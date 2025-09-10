Sport

Recordul lui Maradona, doborât după 46 de ani! Ce s-a întâmplat la naționala campioanei mondiale, în absența lui Messi

Franco Mastantuono a devenit cel mai tânăr purtător al tricoului cu numărul 10, pe care l-a îmbrăcat în meciul cu Ecuador
Catalin Oprea
10.09.2025 | 22:21
Franco Mastantuono a doborât recordul lui Maradona FOTO colaj fanatik

Franco Mastantuono, fotbalistul transferat de Real Madrid de la River Plate, a intrat în istoria echipei naționale a Argentinei la ultimul meci din preliminariile CM 2026. Campioana mondială a pierdut în Ecuador, scor 0-1.

Mastantuono a doborât recordul lui Maradona

Calificată la Mondialul de la anul încă din luna martie, Argentina a fost învinsă la ultimul meci din grupă. Un meci în care, Lionel Messi nu a jucat, plecând la Miami, după ce și-a luat adio de la publicul argentinian.

În absența lui Messi, Franco Mastantuono a purtat numărul 10 pe tricoul Argentinei. A făcut-o la vârsta de 18 ani și 23 de zile și a doborât un record deținut de Maradona, încă din 1979, când Diego a devenit decarul naționalei, la vârsta de 18 ani, nouă luni și trei zile.

El a avut parte de o conjunctură specială pentru a bifa acest record. În primul rând nu a jucat Messi, cel care a arestat acest tricou în ultimii 17 ani. La început, Messi a jucat cu numărul 19 pe spate și abia după ieșirea lui Riquelme din națională, în 2008, a devenit decar. Avea atunci 21 de ani.

Almada trebuia să fie decar, dar s-a accidentat

Șansa i-a mai zâmbit o dată lui Mastantuono deoarece, desemnat să poarte acel număr fusese Thiago Almada, dar jucătorul lui Atlético de Madrid nu a mai putut juca împotriva Ecuadorului din cauza unei contracturi.

Aceste două absențe l-au determinat pe Lionel Scaloni să decidă ca Mastantuono să poarte numărul 10 al Argentinei împotriva Ecuadorului, fără să știe că acest lucru va schimba istoria.

Mastantuono nu a fost titular în înfrângerea cu Ecuador, intrând pe teren în minutul 17 al reprizei a doua. N-a reușit mare lucru, dar fiind vorba despre un fotbalist de 18 ani, aflat abia la a treia selecție la națională, a fost lăudat de selecționer.

Fotbalistul Realului îl are ca idol pe Messi

„Franco a intrat bine, are personalitate. Îi place să joace cu mingea la picior, iese la primire. Important este că încearcă mereu să facă ceva. E bine că adaugă minute în această echipă”, a spus Scaloni despre jucătorul lui Real Madrid, care îl are ca idol pe Messi.

Jucătorul titularizat în acest sezon și de Xabi Alonso la Real Madrid s-a trezit astfel într-o galaxie celebră, nu doar alături de Maradona și Messi. Tricoul cu numărul 10 al Argentinei a fost purtat și de Mario Kempes (campion mondial în 1978), Daniel Ortega ori Mario Heredia.

