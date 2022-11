Recordul uluitor al lui Luka Modric la Campionatul Mondial! I-a luat fața lui Ronaldo grație programului

Finalistă la ultima ediție, . Dacă rezultatul nu i-a dat motive de satisfacție, Luka Modric a avut totuși un motiv de satisfacție la finele acestei partide. A fost omul meciului. Și a stabilit două recorduri la apariția cu numărul 155 în tricoul reprezentativei.

Maroc – Croația a adus al treilea rezultat de 0-0 la această ediție a Cupei Mondiale. Un rezultat oarecum firesc după modul în care s-a desfășurat partida. Ambele formații părând mai interesate să-și anihileze adversara.

Omul meciului? Ei bine, Luka Modric. Care, da, este adevărat, n-a izbutit să-și ducă echipa la victorie. Dar a fost responsabil cu echilibrul pentru formația sa.

⭐ Showing up on the big stage and pulling the strings for his country.

🇭🇷 The Croatian footballing icon never gets older, he just gets better. Luka Modric is your Player of the Match!

