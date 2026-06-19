Recordul României la Campionatul Mondial, egalat după 32 de ani. Cine este naționala care a făcut concurență Generației de Aur

ADVERTISEMENT

Recordul naționalei României din meciul istoric împotriva Argentinei, scor 3-2, la turneul final din 1994, a fost egalat în sfârșit. La 32 de ani după ce Generația de Aur stabilea o bornă importantă, Canada a fost cea care a egalat-o după 6-0 împotriva Qatarului, în grupa B la Campionatul Mondial 2026. Despre ce este vorba, de fapt.

Recordul României la Cupa Mondială, egalat de Canada după 32 de ani

În 1994, la turneul final organizat tot de SUA, „tricolorii” erau conduși de Anghel Iordănescu și reușeau una dintre cele mai mari victorii din istoria fotbalului românesc. și stabilea un record important. Mai exact, fotbaliștii români expediau, în prima repriză, 8 șuturi pe poartă.

ADVERTISEMENT

Acum, după 32 de ani de atunci, , și a egalat un recordul naționalei noastre din meciul istoric contra sud-americanilor. Din totalul de 8 șuturi cadrate de canadieni pe poartă în prima repriză, aceștia au marcat 3 goluri.

Larin și Jonathan David, cu o „dublă”, au făcut ca scorul la pauză să fi 3-0. În repriza secundă, Nathan Saliba a înscris din lovitură liberă, Al Mannai a trimis în proprie poartă, iar David a reușit tripla, în prelungiri. Totul facilitat de faptul că

ADVERTISEMENT

8 – Canada's eight shots on target through half-time against Qatar were the most in the first half of a FIFA World Cup match since Romania in 1994 vs. Argentina (also eight). North. — OptaJoe (@OptaJoe)

Cum a învins România Argentina la Cupa Mondială 1994

Ilie Dumitrescu a fost cel care a deschis scorul în minutul 11, din lovitura liberă. Batistuta egalase ulterior din penalty, însă Ilie Dumitrescu îi readucea pe „tricolori” în avantaj cu un gol din lovitură liberă. Tot el marca și golul decisiv, împingând mingea în plasă din pasa de geniu a lui Gică Hagi.

ADVERTISEMENT

Balbo a redus din diferență în minutul 75, dar a fost insuficient pentru a schimba soarta meciului. România a ținut de scor și a obținut calificarea în sferturile Mondialului din 1994, unde avea să cedeze în fața Suediei.

ADVERTISEMENT