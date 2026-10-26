Record șocant în SuperLiga: Sepsi e prima echipă cu 0 pe linie!

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Universitatea Craiova a făcut instrucție cu Sepsi OSK, 5-0, în runda 13 a campionatului. Elevii lui Ovidiu Burcă (46 ani) au reușit „performanța” de a nu expedia un șut către poarta lui Laurențiu Popescu (29 ani).

Sepsi OSK, fără șut expediat în meciul cu Universitatea Craiova

. În minutul 2, la o fază fixă, mingea s-a lovit de Oleksandr Romanciuk (26 ani) și a ricoșat în poarta lui David Lazar (35 ani). Până în pauză, , ca în primele 4 minute din repriza a doua să mai puncteze o dată. În minutul 71, palestinianul a fost schimbat de Simon Elisor (27 ani). Francezul l-a răsplătit pe Filipe Coelho (46 ani) și a reușit o „dublă” până în minutul 80.

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Covăsnenii nu au arătat în vreun moment că pot pune probleme și că au o șansă să revină în joc. Mai mult, nu au izbutit să trimită nici măcar un șut către poarta lui Popescu. Astfel, Sepsi a devenit prima echipă din SuperLiga, din acest sezon, care nu este în stare să expedieze un șut către poarta adversă.

Ovidiu Burcă, distrus după Sepsi OSK – Universitatea Craiova 0-5

Jocul slab al lui Sepsi OSK a fost remarcat și de Ovidiu Burcă. Antrenorul grupării din Sfântu Gheorghe nu a încercat să le găsească scuze elevilor săi. Ba chiar a menționat că asemenea greșeli cu un adversar periculos și valoros, cum este Universitatea Craiova, sunt taxate imediat.

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„Am luat goluri și pentru retur. M-a dezamăgit modul în care am arătat astăzi. Am pierdut și cu Dinamo, liderul, dar am avut o tresărire de orgoliu, am arătat că ne putem bate cu ei. Astăzi, din păcate, am fost dominați de la un cap la altul. Din păcate, a fost același scenariu, am primit gol dintr-o fază fixă. Am vorbit cu jucătorii, suntem prea moi în astfel de momente. Când debutezi cu un gol primit din fază fixă e clar că se pierde echilibrul, începi să nu mai ai mintea la planul de joc. Cu astfel de echipe trebuie să fii foarte concentrat.

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Din păcate, am luat și un cartonaș roșu. Am vorbit cu jucătorii în vestiar, trebuie să rămânem uniți, să mergem înainte pentru că ne așteaptă partide dificile”, a declarat Ovidiu Burcă, la flash-interviu după Sepsi OSK – Universitatea Craiova 0-5.