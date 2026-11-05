Recordurile monstruoase ale lui Cristiano Ronaldo! Ce lasă în urmă portughezul după 23 de ani la națională

Cristiano Ronaldo și-a anunțat joi, 5 noiembrie, retragerea de la naționala Portugaliei! Superstarul în vârstă de 41 de ani pune punct unei aventuri de 23 de ani, în care a cucerit trei trofee și a stabilit recorduri greu de egalat. Fotbalistul devenit un simbol al Portugaliei a decis să predea celebrul tricou cu numărul 7, însă nu renunță la fotbal. Marele său obiectiv rămâne atingerea bornei de 1.000 de goluri în carieră.
Cristiano Ronaldo a făcut anunțul prin intermediul unui videoclip emoționant, publicat pe rețelele de socializare. Portughezul a vorbit despre cei 23 de ani petrecuți la echipa națională și a explicat că a venit momentul să predea tricoul cu numărul 7 unei noi generații. Decizia a fost una dificilă, iar Ronaldo le-a mulțumit tuturor celor care l-au susținut de-a lungul carierei. Superstarul a transmis că Portugalia va rămâne întotdeauna o parte importantă din viața sa.
Retragerea vine după un conflict cu selecționerul Jorge Jesus, izbucnit în luna septembrie. Ronaldo a fost lăsat pe banca de rezerve în victoria Portugaliei cu Norvegia, scor 2-1, și nu a fost utilizat niciun minut. Nemulțumit de situație, atacantul a părăsit ulterior cantonamentul echipei naționale.
Cristiano Ronaldo se desparte de echipa națională cu 234 de selecții și 146 de goluri, ambele reprezentând recorduri mondiale în fotbalul masculin. Portughezul a dominat statisticile internaționale timp de peste două decenii și a stabilit performanțe istorice la Campionatul European și Cupa Mondială. UEFA a publicat o listă impresionantă a recordurilor sale, multe dintre ele fiind extrem de greu de egalat.
Cristiano Ronaldo a debutat pentru Portugalia în august 2003, la numai 18 ani, și a devenit cel mai important fotbalist din istoria primei reprezentative. Cea mai importantă amintire rămâne, fără îndoială, triumful de la EURO 2016, când portughezii au cucerit primul trofeu major din istorie. Au urmat două titluri în UEFA Nations League, în 2019 și 2025.
Plecarea sa lasă un gol uriaș în vestiarul Portugaliei. Bruno Fernandes și Bernardo Silva sunt printre cei mai experimentați jucători care pot prelua rolul de lider, în timp ce Rafael Leão, Vitinha și João Neves reprezintă noua generație. O altă întrebare importantă este cine va purta celebrul tricou cu numărul 7. Deocamdată, Federația Portugheză nu a anunțat un succesor. Rafael Leão a purtat deja acest număr la ultimul meci disputat de lusitani, împotriva Norvegiei.
Deși și-a anunțat retragerea de la naționala Portugaliei, Cristiano Ronaldo nu intenționează să renunțe la fotbal. Superstarul continuă să evolueze pentru Al-Nassr, în Arabia Saudită, unde urmărește atingerea unei borne istorice. Pe 29 octombrie, portughezul a reușit un hattrick în victoria cu Al-Kholood, scor 5-3, și a ajuns la 985 de goluri oficiale în carieră. Mai are nevoie de doar 15 reușite pentru a atinge borna de 1.000 de goluri.