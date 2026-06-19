Sport

Recordul României la Campionatul Mondial, egalat după 32 de ani. Cine este naționala care a făcut concurență Generației de Aur

Campionatul Mondial 2026 a venit cu meciuri spectaculoase și scoruri neverosimile. După 32 de ani, recordul naționalei României a fost atins de o echipă care a impresionat la această ediție de turneu final.
Mihai Dragomir
19.06.2026 | 11:02
Recordul Romaniei la Campionatul Mondial egalat dupa 32 de ani Cine este nationala care a facut concurenta Generatiei de Aur
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Naționala României, egalată. Recordul „tricolorilor” din 1994 a fost atins de o echipă de la CM 2026.
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Recordul naționalei României din meciul istoric împotriva Argentinei, scor 3-2, la turneul final din 1994, a fost egalat în sfârșit. La 32 de ani după ce Generația de Aur stabilea o bornă importantă, Canada a fost cea care a egalat-o după 6-0 împotriva Qatarului, în grupa B la Campionatul Mondial 2026. Despre ce este vorba, de fapt.

Recordul României la Cupa Mondială, egalat de Canada după 32 de ani

În 1994, la turneul final organizat tot de SUA, „tricolorii” erau conduși de Anghel Iordănescu și reușeau una dintre cele mai mari victorii din istoria fotbalului românesc. România învingea cu 3-2 Argentina marelui Batistuta și stabilea un record important. Mai exact, fotbaliștii români expediau, în prima repriză, 8 șuturi pe poartă.

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Acum, după 32 de ani de atunci, Canada a câștigat cu 6-0 împotriva Qatarului, în grupa B la Campionatul Mondial, și a egalat un recordul naționalei noastre din meciul istoric contra sud-americanilor. Din totalul de 8 șuturi cadrate de canadieni pe poartă în prima repriză, aceștia au marcat 3 goluri.

Larin și Jonathan David, cu o „dublă”, au făcut ca scorul la pauză să fi 3-0. În repriza secundă, Nathan Saliba a înscris din lovitură liberă, Al Mannai a trimis în proprie poartă, iar David a reușit tripla, în prelungiri. Totul facilitat de faptul că naționala Qatarului a suferit două eliminări.

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Cum a învins România Argentina la Cupa Mondială 1994

Ilie Dumitrescu a fost cel care a deschis scorul în minutul 11, din lovitura liberă. Batistuta egalase ulterior din penalty, însă Ilie Dumitrescu îi readucea pe „tricolori” în avantaj cu un gol din lovitură liberă. Tot el marca și golul decisiv, împingând mingea în plasă din pasa de geniu a lui Gică Hagi.

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Balbo a redus din diferență în minutul 75, dar a fost insuficient pentru a schimba soarta meciului. România a ținut de scor și a obținut calificarea în sferturile Mondialului din 1994, unde avea să cedeze în fața Suediei.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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