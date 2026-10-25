Recorduri Balonul de Aur. Cine are cele mai multe trofee din istorie, performanțele lui Messi și Ronaldo și clubul cu cei mai mulți câștigători

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Încă de acum 70 de ani, „Balonul de Aur” a devenit simbolul supremației unui fotbalist la finalul sezonului. Acest trofeu desemnează cel mai bun jucător la nivel individual, însă criterii importante de departajare sunt și rezultatele colective, de la club și națională, cât și caracterul individului. Lionel Messi și Cristiano Ronaldo sunt fotbaliștii cu cele mai multe trofee, însă asta și pentru că, în vremea unor mari sportivi precum Pele sau Maradona, distincția se oferea doar europenilor, regula fiind schimbată abia în 1995, odată cu desemnarea lui George Weah drept cel mai bun fotbalist al lumii din acel sezon.

Cine are cele mai multe Baloane de Aur din istorie. Clasamentul all-time

În această ediție, „Balonul de Aur” va fi decernat pentru a 70-a oară, după ce în anul 2020 nu a fost acordat din cauza pandemiei de COVID-19, deși foarte multă lume a considerat că Robert Lewandowski ar fi trebuit să fie câștigătorul de drept al acestei distincții din sezonul respectiv. Pentru a realiza supremația celor două legende ce au dominat scena fotbalului mondial timp de 20 de ani, Lionel Messi și Cristiano Ronaldo au câștigat împreună aproape 20% din totalulu trofeelor.

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Superstarul argentinian este lider detașat, cu 8 trofee, în timp ce CR7, cel mai mare marcator din istoria fotbalului, a obținut această distincție de 5 ori. În spatele celor doi se află Michel Platini, Van Basten și Johan Cruyff, toți cu câte trei trofee. Cu siguranță, aici și-ar fi făcut loc fotbaliști precum Pele sau Diego Armando Maradona, însă în vremea când aceștia străluceau, trofeul era acordat doar jucătorilor europeni, lucru ce a dat oportunitatea unor jucători precum Raymond Kopa (1958), Josef Masopust (1962) sau Igor Belanov (1986) să câștige acest trofeu. Deși foarte talentați, aceștia nu ar fi avut nicio șansă împotriva sezoanelor legendare făcute de doi dintre idolii fotbalului. Iată cum arată topul celor mai mari câștigători ai „Balonului de Aur”:

Lionel Messi – 8 trofee Cristiano Ronaldo – 5 trofee Johan Cruyff – 3 trofee Michel Platini – 3 trofee Marco van Basten – 3 trofee Alfredo Di Stefano – 2 trofee Franz Beckenbauer – 2 trofee Kevin Keegan – 2 trofee Karl-Heinz Rummenigge – 2 trofee Ronaldo Nazario – 2 trofee

Lionel Messi, record absolut la Balonul de Aur. De câte ori a câștigat trofeul

Maradona sau Pele, deține recordul absolut în ceea ce privește „Balonul de Aur”. „Puricele” a câștigat de 8 ori acest trofeu: de 6 ori în perioada Barcelona și de încă 2 ori după ce s-a despărțit de clubul catalan.

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Primele patru victorii ale lui Leo Messi au fost în ani consecutivi: 2009, 2010, 2011, 2012, după care al cincilea trofeu l-a câștigat în 2015. Din 2008 până în 2017, trofeul a fost acordat doar lui Messi și Cristiano Ronaldo, iar victoria lui Luka Modric din 2018 a întrerupt seria. La acel moment, Messi și CR7 se aflau la egalitate, însă sud-americanul a continuat să câștige această distincție în 2019, 2021 și 2023, după ce a obținut și Cupa Mondială alături de Argentina.

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Cristiano Ronaldo și Balonul de Aur. Câte trofee are portughezul

Deși a fost un fotbalist uriaș, rezultatele mai puțin bune cu echipa națională l-au tras în jos pe Cristiano Ronaldo în ceea ce privește „Balonul de Aur”. Portugalia nu a strălucit de foarte multe ori la Campionatele Mondiale și Europene, cu excepția triumfului din 2016, iar acest lucru s-a văzut și în vitrina lusitanului, care și-a câștigat ultimul astfel de trofeu în 2017.

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Cele cinci trofee pe care le deține Cristiano Ronaldo au fost câștigate într-un interval de 9 ani, iar în ultimul deceniu nu s-a mai aflat printre câștigători. Perioadele de la Juventus și al doilea „descălecat” de la Manchester United nu au venit cu performanțe colective foarte bune. Chiar dacă alături de torinezi a dominat Serie A și a fost golgheter al Italiei, rezultatele echipei din Champions League au fost sub așteptări, în timp ce alături de „diavolii roșii” nu a reușit să mai câștige nimic după revenire. Totuși, chiar dacă diferența dintre Messi și Cristiano Ronaldo este de 3 trofee, portughezul îl depășește pe sud-american la capitolul punctelor acumulate în urma voturilor, cel puțin înainte de gala de pe 26 octombrie 2026.

Cine este cel mai tânăr câștigător din istoria Balonului de Aur

Chiar dacă Leo Messi avea doar 22 de ani și 5 luni în momentul în care a câștigat primul „Balon de Aur”, în anul 2009, el se află abia pe locul trei în clasamentul celor mai tineri câștigători ai trofeului. Pe primul loc, cu o diferență de 1 an și 2 luni față de recordul argentinianului, se află Ronaldo Nazario, ce a fost desemnat cel mai bun fotbalist al sezonului la vârsta de doar 21 de ani și 3 luni. Pe locul al doilea se află Michael Owen, care a primit trofeul cu o lună înainte de a împlini 22 de ani. Dacă ar fi câștigătorul din acest an, Lamine Yamal (19 ani și 3 luni) i-ar devansa cu mult pe toți trei.

