Recordul lui Messi, egalat la Barcelona după 13 ani! Și Hansi Flick a atins o bornă istorică

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iar odată cu asta, Raphinha a egalat un record pe care doar Lionel Messi l-a atins în trecut.

Rafinha a marcat șase goluri în patru meciuri

Brazilianul, care este primul căpitan al echipei, a marcat în minutul 50, al șaselea gol al sezonului după patru meciuri, ceea ce doar Messi a reușit acest lucru în istoria La Liga. Ca o comparație, Cristiano Ronaldo a marcat cinci goluri în primele patru meciuri, în trei sezoane diferite.

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Messi are însă avantajul că a realizat această performanță de două ori consecutiv, mai întâi în 2012-13 și apoi în 2013-14. Iar Raphinha mai are mult de marcat înainte de a egala una dintre cele mai impresionante performanțe ale lui Messi, care a înscris în 21 de meciuri consecutive. Messi a reușit 33 de goluri în 21 de jocuri în sezonul 2012-13, o realizare absolut remarcabilă.

Atacul catalanilor este devastator

Odată cu plecarea lui Robert Lewandowski și eșecul transferului lui Julian Alvarez, Raphinha a jucat, în acest început de sezon, pe poziția de număr nouă. Mutarea lui Hansi Flick a avut un efect devastator, iar atacul Barcelonei pare deja cel mai puternic din Europa, cu jucătorii care joacă ofensiv aflați într-o formă incredibilă.

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Raphinha are o pasă decisivă pe lângă cele șase goluri, în timp ce Fermin Lopez are patru goluri și două pase decisive. Lamine Yamal are patru goluri, iar Antony Gordon, care s-a acomodat bine în Spania, are patru pase decisive. La Barca a debutat și Gabriel Jesus, venit de la Arsenal, care însă nu a marcat.

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Hansi Flick l-a egalat pe Cruyff

depășindu-l pe Johan Cruyff, care deținea anterior acest record. El a descris ultima victorie a echipei sale ca fiind „aproape perfectă”. Tehnicianul german a punctat: „Am jucat un meci fantastic, a fost aproape perfect, am controlat jocul, am dominat și asta îmi doresc de la echipă. Rămânem calmi și, dacă se ivește ocazia de a înscrie, încercăm să o valorificăm – a fost un meci fantastic pentru noi. Nimic nu e perfect, întotdeauna te poți perfecționa. Dacă ar fi totul perfect, atunci ai putea să nu mai muncești.”

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Liga Campionilor, obiectivul major al Barcelonei

Barcelona este lider autoritar în La Liga, cu 12 puncte, după patru etape, și un golaveraj devastator: 17-2. Barca își începe campania europeană cu Feyenoord pe Camp Nou, iar câștigarea Ligii Campionilor va fi una dintre prioritățile principale ale echipei lui Flick, care a câștigat ultimele două titluri din La Liga.

Au trecut 11 ani de când Barcelona a câștigat ultima oară turneul și, în această perioadă, a ajuns doar de două ori în semifinale. De asemenea, bilanțul clubului în era post-Messi a fost, în mare parte, slab, cu două eliminări în faza grupelor și două în sferturile de finală.