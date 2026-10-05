Sport

Recordul vânat de Nicușor Stanciu la echipa națională. Bogdan Stelea și Dan Petrescu, în pericol

Nicolae Stanciu este pe punctul de a intra în istoria echipei naționale la returul contra Suediei. Ce bornă poate atinge căpitanul României.
Mihai Dragomir
05.10.2026 | 17:20
Recordul vanat de Nicusor Stanciu la echipa nationala Bogdan Stelea si Dan Petrescu in pericol
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Recordul pe care Nicolae Stanciu îl vânează la echipa națională. Foto: Colaj FANATIK.
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Luni, 5 octombrie, de la 21:45, naționala României înfruntă Suedia la returul din etapa a 4-a din Liga Națiunilor. Nicușor Stanciu poate intra în istoria primei reprezentative. Ce se întâmplă, de fapt, cu căpitanul „tricolorilor”.

Nicușor Stanciu scrie istorie la echipa națională

Cu 89 de prezențe pentru prima reprezentativă, la egalitate cu regretatul Michael Klein, Nicușor Stanciu se află pe urmele a doi foști mari internaționali români. Anunțat deja în primul „11” contra Suediei, căpitanul naționalei noastre va bifa, odată cu startul partidei, cea de-a 90-a apariție pentru prima reprezentativă, cu una mai puțin decât Bogdan Stelea. Următorul, cu 95 de prezențe, este Dan Petrescu, iar în viitorul apropiat ne așteptăm ca Nicușor Stanciu, în ciuda celor 33 de ani împliniți, să îl depășească și pe „Bursuc”.

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Pe primul loc în această ierarhie se află Dorinel Munteanu, care are 134 de selecții. Gică Hagi îl urmează cu 124 de apariții, pentru ca locul 3 să îi aparțină lui Gheorghe Popescu (116). Răzvan Raț (113) și Ladislau Boloni (101) sunt cei care completează astfel TOP 5.

Un alt „tricolor” încă aflat în activitate, și care poate depăși nume mari precum Adrian Mutu (77), Vlad Chiricheș (78), Marius Lăcătuș (82) sau Mircea Rednic (83) este Răzvan Marin. După fluierul de start al meciului cu Suedia, mijlocașul va bifa a 77-a apariție la echipa națională, egalându-l pe „Briliant”.

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Primul „11” al României la returul cu Suedia

FANATIK a anunțat în dimineața zilei de luni, 5 octombrie, echipa României pentru meciul cu Suedia, dacă nu mai apar modificări de ultim moment: Valentin Cojocaru – Andrei Rațiu, Andrei Coubiș, Matei Ilie, Nicușor Bancu – Vlad Dragomir, Răzvan Marin – Dennis Man, Nicolae Stanciu, Darius Olaru – Florin Tănase.

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Ce a spus Nicușor Stanciu înainte de România – Suedia

Prezent la conferința de presă premergătoare duelului de pe Arena Națională dintre România și Suedia, căpitanul echipei naționale a fost pus în dificultate. Mai exact, el a fost întrebat dacă Gică Hagi este cea mai bună alegere pentru funcția de selecționer. „Eu sunt jucător nu e datoria mea să vorbesc despre selecționerul echipei.

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Fiind unul dintre căpitani ceea ce pot să spun este că toți suntem responsabili pentru rezultatele din primele trei meciuri nu doar selecționerul.  Noi ieșim pe teren și e datoria noastră să obținem rezultate bune pentru țara noastră Nu eu decid cine e antrenor sau nu. Datoria mea e să vin aici indiferent de selecționer atunci când sunt chemat!”, a spus, printre altele, Nicușor Stanciu la conferința de presă.

  • 22 de ani, 10 luni și 16 zile avea Nicușor Stanciu la debutul pentru echipa națională
  • 23.03.2016 este data debutului său pentru prima reprezentativă (România – Lituania 1-0, selecționer Anghel Iordănescu)
  • 15 goluri a marcat Nicușor Stanciu sub „tricolor”
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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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