Recordurile lui Messi la Cupa Mondială! Coincidenţa incredibilă cu Diego Armando Maradona

ADVERTISEMENT

Campionatul Mondial din 2026 va fi, cel mai probabil, ultimul pentru Lionel Messi. Starul argentinian va împlini 39 de ani miercuri, pe 24 iunie, iar acesta și-a oferit cel mai frumos cadou: cinci goluri în primele două meciuri de la turneul final. Reușitele l-au făcut pe argentinian să doboare recorduri importante.

Recordurile lui Lionel Messi la Cupa Mondială

Argentina a început foarte bine turneul final din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic, primul meci fiind câștigat fără nicio problemă: scor 3-0 contra Algeriei, cu Lionel Messi marcator de fiecare dată. Atacantul lui Inter Miami a avut o evoluție impresionantă și în partida cu Austria, reușind să marcheze o dublă.

ADVERTISEMENT

, , acesta având nu mai puțin de 17 reușite în 28 de meciuri, cu una mai mult decât Miroslav Klose. În final de meci, el a marcat pentru 2-0 şi a ajuns la 18 goluri în istoria turneelor finale.

Lionel Messi, prin golurile contra Austriei, a ajuns la 6 meciuri consecutive în care a marcat la Campionatul Mondial, precedentele fiind cu Australia, Olanda, Croația și Franța (2022) + Algeria (2026). Doar Just Fontaine (1958) și Jairzinho (1970) se mai pot lăuda cu o astfel de performanță. Totodată, meciul din Grupa J are loc la fix 20 de ani după ce atacantul a debutat la Cupa Mondială împotriva Serbiei și Muntenegrului, când a venit de pe bancă pentru a marca golul final al Argentinei într-o victorie cu 6-0.

ADVERTISEMENT

Coincidenţa incredibilă cu Diego Armando Maradona

Interesant este că golurile lui Lionel Messi au venit la fix 40 de ani după ce Diego Armando Maradona reușea să înscrie în sferturile de finală contra Angliei. Meciul Argentina – Anglia s-a desfășurat tot pe 22 iunie, iar la acel moment „El Pibe de Oro” marca cu mâna, urmând să ducă naționala sa în semifinale.

ADVERTISEMENT

Reușita lui Diego Armando Maradona a fost supranumită „Mâna lui Dumnezeu”, în timp ce al doilea său gol din acel meci a primit distincția de „Golul Secolului”. Deși Maradona s-a stins din viață, Lionel Messi reușește să reprezinte cu succes naționala Argentinei, țara din America de Sud reușind să se impună la Cupa Mondială din 2022.

ADVERTISEMENT

Bornele atinse de Leo Messi

Revenind la recorduri, Lionel Messi se află pe prima treaptă în clasamentul celor mai multe meciuri jucate la Mondiale: 28, față de Lothar Matthaus, care are 25. Argentinianul a bifat și cele mai multe minute pe teren la un turneu final mondial, depășind borna lui Paolo Maldini de 2.217 minute.

Starul din Argentina este singurul jucător care a marcat în toate fazele eliminatorii: optimi, sferturi, semifinale și finală la aceeași ediție. Totodată, Messi este singurul cu două trofee „Balonul de Aur” al Campionatului Mondial, el primind această distincție la turneele din 2014 și 2022. Atacantul a devenit primul argentinian care marchează la 5 Cupe Mondiale diferite (2006, 2014, 2018, 2022, 2026), fiind peste Maradona și Batistuta (câte 3).