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Cine este cel mai bătrân câștigător al Balonului de Aur

Nici la capitolul celor mai bătrâni câștigători Lionel Messi nu se află pe prima poziție, deși atunci când a câștigat ultimul trofeu, în anul 2023, avea vârsta de 36 de ani și 3 luni, vârstă la care foarte mulți fotbaliști sunt deja retrași. Sud-americanul se află doar pe locul al doilea, primul loc fiind ocupat de Stanley Matthews, primul câștigător al trofeului, în anul 1956. La acea vreme, englezul avea 41 de ani și juca pentru Blackpool.

Cine a câștigat Balonul de Aur de trei ori consecutiv

În toată istoria fotbalului, doar doi oameni au reușit să câștige „Balonul de Aur” în trei ani consecutivi. Pe lângă Lionel Messi, care a făcut-o chiar de patru ori, și Michel Platini a reușit performanța de a fi desemnat cel mai bun fotbalist în trei ani consecutivi. Francezul a câștigat „Balonul de Aur” în anii 1983, 1984 și 1985, în timp ce Messi a câștigat de patru ori la rând: 2009, 2010, 2011 și 2012.

Cristiano Ronaldo este fotbalistul care a fost cel mai aproape să atingă această performanță, însă nu a reușit. CR7 a fost câștigător în anii 2013, 2014, 2016 și 2017, în timp ce în anul 2015 s-a clasat doar pe locul 2, în spatele lui Lionel Messi. De asemenea, Johan Cruyff a câștigat trofeul în 1971, 1973 și 1974, în timp ce în anii 1972 și 1975 s-a clasat pe locul 3. Nici Van Basten nu a reușit să câștige de trei ori consecutiv, primind premiul în anii 1988, 1989 și 1992.

Ce țară are cele mai multe Baloane de Aur din istorie

În clasamentul țărilor cu cele mai multe trofee se află două națiuni, ambele cu 8 „Balone de Aur”: Argentina și Franța. Sud-americanii se află în top doar datorită lui Leo Messi, chiar dacă de-a lungul timpului ei au avut fotbaliști de top, însă care nu au putut fi nominalizați pentru acest trofeu din cauza regulilor, precum în cazul lui Maradona.

Francezii, în schimb, au obținut 8 trofee prin intermediul a șase fotbaliști. Michel Platini a câștigat trei dintre ele, iar Raymond Kopa, Jean-Pierre Papin, Zinedine Zidane, Karim Benzema și Ousmane Dembele au primit trofeul o singură dată.

Ce club are cele mai multe Baloane de Aur din istorie

Și la capitolul cluburilor cu câștigători de „Balon de Aur” avem două echipe la egalitate. Bineînțeles, este vorba despre Real Madrid și Barcelona, cu câte 12 câștigători. La fel ca Argentina, catalanii beneficiază de multe trofee pe care Leo Messi le-a câștigat în tricoul formației blaugrana, 6 la număr. Pe lângă el, alți fotbaliști ai Barcelonei care au câștigat „Balonul de Aur” sunt Rivaldo, Ronaldinho, Luis Suarez (n.r. – spaniolul), Johan Cruyff (n.r. – 2 trofee) și Hristo Stoicikov.

În cazul lui Real Madrid, 4 dintre ele au fost câștigate de Cristiano Ronaldo, în timp ce restul de 8 au fost aduse în vitrina clubului de Alfredo Di Stefano (n.r. – 2 trofee), Raymond Kopa, Luis Figo, Ronaldo Nazario, Fabio Cannavaro, Luka Modric și Karim Benzema.

Cine a câștigat Balonul de Aur în ultimii 20 de ani

Pentru cei ce iubesc cultura fotbalistică și vor să rețină pe de rost câștigătorii „Balonului de Aur”, ultimii 20 de ani sunt floare la ureche. 13 dintre trofee au fost câștigate de Lionel Messi și Cristiano Ronaldo, în timp ce în anul 2020, din cauza pandemiei de COVID-19, nu a existat niciun premiant. Iată lista cu toți câștigătorii din ultimele două decenii.

2025: Ousmane Dembele

2024: Rodri

2023: Lionel Messi

2022: Karim Benzema

2021: Lionel Messi

2020: Nu s-a acordat trofeul din cauza pandemiei COVID-19

2019: Lionel Messi

2018: Luka Modric

2017: Cristiano Ronaldo

2016: Cristiano Ronaldo

2015: Lionel Messi

2014: Cristiano Ronaldo

2013: Cristiano Ronaldo

2012: Lionel Messi

2011: Lionel Messi

2010: Lionel Messi

2009: Lionel Messi

2008: Cristiano Ronaldo

2007: Kaka

2006: Fabio Cannavaro

2005: Ronaldinho

Cum se acordă Balonul de Aur și cine votează pentru câștigător

„Balonul de Aur” este acordat de France Football, care începând din 2024 a intrat în parteneriat cu UEFA pentru organizarea ceremoniei. Sistemul de vot a rămas coordonat de organizația franceză și se bazează pe un juriu format din jurnaliști internaționali. Astfel, câte un jurnalist din primele 100 de țări din clasamentul FIFA își realizează propriul clasament cu cei mai buni zece fotbaliști, în opinia sa, din cei 30 nominalizați pentru „Balonul de Aur”.

În funcție de poziția pe care sunt puși, fotbaliștii primesc un anumit număr de puncte (n.r. – 15 puncte pentru primul loc și un singur punct pentru locul 10), iar la final câștigă cel ce obține cel mai mare punctaj. Conform regulamentului, juriul trebuie să ia în calcul performanțele individuale, performanțele colective și fair-play-ul fotbalistului.