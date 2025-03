Recordul stabilit de Mircea Lucescu prin victoria cu 5-1 în San Marino. Cu ce a mai intrat în istorie ”Il Luce”

în meciul cu modesta reprezentativă a statului San Marino, reușită luni, 24 martie, la Serravalle, în cel de-al doilea meci din preliminariile CM 2026, reprezintă cea mai categorică victorie a lui Mircea Lucescu ca selecționer al „tricolorilor”.

Anterior, cel mai clar triumf al legendarului antrenor fusese un 4-0 împotriva Austriei, reușit pe 10 septembrie 1986, pe stadionul Ghencea, la debutul campaniei pentru EURO 1988. Golurile au fost înscrise de steliștii Ștefan Iovan (2), Marius Lăcătuș și Gheorghe Hagi. Mircea Lucescu mai avea în palmares un 4-0, într-un amical cu Japonia, disputat în 1982, la Suceava.

Victoria zdrobitoare contra Austriei a fost împărțită însă cu Emeric Ienei, care a stat pe banca tehnică alături de Mircea Lucescu. De altfel, de conducerea FRF, care nu a mai acceptat ca „Il Luce” să pregătească naționala în paralel cu Dinamo. Emeric Ienei, care tocmai câștigase Cupa Campionilor Europeni, a rămas selecționer, iar la Steaua a fost numit în locul său secundul Anghel Iordănescu.

Mircea Lucescu, aflat la cel de-al doilea mandat de selecționer al României, a ajuns la 66 de meciuri ca antrenor al tricolorilor. În primul mandat, derulat între 1981 – 1986, a condus naționala în 58 de partide, reușind 24 de victorii, 19 egaluri și suferind 15 înfrângeri. La prima experiență ca selecționer din Franța și .

În cel de-al doilea mandat, început în vara anului trecut, după EURO 2024, când Edi Iordănescu a refuzat să mai continue, Mircea Lucescu a condus naționala în opt meciuri. Șase în grupa din Liga Națiunilor C, câștigate toate, și două în preliminariile CM 2026, cu Bosnia și Herțegovina (0-1) și cu San Marino (5-1).

Chiar dacă am marcat trei goluri în repriza a doua, nu am fost mulțumit. I-am felicitat pentru că e un rezultat bun. Și starea lor de spirit s-a schimbat. Am luat gol și asta m-a supărat foarte tare. Eu urlam la ei de pe margine. Eu nu vreau ca echipa asta să se mulțumească cu un gol cu San Marino. Eu trebuie să fac o echipă puternică, iar jucătorii să răspundă la insistențele mele” – Mircea Lucescu, selecționer România