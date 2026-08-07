Record mondial, sabotat din cauza rasismului: „Am făcut-o intenționat! Vă urăsc, nenorociților”. Vinovatul riscă doi ani de închisoare

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Sonita Muluh (29 de ani), o sportivă de culoare din Belgia care a încercat să ridice 334,5 kg la genuflexiune la Campionatele Mondiale Open Classic de Powerlifting din Lituania, a fost sabotată de unul dintre asistenți. Deși ea și-a dus proba la bun sfârșit, pe filmări s-a observat cum greutatea este sprijinită pe genunchiul asistentului, care a recunoscut că a făcut-o intenționat.

Asistentul care a sabotat recordul mondial la powerlifting riscă doi ani de închisoare

Pentru sabotarea intenționată a recordului mondial, Ernestas Kusinas a fost interzis de Federația Lituaniană de Powerlifting de la orice fel de eveniment sportiv, însă declarațiile sale de pe internet i-ar putea aduce chiar doi ani de închisoare.

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El a provocat indignare după ce a recunoscut pe Instagram că a făcut acest gest deliberat, motivul fiind că nu suportă persoanele de culoare. „Îmi pare rău pentru voi, idioților, sunt rasist și am făcut-o intenționat pentru că vă urăsc, nenorociților”. Ulterior, el s-a scuzat în fața jurnaliștilor de la Reuters, spunând că a fost un comentariu scris la nervi, d de mai multe persoane din mediul online. Dacă poliția din Lituania îl va găsi vinovat, atunci el riscă până la doi ani de închisoare pentru discurs instigator la ură.

Cum a reacționat Sonita Muluh după ce a fost victima rasismului

Evenimentul a avut loc în urmă cu cinci săptămâni, însă abia recent intenția asistentului a ieșit la iveală pe rețelele de socializare. După ce a aflat că nu a fost vorba despre o greșeală umană, sportiva din Belgia a fost șocată că a făcut un lucru atât de periculos lângă o persoană care îi dorea răul.

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„Este șocant să te trezești 5 săptămâni mai târziu că acest lucru s-a întâmplat intenționat, din cauza culorii pielii mele. Nu mă simt în siguranță știind că această persoană a fost lângă mine în timp ce aveam în spate o greutate atât de mare și că orice mică greșeală se putea încheia tragic. Am fost norocoasă că am observat că bara l-a atins pe genunchi și că am putut stabiliza rapid greutatea. Nu toată lumea ar fi putut s-o fac. A fost cea mai mare greutate ridicată vreodată de o femeie. Am crezut că a fost vorba doar despre o greșeală umană care m-a costat foarte mult în acea zi.

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Nu i-am vorbit urât, nu l-am blestemat. Ba chiar am postat un videoclip ulterior în care am rugat lumea să nu-i trimită amenințări și mesaje urâte din cauza acestui lucru, pe care eu l-am considerat o greșeală. Am crezut sincer că a fost fără intenție. Apoi să văd la cinci săptămâni distanță că a spus asta…”, a declarat ea pentru