al fotbalului spaniol. Promovarea a fost doar începutul unei perioade importante pentru club. Getafe a terminat primul sezon după revenirea în LaLiga pe locul 8, iar în stagiunea următoare a făcut un pas suplimentar, încheind campionatul pe poziția a cincea.

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Cea mai bună clasare din istoria lui Getafe, sub comanda lui Bordalás

Sezonul în care Getafe a terminat pe locul 5 a reprezentat una dintre cele mai importante performanțe din istoria clubului. Echipa a fost aproape de , însă a ratat obiectivul în ultima etapă. Rezultatele obținute i-au adus lui Bordalás recunoaștere în Spania, unde a fost desemnat cel mai bun antrenor al sezonului respectiv. Stilul său de joc, bazat pe organizare, disciplină tactică și intensitate, a transformat-o pe Getafe într-o echipă dificil de înfruntat pentru adversarele din LaLiga.

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Experiența acumulată în acea perioadă reprezintă și unul dintre motivele pentru care Bordalás este asociat cu identitatea sportivă a formației madrilene. Getafe a devenit o echipă capabilă să pună probleme inclusiv cluburilor cu bugete și loturi mai puternice.

În mai 2021, Bordalás a fost numit antrenor la Valencia, unde a semnat un contract pe doi ani. Debutul său oficial a avut loc pe 13 august, chiar împotriva fostei sale echipe, Getafe, pe care Valencia a învins-o cu 1-0. Experiența de la Valencia a fost urmată de revenirea la Getafe. În aprilie 2023, tehnicianul a fost chemat să preia echipa pentru ultimele șapte meciuri ale sezonului, într-un moment în care formația se lupta pentru evitarea retrogradării. Bordalás a reușit să mențină clubul în prima ligă, iar revenirea sa a consolidat legătura dintre antrenor și echipa din apropierea Madridului.

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Getafe vine la Craiova după un sezon care i-a adus calificarea în Conference League

În sezonul trecut, Getafe a terminat campionatul pe locul 7, rezultat care i-a asigurat prezența în UEFA Conference League. Pentru club, calificarea în competiția europeană reprezintă o nouă oportunitate de a-și confirma progresul și de a se măsura cu adversari din afara Spaniei. Pentru Universitatea Craiova, confruntarea cu formația pregătită de Bordalás va fi un test important. Oltenii vor avea în față o echipă cu experiență în LaLiga și cu un antrenor care a demonstrat de-a lungul carierei că știe să construiască formații competitive și greu de depășit.

Getafe și-a început aventura europeană din acest sezon în play-off-ul Conference League, unde a întâlnit formația sârbă Partizan Belgrad. Spaniolii au câștigat prima manșă, disputată pe teren propriu, cu scorul de 3-1, după golurile marcate de Enes Ünal, García și Mojica. În returul de la Belgrad, Getafe a pierdut cu 1-2, însă victoria din tur s-a dovedit decisivă, iar formația pregătită de José Bordalás s-a calificat în faza principală cu scorul general de 4-3.