Sport

Record negativ la Australia – Egipt! E prima dată în istoria Cupei Mondiale când se întâmplă asta

S-a înregistrat un record negativ în partida dintre Australia și Egipt din șaisprezecimile Campionatului Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic.
Iulian Stoica
03.07.2026 | 23:14
Record negativ la Australia Egipt E prima data in istoria Cupei Mondiale cand se intampla asta
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Record negativ la Australia - Egipt! E prima dată în istoria Cupei Mondiale când se întâmplă asta. Foto: Profi Media
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Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic se apropie cu pași repezi de faza optimilor de finală. În partida dintre Australia și Egipt a avut loc o premieră în istoria turneelor finale mondiale. Ce performanță negativă a reușit un coechipier al lui Mohammed Salah.

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Record negativ la Australia – Egipt

Iubitorii fotbalului de pretutindeni asistă la a doua parte a Campionatului Mondial. Cele mai importante reprezentative luptă pentru un loc în optimile de finală a turneului, iar, în condițiile presiunii imense, unii fotbaliști pot avea parte și de performanțe mai puțin dorite în competiția mondială.

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În acest caz se află și Mohamed Hany, fundaș legitimat la Al Ahly care a fost convocat de selecționerul Egiptului în lotul pentru turneul final desfășurat în Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. Mai exact, jucătorul se poate „mândri” cu faptul că a reușit pentru prima oară în istorie să își înscrie două goluri în proprie poartă.

Primul a avut loc în partida inaugurală contra Belgia, când acesta a trimis decisiv spre proprie poartă în minutul 66. Același lucru s-a repetat în duelul contra Australia din optimile competiției, când o minge deviată din creștetul său a intrat în poarta apărată de colegul său de la club, Oufa Shobeir.

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După cele două autogoluri din partidele cu Belgia și Australia, Mohamed Hany a devenit primul jucător din istoria Campionatelor Mondiale care a înscris două goluri în proprie poartă în aceeași ediție. Această performanță negativă va fi, fără doar și poate, greu de egalat în edițiile ce urmează.

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Cine este Mohamed Hany

Mohamed Hany este un produs al academiei celor de la Al Ahly, club la care evoluează încă de la nivelul juvenil. Fiind văzut ca un fundaș cu experiență, acesta a acumulat nu mai puțin de 46 de selecții în prima reprezentativă a Egiptului. Totuși, performanța negativă de la turneul final american nu va fi uitată prea ușor.

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  • 1,5 milioane de euro este cota lui Mohamed Hany
  • 46 de selecții a adunat fundașul pentru Egipt

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Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
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