Record! PSG a „ucis-o” pe Villarreal în doar 17 minute

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Paris Saint-Germain a avut un start fabulos în partida disputată pe terenul lui Villarreal în etapa a 4-a a fazei principale din Champions League. Echipa pregătită de Luis Enrique a reușit să marcheze de 4 ori în decurs de 8 minute, toate golurile sosind până în minutul 17 al meciului. Parizienii au stabilit astfel un nou record din acest punct de vedere.

PSG, record fabulos în meciul cu Villarreal din Champions League

În minutul 9 al meciului, PSG a beneficiat de un corner, iar balonul trimis în careu a fost deviat de Willian Pacho până la Joao Neves, care a reușit să înscrie. După scurt timp, parizienii au profitat de o eroare a portarului Gulacsi, care a trimis mingea exact la Maghnes Akliouche. Balonul a revenit la internaționalul francez, care i-a pasat lui Desire Doue, iar acesta a punctat cu un șut din careu.

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Până la următorul gol nu au trecut nici măcar două minute. Perez a fost deposedat în propria jumătate, iar parizienii au trimis rapid balonul în careul advers. Mingea a ajuns cu noroc la Senny Mayulu, care a fost pe fază și a făcut 3-0. Campioana Europei a taxat mai apoi o nouă eroare a gazdelor, iar faza s-a încheiat cu golul de 4-0, semnat de Fabian Ruiz.

Așadar, de la începutul meciului trecuseră doar 16 minute și 2 secunde, iar avea deja patru reușite pe tabelă. Conform Opta, echipa antrenată de Luis Enrique a stabilit un nou record, devenind formația care marchează cel mai rapid 4 goluri într-o partidă de UEFA Champions League.

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PSG, 14 meciuri la rând fără eșec în Champions League. A egalat recordul lui Lyon

Meciul contra lui Villarreal va fi al 14-lea consecutiv fără eșec pentru PSG în , egalând recordul din acest punct de vedere pentru o formație din Franța. Acesta fusese stabilit de Olympique Lyon în perioada 2004-2006. Ultima echipă care i-a învins pe parizieni în Champions League a fost Sporting, 2-1 în penultima etapă a fazei principale din sezonul trecut. Cea mai lungă serie fără eșec din toate timpurile aparține lui Manchester City, 26 de meciuri în perioada septembrie 2022 – octombrie 2024.

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