Record românesc de medalii la JO de la Los Angeles: „53 de medalii şi 20 de titluri olimpice!”

În 2025 se împlinesc 41 de ani de la cea mai bună performanță a . după Statele Unite ale Americii.

41 de ani de la Los Angeles 1984. Cea mai bună performanță a României la Jocurile Olimpice

JO de la Los Angeles s-au desfășurat în perioada 28 iulie – 12 august 1984, iar România a luat nu mai puțin de 53 de medalii: 20 de aur, 16 de argint și 17 de bronz. Țara noastră a fost singura din blocul estic care nu a boicotat competiția, boicot condus de URSS.

„Pe locul 1 a fost America. Noi am avut 53 de medalii. Pe ale noastre le știu. Locul 2. Dintre care 20 de aur! 16 de argint și 17 de bronz. Pe locul 3 a fost RFG și pe locul 4 China.

Au fost niște momente istorice. De exemplu, la gimnastică, unde ne-am bătut cu SUA, echipa condusă de soții Karoly. Este un moment istoric, de ce? Pentru că noi, niciodată, în gimnastica noastră, de la Nadia până atunci, nu am reușit să câștigăm un titlu olimpic pe echipe. Chiar cu Nadia. A luat la individual compus, la aparate, dar pe echipe n-am reușit să luăm.

Gimnastica iese campioană olimpică pe echipe pentru prima dată în istorie, fără Nadia, cu Ecaterina Szbao, cea mai bună gimnastă a noastră”, a declarat Andrei Vochin, în exclusivitate la „Oldies But Goldies”.

„Un eșec mare a fost considerat la handbal”

La vremea respectivă, un mare eșec a fost considerat clasarea naționalei de handbal masculin pe locul 3. „Tricolorii” erau cvadrupli campioni mondial, iar la Montreal 1976 au terminat pe locul 2.

„Un mare eșec a fost considerat la handbal. Am luat locul 3 și a fost considerat un eșec major. Gațu se lăsase, n-a mai fost. A fost generația cu Vasile Stângă, Nicu Munteanu în poartă, cu Maricel Voinea, cu Cezar Drăgănică. Și am luat doar locul 3, fără să fie rușii”, a adăugat consilierul președintelui FRF.