Sport

Record șocant în SuperLiga: Sepsi e prima echipă cu 0 pe linie!

Mihnea Ștefan
26.10.2026 | 22:53
Record socant in SuperLiga Sepsi e prima echipa cu 0 pe linie
SPECIAL FANATIK
Sepsi, fără șut în meciul cu Universitatea Craiova Foto: Sport Pictures
Sepsi este autoarea unei statistici îngrozitoare în eșecul usturător cu Universitatea Craiova, 0-5, din etapa a 13-a a SuperLigii
ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova a făcut instrucție cu Sepsi OSK, 5-0, în runda 13 a campionatului. Elevii lui Ovidiu Burcă (46 ani) au reușit „performanța” de a nu expedia un șut către poarta lui Laurențiu Popescu (29 ani).

Sepsi OSK, fără șut expediat în meciul cu Universitatea Craiova

Universitatea Craiova a început cum nu se putea mai bine meciul cu Sepsi OSK. În minutul 2, la o fază fixă, mingea s-a lovit de Oleksandr Romanciuk (26 ani) și a ricoșat în poarta lui David Lazar (35 ani). Până în pauză, Assad Al-Hamlawi (25 ani) avea să marcheze să transforme o lovitură de pedeapsă, ca în primele 4 minute din repriza a doua să mai puncteze o dată. În minutul 71, palestinianul a fost schimbat de Simon Elisor (27 ani). Francezul l-a răsplătit pe Filipe Coelho (46 ani) și a reușit o „dublă” până în minutul 80.

ADVERTISEMENT

Covăsnenii nu au arătat în vreun moment că pot pune probleme și că au o șansă să revină în joc. Mai mult, nu au izbutit să trimită nici măcar un șut către poarta lui Popescu. Astfel, Sepsi a devenit prima echipă din SuperLiga, din acest sezon, care nu este în stare să expedieze un șut către poarta adversă.

opta sepsi craiova
Sepsi, fără șut expediat în meciul cu Craiova
Foto: captură Opta

Ovidiu Burcă, distrus după Sepsi OSK – Universitatea Craiova 0-5

Jocul slab al lui Sepsi OSK a fost remarcat și de Ovidiu Burcă. Antrenorul grupării din Sfântu Gheorghe nu a încercat să le găsească scuze elevilor săi. Ba chiar a menționat că asemenea greșeli cu un adversar periculos și valoros, cum este Universitatea Craiova, sunt taxate imediat.

ADVERTISEMENT
Trump îl consideră pe Orban „candidatul ideal” pentru una dintre cele mai importante...
Digi24.ro
Trump îl consideră pe Orban „candidatul ideal” pentru una dintre cele mai importante funcții din lume. Rusia și China au susținut ideea

„Am luat goluri și pentru retur. M-a dezamăgit modul în care am arătat astăzi. Am pierdut și cu Dinamo, liderul, dar am avut o tresărire de orgoliu, am arătat că ne putem bate cu ei. Astăzi, din păcate, am fost dominați de la un cap la altul. Din păcate, a fost același scenariu, am primit gol dintr-o fază fixă. Am vorbit cu jucătorii, suntem prea moi în astfel de momente. Când debutezi cu un gol primit din fază fixă e clar că se pierde echilibrul, începi să nu mai ai mintea la planul de joc. Cu astfel de echipe trebuie să fii foarte concentrat.

ADVERTISEMENT
E oficial: s-a încheiat
Digisport.ro
E oficial: s-a încheiat "telenovela" Cristiano Ronaldo la naționala Portugaliei!

Din păcate, am luat și un cartonaș roșu. Am vorbit cu jucătorii în vestiar, trebuie să rămânem uniți, să mergem înainte pentru că ne așteaptă partide dificile”, a declarat Ovidiu Burcă, la flash-interviu după Sepsi OSK – Universitatea Craiova 0-5.

ADVERTISEMENT
Gael Monfils a vorbit pe larg despre divorțul de Svitolina și retragerea din...
Fanatik
Gael Monfils a vorbit pe larg despre divorțul de Svitolina și retragerea din tenis: „M-a rănit profund”
Filipe Coelho, îngrijorat după Sepsi – Universitatea Craiova 0-5: „Nu a fost ușor,...
Fanatik
Filipe Coelho, îngrijorat după Sepsi – Universitatea Craiova 0-5: „Nu a fost ușor, precum pare”
Parada VIP-urilor la Gala Balonului de Aur 2026! Iubita lui Yamal a atras...
Fanatik
Parada VIP-urilor la Gala Balonului de Aur 2026! Iubita lui Yamal a atras toate privirile. Video
Tags:
Mihnea Ștefan
Mihnea Ștefan
Mihnea Ștefan este editor la Fanatik. A debutat în presă în plin an pandemic și a mai lucrat pentru Sport.ro și ProSport.
Parteneri
Și-a pierdut cumpătul în direct: 'Viorel Păunescu a luat 200 de milioane de...
iamsport.ro
Și-a pierdut cumpătul în direct: 'Viorel Păunescu a luat 200 de milioane de la Bancorex, suntem nebuni la cap?! A furat din buzunarele tuturor, hai să respectăm adevărul'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!