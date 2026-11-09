Recordul stabilit de Inter după victoria contra lui Como! „Copilul” lui Cristi Chivu strălucește

ADVERTISEMENT

Duminică seară, în cadrul etapei cu numărul 11 din acest sezon de Serie A. Astfel, echipa antrenată în prezent de Cristi Chivu (46 de ani) a ajuns la o serie incredibilă de victorii consecutive în fața formației la care tehnician este acum Cesc Fabregas.

Recordul stabilit de Interul lui Cristi Chivu după victoria contra lui Como

Mai exact, este vorba despre nu mai puțin de 12 partide de campionat câștigate la rând de Inter în fața lui Como, cu mențiunea că aceasta din urmă a lipsit pentru o perioadă destul de lungă din Serie A. Potrivit statisticienilor de la , aceasta este cea mai lungă astfel de serie de victorii consecutive înregistrată de gruparea din Milano în istoria sa din Serie A împotriva aceluiași adversar.

ADVERTISEMENT

Și până acum, tot această serie contra lui Como se afla pe primul loc în acest clasament, iar acum acest bilanț de senzație doar a fost îmbunătățit de către Inter. Mai mult, cu ocazia acestui meci s-a mai consemnat o bornă importantă pentru formația de pe „Giuseppe Meazza”. Iar din acest punct de vedere se află în prim-plan Pio Esposito (21 de ani).

Ce a reușit Pio Esposito, „copilul de suflet” al lui Cristi Chivu

Tânărul atacant a reușit să deschidă scorul în acest meci contra lui Como, în minutul 12. Astfel, el a ajuns deja la 10 goluri marcate pentru Inter Milano în Serie A. Și a devenit primul fotbalist italian născut în 2005 sau mai târziu care bifează această bornă. Per total, mai exact când vine vorba și despre jucători străini din Serie A ajunși la această cotă la o astfel de vârstă, Esposito este depășit doar de doi fotbaliști, respectiv Assane Diao de la Como și Kenan Yildiz de la Juventus. Și această statistică a fost furnizată tot de către cei de la

ADVERTISEMENT

Despre Pio Esposito se știe foarte bine deja de ceva timp că este „copilul de suflet” al lui În sensul în care antrenorul român a avut mare încredere în el încă de pe vremea când cei doi lucrau împreună la Primavera. La scurt timp după numirea lui ca antrenor principal la prima echipă, Chivu l-a promovat pe tânărul atacant și l-a adus aproape instant acolo, chestiune care s-a dovedit din plin deja până acum drept o decizie foarte inspirată.