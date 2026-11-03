Record! PSG a „ucis-o” pe Villarreal în doar 17 minute

Paris Saint-Germain a avut un start fabulos în partida disputată pe terenul lui Villarreal în etapa a 4-a a fazei principale din Champions League. Echipa pregătită de Luis Enrique a reușit să marcheze de 4 ori în decurs de 8 minute, toate golurile sosind până în minutul 17 al meciului. Parizienii au stabilit astfel un nou record din acest punct de vedere.
În minutul 9 al meciului, PSG a beneficiat de un corner, iar balonul trimis în careu a fost deviat de Willian Pacho până la Joao Neves, care a reușit să înscrie. După scurt timp, parizienii au profitat de o eroare a portarului Gulacsi, care a trimis mingea exact la Maghnes Akliouche. Balonul a revenit la internaționalul francez, care i-a pasat lui Desire Doue, iar acesta a punctat cu un șut din careu.
Până la următorul gol nu au trecut nici măcar două minute. Perez a fost deposedat în propria jumătate, iar parizienii au trimis rapid balonul în careul advers. Mingea a ajuns cu noroc la Senny Mayulu, care a fost pe fază și a făcut 3-0. Campioana Europei a taxat mai apoi o nouă eroare a gazdelor, iar faza s-a încheiat cu golul de 4-0, semnat de Fabian Ruiz.
Așadar, de la începutul meciului trecuseră doar 16 minute și 2 secunde, iar Paris Saint-Germain avea deja patru reușite pe tabelă. Conform Opta, echipa antrenată de Luis Enrique a stabilit un nou record, devenind formația care marchează cel mai rapid 4 goluri într-o partidă de UEFA Champions League.
Meciul contra lui Villarreal va fi al 14-lea consecutiv fără eșec pentru PSG în Champions League, egalând recordul din acest punct de vedere pentru o formație din Franța. Acesta fusese stabilit de Olympique Lyon în perioada 2004-2006. Ultima echipă care i-a învins pe parizieni în Champions League a fost Sporting, 2-1 în penultima etapă a fazei principale din sezonul trecut. Cea mai lungă serie fără eșec din toate timpurile aparține lui Manchester City, 26 de meciuri în perioada septembrie 2022 – octombrie 2024.
16:02 – Le Paris Saint-Germain vient d’établir le record de l’équipe la plus rapide à inscrire quatre buts en Ligue des Champions (16 minutes et 2 secondes).
Survol. https://t.co/9XDC7SHs7B
— OptaJean (@OptaJean) November 3, 2026