Recordul vânat de Nicușor Stanciu la echipa națională. Bogdan Stelea și Dan Petrescu, în pericol

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Luni, 5 octombrie, de la 21:45, naționala României înfruntă Suedia la returul din etapa a 4-a din Liga Națiunilor. Nicușor Stanciu poate intra în istoria primei reprezentative. Ce se întâmplă, de fapt, cu căpitanul „tricolorilor”.

Nicușor Stanciu scrie istorie la echipa națională

Cu 89 de prezențe pentru prima reprezentativă, la egalitate cu regretatul Michael Klein, Nicușor Stanciu se află pe urmele a doi foști mari internaționali români. Anunțat deja în primul „11” contra Suediei, căpitanul naționalei noastre va bifa, odată cu startul partidei, cea de-a 90-a apariție pentru prima reprezentativă, cu una mai puțin decât Bogdan Stelea. Următorul, cu 95 de prezențe, este Dan Petrescu, iar în viitorul apropiat ne așteptăm ca Nicușor Stanciu, în ciuda celor 33 de ani împliniți, să îl depășească și pe „Bursuc”.

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Pe primul loc în această ierarhie se află Dorinel Munteanu, care are 134 de selecții. Gică Hagi îl urmează cu 124 de apariții, pentru ca locul 3 să îi aparțină lui Gheorghe Popescu (116). Răzvan Raț (113) și Ladislau Boloni (101) sunt cei care completează astfel TOP 5.

Un alt „tricolor” încă aflat în activitate, și care poate depăși nume mari precum Adrian Mutu (77), Vlad Chiricheș (78), Marius Lăcătuș (82) sau Mircea Rednic (83) este Răzvan Marin. După fluierul de start al meciului cu Suedia, mijlocașul va bifa a 77-a apariție la echipa națională, egalându-l pe „Briliant”.

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Primul „11” al României la returul cu Suedia

FANATIK a anunțat în dimineața zilei de luni, 5 octombrie, , dacă nu mai apar modificări de ultim moment: Valentin Cojocaru – Andrei Rațiu, Andrei Coubiș, Matei Ilie, Nicușor Bancu – Vlad Dragomir, Răzvan Marin – Dennis Man, Nicolae Stanciu, Darius Olaru – Florin Tănase.

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Ce a spus Nicușor Stanciu înainte de România – Suedia

Prezent la conferința de presă premergătoare duelului de pe Arena Națională dintre România și Suedia, . Mai exact, el a fost întrebat dacă Gică Hagi este cea mai bună alegere pentru funcția de selecționer. „Eu sunt jucător nu e datoria mea să vorbesc despre selecționerul echipei.

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Fiind unul dintre căpitani ceea ce pot să spun este că toți suntem responsabili pentru rezultatele din primele trei meciuri nu doar selecționerul. Noi ieșim pe teren și e datoria noastră să obținem rezultate bune pentru țara noastră Nu eu decid cine e antrenor sau nu. Datoria mea e să vin aici indiferent de selecționer atunci când sunt chemat!”, a spus, printre altele, Nicușor Stanciu la conferința de presă.