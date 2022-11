Recordul vechi de 24 de ani pe care Lionel Messi îl ţinteşte în Qatar! “Dacă cineva o poate face, atunci el trebuie să fie”

Marţi, de la ora 12:00, Argentina o întâlneşte pe Arabia Saudită în primul meci al zilei de la Campionatul Mondial 2022. “Pumele” vor să câştige trofeul, mai ales că va fi ultimul turneu final pentru Lionel Messi. În Qatar, starul lui PSG poate să scrie istorie, dar pentru asta are nevoie de o calificare în finală.

Ce record poate să bată Lionel Messi la Campionatul Mondial 2022. Lothar Matthäus a stabilit borna în urmă cu 24 de ani

Până la turneul final din Qatar, Lionel Messi a strâns 19 meciuri la Campionatul Mondial şi este singurul fotbalist care îi pune în pericol, în acest moment, recordul lui Lothar Matthäus.

Cu cinci turnee finale la activ, Lothar Matthäus are 25 de meciuri jucate la Campionatul Mondial, iar ultima partidă a bifat-o la ediţia din 1998. Pentru a-l depăşi, Lionel Messi are nevoie de şapte meciuri, ceea ce ar însemna ca Argentina să joace finala mare, de pe 18 decembrie, sau finala mică, de pe 17 decembrie.

Prezenţa pe teren cu Arabia Saudită îi va aduce lui Lionel Messi al 20-lea meci la Campionatul Mondial, astfel că-i va egala pe Cafu (Brazilia), Philipp Lahm (Germania), Grzegorz Lato (Polonia), Javier Mascherano (Argentina) şi Bastian Schweinsteiger (Germania).

Partida cu Mexic, din etapa a 2-a, îl va pune pe Lionel Messi pe picior de egalitate cu Diego Maradona. “El Pibe de Oro” a jucat 21 de meciuri la Campionatul Mondial şi are în palmares titlul din 1986.

Top 5 jucători cu cele mai multe meciuri la Campionatul Mondial

Lothar Matthäus (Germania) – 25 de meciuri Miroslav Klose (Germania) – 24 de meciuri Paolo Maldini (Italia) – 23 de meciuri Diego Maradona (Argentina), Uwe Seeler (Germania), Władysław Żmuda (Polonia) – 21 de meciuri Cafu (Brazilia), Philipp Lahm (Germania), Grzegorz Lato (Polonia), Javier Mascherano (Argentina), Bastian Schweinsteiger (Germania) – 20 de meciuri

Lothar Matthäus nu ar fi deranjat ca Lionel Messi să-i bată recordul

Înainte de startul Campionatului Mondial 2022, Lothar Matthäus a vorbit în presa din Argentina despre posibilitatea ca Lionel Messi să-i bată recordul. Fostul internaţional german a susţinută că speră ca starul argentinian să fie cel care atinge 26 de meciuri la cea mai importantă competiţie.

“L-aş felicita şi atât. Recordurile nu sunt pentru totdeauna. Dacă cineva o poate face, atunci Messi trebuie să fie”, a spus Lothar Matthäus, prezent la Campionatele Mondiale din 1982, 1986, 1990, 1994 şi 1998.

Argentinienii s-au speriat din cauza unei poze de la ultimul antrenament

Cu o zi înainte de meciul cu Arabia Saudită, presa din Argentina a publicat o imagine în care glezna lui Lionel Messi este foarte umflată. Cu toate acestea, fotbalistul de 35 de ani s-a antrenat normal şi .

“Mă simt foarte bine din punct de vedere fizic, cred că mă aflu într-un moment excelent, atât personal, cât și fizic și nu am nicio problemă. Am auzit că au spus că m-am antrenat diferit (n.r. la antrenamentul de sâmbătă). A fost din cauză că am avut o lovitură, dar nu se întâmplă nimic ciudat. A fost doar o măsură de precauție”, a declarat Lionel Messi.

, când a bifat 3 meciuri şi 1 gol. La ediţia din Africa de Sud, starul argentinian a jucat 5 meciuri şi a oferit 1 pasă de gol. În 2014, Leo a fost la un pas să câştige trofeul, dar Argentina a fost învinsă de Germania în finală. A strâns 7 prezenţe şi a marcat 4 goluri la acea ediţie. La ultimul Campionat Mondial, în 2018, Messi a jucat 4 meciuri şi a marcat 1 gol.