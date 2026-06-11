Record negativ în meciul de deschidere de la Cupa Mondială! Coechipierul fotbalistului de la FCSB s-a făcut de râs

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Sphephelo ”Yaya” Sithole (27 de ani), mijlocașul Africii de Sud, a văzut cartonașul roșu în minutul 49 al partidei cu Mexic de la Cupa Mondială, într-un moment în care gazdele conduceau pe tabelă cu 1-0. Astfel, fotbalistul a stabilit un nou record pentru cea mai rapidă eliminare din istoria meciurilor de deschidere. Alți doi jucători au fost eliminați mai apoi, partida intrând în istoria CM.

Coechipierul lui Siyabonga Ngezana s-a făcut de râs la Cupa Mondială. A stabilit un nou record negativ

În minutul 9 al partidei Mexic – Africa de Sud, Yaya Sithole a fost deposedat aproape de propriul careu de Erik Lira, care a pasat decisiv pentru primul gol al acestei Cupe Mondiale, înscris de Julian Quinones. Seara lui Sithole s-a înrăutățit considerabil după pauză, mijlocașul fiind eliminat. În minutul 49, acesta l-a faultat pe Brian Gutierrez la marginea careului și a văzut cartonașul roșu.

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Astfel, fotbalistul care a evoluat în mai multe partide la naționala Africii de Sud alături de fundașul FCSB-ului, Siyabonga Ngezana, a stabilit un nou record pentru cea mai rapidă eliminare din istoria meciurilor de deschidere de la Cupa Mondială. Înainte de acest joc, recordul era deținut de camerunezul Andre Kana-Biyik, care a văzut cartonașul roșu în minutul 61 al partidei cu Argentina de la Cupa Mondială din 1990, pe care africanii aveau să o câștige cu 1-0.

Doi sud-africani, eliminați în meciul cu Mexic. Gazdele au văzut la rândul lor un cartonaș roșu

Sithole a fost al cincilea fotbalist eliminat într-un meci de deschidere, după Hans Pesser (Elveția – Germania 1-1, 1938), Andre Kana-Biyik, Benjamin Massing (ambii în Argentina – Camerun 0-1, 1990) și Marco Etcheverry (Germania – Bolivia 1-0, 1994). Rămași în inferioritate numerică, .

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Din nefericire pentru sud-africani, „exemplul” lui Sithole a fost urmat mai apoi și de Themba Zwane, fotbalistul de 36 de ani fiind eliminat direct în minutul 84. Mijlocașul i-a aplicat o lovitură lui Roberto Alvarado, iar „centralul” brazilian Wilton Sampaio i-a acordat cartonașul roșu după ce a revăzut faza pe monitorul VAR. Așadar, Africa de Sud devine a doua echipă din istoria Cupei Mondiale, după Camerun în 1990, care are doi jucători eliminați în meciul de deschidere.

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În prelungirile jocului, mexicanii au văzut la rândul lor un cartonaș roșu, Cesar Montes fiind eliminat direct pentru un fault comis asupra unui adversar, iar Mexic – Africa de Sud a devenit primul meci de deschidere din istoria Cupei Mondiale în care se acordă trei cartonașe roșii. .

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Cine este Yaya Sithole

Născut la Ulundi, în Africa de Sud, Yaya Sithole a făcut pasul spre fotbalul european în 2017, la vârsta de 18 ani, când a ajuns la academia celor de la Sporting Lisabona. După ce și-a încheiat junioratul la Vitoria Setubal, a debutat la nivel de seniori în tricoul celor de la B-SAD, club pe care l-a reprezentat timp de patru sezoane, 2019-2023.

Din 2023, sud-africanul evoluează tot în Portugalia, la Tondela, fiind împrumutat în stagiunea 2024-2025 la Gil Vicente. Sithole a debutat în 2022 la naționala Africii de Sud și a strâns până acum 29 de selecții, reușind să marcheze și un gol. Acesta a fost un jucător de bază pentru echipa națională la ultimele două ediții ale Cupei Africii pe Națiuni.