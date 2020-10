Record negativ stabilit de Simona Halep la Roland Garros! Cum a intrat în istorie după înfrângerea cu Swiatek

Simona Halep a reușit să își adjudece numai 3 game-uri în cele 68 de minute ale optimii de finală în care a fost învinsă de Iga Swiatek.

În acest an sportiva din România a scris istorie la turneul de la Paris, însă nu în sensul bun al cuvântului. Halep a cedat în jocul cu Iga Swiatek (19 ani, 54 WTA), scor 6-1, 6-2 și totodată, a stabilit un record negativ al game-urilor luate de favorita numărul 1 la turneul din Franța: 3.

Nicio principală favorită nu a mai fost scoasă din competiție după o astfel de înfrângere. Adversara Simonei Halep a jucat un tenis foarte bun pe toată durata partidei. Ea a intrat mult în teren, a fost la conducerea jocului și a profitat de jocul slab al sportivei din România.

Ce au postat fanii Simonei după eliminare

Adversara româncei a avut la sfârșitul partidei 30 de lovituri direct câștigătoare. După acest eșec, constănțeanca nu a reușit să se califice pentru a cincea oară în sferturile competiției de la Paris. Totodată, Simona nu va putea urca pe primul loc în lume.

Fanii sportivei din Constanța au reacționat după eliminarea surprinzătoare a acesteia în jocul cu Iga Swiatek. Unul dintre suporterii sportivei noastre a scris că Simona va ieși din competiție încă de la sfârșitul primului set: ,,Halep e deja eliminată”.

Un alt fan a spus că meciul cu Swiatek seamănă cu cel contra lui Ostapenko din ultimul act al competiției de acum trei ani:

Ce a declarat Swiatek după meci

”Mental, Halep este deja înfrântă. Întrebarea este, o privim acum pe viitoare câștigătoare a turneului de la Roland Garros?”

Adversara Simonei a oferit primele declarații după ce a produs surpriza în partida de la Roland Garros: “Sunt fără cuvinte. Nu m-am gândit decât la ce am de făcut pe terenul de tenis.

Am avut mereu în minte ce s-a întâmplat anul trecut, nu că am vrut neapărat să mă răzbun. Între timp am jucat cu multe jucătoare de top, Wozniacki, Osaka și am acumulat mai multă experiență”, a spus jucătoarea.

