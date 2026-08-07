Record mondial, sabotat din cauza rasismului: „Am făcut-o intenționat! Vă urăsc, nenorociților”. Vinovatul riscă doi ani de închisoare

Sonita Muluh (29 de ani), o sportivă de culoare din Belgia care a încercat să ridice 334,5 kg la genuflexiune la Campionatele Mondiale Open Classic de Powerlifting din Lituania, a fost sabotată de unul dintre asistenți. Deși ea și-a dus proba la bun sfârșit, ceea ce ar fi însemnat un record mondial, pe filmări s-a observat cum greutatea este sprijinită pe genunchiul asistentului, care a recunoscut că a făcut-o intenționat.
Pentru sabotarea intenționată a recordului mondial, Ernestas Kusinas a fost interzis de Federația Lituaniană de Powerlifting de la orice fel de eveniment sportiv, însă declarațiile sale de pe internet i-ar putea aduce chiar doi ani de închisoare.
El a provocat indignare după ce a recunoscut pe Instagram că a făcut acest gest deliberat, motivul fiind că nu suportă persoanele de culoare. „Îmi pare rău pentru voi, idioților, sunt rasist și am făcut-o intenționat pentru că vă urăsc, nenorociților”. Ulterior, el s-a scuzat în fața jurnaliștilor de la Reuters, spunând că a fost un comentariu scris la nervi, după ce a fost acuzat de rasism de mai multe persoane din mediul online. Dacă poliția din Lituania îl va găsi vinovat, atunci el riscă până la doi ani de închisoare pentru discurs instigator la ură.
Evenimentul a avut loc în urmă cu cinci săptămâni, însă abia recent intenția asistentului a ieșit la iveală pe rețelele de socializare. După ce a aflat că nu a fost vorba despre o greșeală umană, sportiva din Belgia a fost șocată că a făcut un lucru atât de periculos lângă o persoană care îi dorea răul.
„Este șocant să te trezești 5 săptămâni mai târziu că acest lucru s-a întâmplat intenționat, din cauza culorii pielii mele. Nu mă simt în siguranță știind că această persoană a fost lângă mine în timp ce aveam în spate o greutate atât de mare și că orice mică greșeală se putea încheia tragic. Am fost norocoasă că am observat că bara l-a atins pe genunchi și că am putut stabiliza rapid greutatea. Nu toată lumea ar fi putut s-o fac. A fost cea mai mare greutate ridicată vreodată de o femeie. Am crezut că a fost vorba doar despre o greșeală umană care m-a costat foarte mult în acea zi.
Nu i-am vorbit urât, nu l-am blestemat. Ba chiar am postat un videoclip ulterior în care am rugat lumea să nu-i trimită amenințări și mesaje urâte din cauza acestui lucru, pe care eu l-am considerat o greșeală. Am crezut sincer că a fost fără intenție. Apoi să văd la cinci săptămâni distanță că a spus asta…”, a declarat ea pentru BBC.