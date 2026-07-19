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Direct în istorie! Ce recorduri impresionante au stabilit Kylian Mbappe și Michael Olise în „thriller”-ul cu Anglia de la CM 2026

Intră pe site-ul FANATIK pentru a afla ce recorduri istorice au doborât Kylian Mbappe și Michael Olise în spectaculosul meci cu Anglia, din finala mică de la CM 2026.
Dragos Petrescu
19.07.2026 | 06:00
Direct in istorie Ce recorduri impresionante au stabilit Kylian Mbappe si Michael Olise in thrillerul cu Anglia de la CM 2026
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Kylian Mbappe și Michael Olise au doborât două recorduri importante la Cupa Mondială, în „thriller”-ul cu Anglia din finală mică (4-6) // FOTO: hepta.ro
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Franța a pierdut finala mică de la CM 2026 în fața Angliei, după cel mai spectaculos meci al turneului final din SUA, Canada și Mexic. S-a terminat 6-4 în favoarea englezilor, asta în condițiile în care echipa lui Thomas Tuchel a condus cu 4-0 la pauză. Chiar și așa, pentru Kylian Mbappe și Michael Olise partida de la Miami a avut o însemnătate aparte, deoarece cei doi fotbaliști francezi au stabilit două recorduri importante în istoria Campionatului Mondial.

Kylian Mbappe a devenit cel mai mare marcator din istoria Cupei Mondiale!

Înaintea duelului de sâmbătă seară, Kylian Mbappe se afla la bornă cu numărul 20 în ceea ce privește numărul de goluri marcate la CM, fiind al doilea în topul marcatorilor all-time, după Lionel Messi, care a înscris de 21 de ori. Datorită „dublei” pe care a izbutit-o însă în fața Angliei, atacantul lui Real Madrid l-a depășit pe legendarul argentinian, iar în momentul de față, el este cel mai mare golgheter din istoria competiției, cu 22 de reușite.

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Ba mai mult, grație celor două goluri înscrise în poarta lui Dean Henderson, Mbappe a preluat conducerea în topul marcatorilor și la ediția curentă a Cupei Mondiale. În prezent, el a ajuns la 10 reușite la actualul turneul final, devansându-l în clasament tot pe Leo Messi, care a marcat până acum de 8 ori. Totuși, fotbalistul lui Inter Miami își poate recăpăta recordurile duminică seară, în marea finală de la New York/New Jersey, unde Argentina va da piept cu Spania pentru marele trofeu. Pentru a face acest lucru, Messi are nevoie de cel puțin două goluri.

Michael Olise l-a depășit pe marele Pele în topul pasatorilor decisivi de la Cupa Mondială!

Kylian Mbappe nu este însă singurul fotbalist francez care și-a trecut în CV un record important la actuala ediție de CM. Michael Olise, jucătorul lui Bayern Munchen, a fost omul cu pasa decisivă la ambele goluri înscrise de căpitanul „Les Bleus”. Astfel, acesta a ajuns la nu mai puțin de 7 „assist”-uri la turneul final din această vară, devenind astfel jucătorul cu cele mai multe pase decisive la o singură ediție de Campionat Mondial.

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Până sâmbătă seară, recordul îi aparținea legendarului Pele, care la Cupa Mondială din 1970 a oferit ultima pasă de șase ori. De asemenea, este important de menționat faptul că Michael Olise a bifat această bornă impresionantă chiar la primul său turneu final de Campionat Mondial din carieră.

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Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
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