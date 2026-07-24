Recordul pe care FIFA n-a putut să îl bată nici cu 104 meciuri la Cupa Mondială

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Cupa Mondială din 2026 s-a încheiat cu 308 goluri în 104 meciuri, inclusiv 14 autogoluri, cu o medie de 2,96 goluri pe meci.

Cupa Mondială 2026 n-a avut cea mai mare medie de goluri

În cifre absolute însă, există date care sunt cu adevărat relevante apar atunci când se ajustează recordurile la dimensiunea turneului. Nici măcar la capitole care păreau la îndemână.

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Nicio Cupă Mondială nu a atins o medie atât de mare de la Mexic 1970, care s-a încheiat cu 95 de goluri în 32 de meciuri și o medie de 2,97. Turneul din 2026 a fost o distanță minimă, deoarece un gol în plus ar fi egalat această medie rotunjind la două zecimale, iar două goluri ar fi făcut să fie depășită.

Această medie, de 2,96 goluri pe meci, plasează ediția din 2026 doar pe locul opt în istorie la goluri pe meci, în urma primelor șase Cupe Mondiale jucate între 1930 și 1958 și după Mexic 1970. Primele ediții au făcut parte dintr-o eră mult mai deschisă, în care atacul cu cinci fotbaliști era la modă, iar jocul tactic era în curs de dezvoltate.

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În 1954, la turneul final din Elveția, s-au dat 5,38 goluri pe meci

Toate turneele finale de până la cel din 1962 au avut o medie de trei sau patru goluri pe meci. Recordul este încă deținut de cel din Elveția, dn 1954, cu 140 de goluri în 26 de meciuri și o medie extraordinară de 5,38.

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Pentru ca World Cup 2026 să ajungă la această medie uluitoare, ar fi trebuit ca turneul final să aibă 559 de goluri, ceea ce ar fi fost cu adevărat incredibil.

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Totuși, din 1970, nicio Cupă Mondială nu s-a apropiat atât de mult de media de atunci. Cea din 2026 a depășit clar și media de 2,81 goluri pe meci din Spania 1982, următoarea cea mai bună clasare în istorie. Comparativ, la Cupa Mondială din 2022, din Qatar, media de goluri a fost de 2,69, iar patru ani mai devreme, în Rusia, de 2,64.

Clasamentul golgheterilor de la Cupa Mondială din 2026

· Mbappe 10 goluri

· Messi 8 goluri

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· Haaland, Bellingham 7 goluri

· Kane, Dembele 6 goluri

· Oyarzabal 5 goluri