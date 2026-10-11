Recordurile din sport care rezistă de zeci de ani. Cifrele uimitoare care încă stau în picioare

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Deși sportul a evoluat odată cu timpul și beneficiază de condiții net superioare în prezent față de cele din trecut, există borne stabilite în secolul trecut care continuă să sfideze trecerea deceniilor. Recorduri care rezistă și în prezent și a căror doborâre este râvnită de mulți sportivi cu aspirații înalte.

Recordurile neatinse din atletism

Atletismul este una dintre cele mai populare și vechi activități sportive din lume. Sub umbrela sa intră o gamă largă de probe bazate pe mișcările naturale ale omului: alergări, marș, sărituri și aruncări, alături de probe combinate. Acest sport este considerat baza pregătirii fizice generale și are, chiar și în ziua de azi, recorduri care nu au fost doborâte de nimeni. România a avut o reprezentantă de seamă a acestui sport: (1936–2016), rămasă în istorie drept prima femeie din România care a cucerit o medalie olimpică de aur, pe lângă alte multe performanțe atinse. În august 2026, tânăra atletă (18 ani) a devenit campioană mondială U20, după ce s-a impus cu un timp fantastic în proba de 400 metri garduri.

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Jarmila Kratochvilova (800 metri, 1983)

Jarmila Kratochvilova a stabilit cel mai vechi record mondial din atletismul în aer liber. Sportiva originară din Cehoslovacia a oprit cronometrul la 1:53.28 pe 26 iulie 1983, la München. În ciuda tuturor avansurilor din medicina sportivă, nicio atletă nu a reușit să coboare sub acest timp de mai bine de patru decenii.

Mike Powell (săritura în lungime, 1991)

La Campionatul Mondial de la Tokio din 1991, americanul Mike Powell a reuşit o săritură colosală de 8,95 metri, depășind legendarul record al lui Bob Beamon din 1968 (8,90 m). Aproape 35 de ani mai târziu, niciun atlet nu a reușit să atingă pragul de 9 metri în condiții regulamentare.

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Bornele fabuloase din fotbal

Fotbalul este cel mai popular sport din lume, fiind jucat de sute de milioane de oameni din aproape toate colțurile lumii. Sportul rege fascinează cu o gamă largă de recorduri pe care tinerii fotbaliști talentați din actuala generație speră să le atingă și chiar să le doboare înainte de retragere.

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Just Fontaine (13 goluri la un singur Mondial, 1958)

Campionatul Mondial de fotbal din Suedia, din 1958, avea să fie scena unde Just Fontaine scria istorie. Atacantul francez a marcat de 13 ori în doar 6 meciuri. Într-o eră în care câștigătorii Ghetei de Aur de la Mondiale marchează de regulă între 5 și 8 goluri, recordul lui Fontaine rezistă de aproape șapte decenii. Kylian Mbappe a fost aproape să doboare acest record la CM 2026, unde s-a oprit la borna de 10 goluri marcate la turneu.

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Helmuth Duckadam (4 penalty-uri apărate consecutiv, 1986)

România deține un record absolut în fotbalul de club. În finala Cupei Campionilor Europeni de la Sevilla, portarul Stelei a apărat toate cele patru lovituri de la 11 metri executate de jucătorii Barcelonei. Performanța a fost doar egalată de către Matvey Safonov (PSG, 2025). Portarul rus a reușit aceeași performanță în finala Cupei Intercontinentale FIFA, la loviturile de departajare, contra Flamengo. Pe plan ceva mai mic, dar cu aceeași bornă atinsă, se laudă și Lukas Jensen (Millwall, august 2026).

Pele (3 titluri Mondiale)

rămâne singurul jucător din istorie care a ridicat trofeul Cupei Mondiale de trei ori (1958, 1962, 1970), o bornă aproape imposibil de atins în fotbalul modern. Cafu, singurul fotbalist care a jucat 3 finale consecutive de CM (1994, 1998 și 2002), a reușit să câștige doar trofeele din 1994 și 2002.

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Invincibilitate de 10 ani în tenis

Tenisul de câmp, considerat „sportul alb”, este unul dintre cele mai populare și elegante sporturi din lume, jucat individual (la simplu) sau în echipe de câte doi jucători (la dublu). Nume mari din întreaga lume au onorat prin carierele lor acest sport, existând și aici recorduri nu greu de atins, ci chiar și de egalat.

Esther Vergeer (470 de victorii consecutive)

Fosta jucătoare olandeză de tenis în scaun cu rotile a dominat sportul alb într-un mod unic în istoria omenirii. Ea a încheiat o serie de 10 ani fără nicio înfrângere (între 2003 și retragerea sa în 2013), câștigând în 21 de turnee de Grand Slam la simplu și 23 la dublu. De asemenea, a ocupat prima poziție în clasamentul mondial timp de 668 de săptămâni (aproape 13 ani).

Sporturi cu motor

Cele 200 de curse câștigate de Richard Petty în NASCAR rămân un record incredibil. Fostul pilot, în vârstă acum de 89 de ani, a dominat autoritar circuitul american. Doar în anul 1967, Petty a reușit să câștige 27 de curse (dintre care 10 consecutive), cifre imposibil de replicat în era competitivă actuală. El a rămas în memoria colectivă drept „The King” („Regele”).