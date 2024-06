Veștile bune continuă pentru Edi Iordănescu. selecționerul are în continuare motive de sărbătoare.

Recordul doborât de Edi Iordănescu după meciul cu Ucraina de la EURO 2024

Mai exact, Edi Iordănescu a reușit să doboare un nou record. La 46 de ani, antrenorul a ajuns la 25 de meciuri la conducerea echipei naționale a României, intrând astfel în topul primilor 10 selecționeri din istorie ca număr de meciuri pe banca tehnică.

Edi Iordănescu l-a depășit pe Cosmin Contra, care avea 24 de meciuri pe banca tehnică a naționalei. Topul este condus chiar de tatăl său, Anghel Iordănescu, care are nu mai puțin de 100 de meciuri pe banca României.

Vezi mai jos topul selecționerilor cu cele mai multe meciuri pe banca tehnică a echipei naționale:

Anghel Iordănescu – 100 de meciuri Victor Pițurcă – 95 de meciuri Mircea Lucescu – 58 de meciuri Emerich Jenei – 51 de meciuri Costel Rădulescu – 49 de meciuri Angelo Niculescu – 38 de meciuri Valentin Stănescu – 36 de meciuri Ștefan Kovacs – 34 de meciuri Gheorghe Popescu 1 – 28 de meciuri Edi Iordănescu* – 25 de meciuri (număr în creștere)

Pe banca tehnică a echipei naționale, Edi Iordănescu a reușit să califice România la EURO 2024 de pe primul loc în grupă, a avut o serie de 13 meciuri fără înfrângere și a reușit să obțină a doua victorie a tricolorilor la un Campionat European.

Edi Iordănescu, în extaz după România – Ucraina

România a reușit o victorie istorică în partida de debut de la EURO 2024. Naționala lui Edi Iordănescu a învins-o pe Ucraina cu scorul de 3-0, grație reușitelor lui Nicușor Stanciu, Răzvan Marin și Denis Drăguș.

La finalul meciului, care ocupă primul loc în grupa E la finalul primei etape a Campionatului European din Germania.

„Avem timp să ne și bucurăm. E o victorie memorabilă, istorică… pe pământ românesc. Eu așa am simțit. Nu am cuvinte să mulțumesc publicului pentru căldura și gândurile bune pe care le-au transmis.

Îi felicit pe băieți și îi strâng în brațe, merită! Am depășit orice barieră astăzi. Una peste alta, am interpretat foarte bine, am absorbit presiunea. Mă bucur că victoria e categorică și foarte important că nu am primit gol.

Ne bucurăm astăzi, facem și analiza, trebuie să rămânem echilibrați. Astăzi ne bucurăm, suntem sinceri, de mâine ne adunăm și vedem ce vom face. Avem trei portari cu care mă mândresc”, a declarat Edi Iordănescu la finalul meciului cu Ucraina.