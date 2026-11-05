Recordurile monstruoase ale lui Cristiano Ronaldo! Ce lasă în urmă portughezul după 23 de ani la națională

ADVERTISEMENT

Cristiano Ronaldo și-a anunțat joi, 5 noiembrie, retragerea de la naționala Portugaliei! Superstarul în vârstă de 41 de ani pune punct unei aventuri de 23 de ani, în care a cucerit trei trofee și a stabilit recorduri greu de egalat. Fotbalistul devenit un simbol al Portugaliei a decis să predea celebrul tricou cu numărul 7, însă nu renunță la fotbal. Marele său obiectiv rămâne atingerea bornei de 1.000 de goluri în carieră.

Cristiano Ronaldo și-a anunțat oficial retragerea de la naționala Portugaliei

Portughezul a vorbit despre cei 23 de ani petrecuți la echipa națională și a explicat că a venit momentul să predea tricoul cu numărul 7 unei noi generații. Decizia a fost una dificilă, iar Ronaldo le-a mulțumit tuturor celor care l-au susținut de-a lungul carierei. Superstarul a transmis că Portugalia va rămâne întotdeauna o parte importantă din viața sa.

ADVERTISEMENT

Retragerea vine după un conflict cu selecționerul Jorge Jesus, izbucnit în luna septembrie. Ronaldo a fost lăsat pe banca de rezerve în victoria Portugaliei cu Norvegia, scor 2-1, și nu a fost utilizat niciun minut. Nemulțumit de situație, atacantul a părăsit ulterior cantonamentul echipei naționale.

Recordurile uluitoare ale lui Cristiano Ronaldo la naționala Portugaliei

Cristiano Ronaldo se desparte de echipa națională cu 234 de selecții și 146 de goluri, ambele reprezentând recorduri mondiale în fotbalul masculin. Portughezul a dominat statisticile internaționale timp de peste două decenii și a stabilit performanțe istorice la Campionatul European și Cupa Mondială. UEFA a publicat o listă impresionantă a recordurilor sale, multe dintre ele fiind extrem de greu de egalat.

ADVERTISEMENT

234 de selecții : cele mai multe apariții din istoria fotbalului internațional masculin.

146 de goluri: cel mai bun marcator din istoria naționalelor masculine.

23 de ani consecutivi cu gol la națională : a înscris în fiecare an între 2004 și 2026.

Șase participări la Campionatul European : record absolut al competiției.

30 de meciuri la EURO : cele mai multe apariții la turneele finale.

14 goluri la EURO : cel mai bun marcator din istoria turneelor finale.

74 de meciuri la Campionatul European : record care include și preliminariile.

55 de goluri la Campionatul European: cele mai multe reușite, incluzând preliminariile.

Cinci ediții de EURO cu gol marcat: 2004, 2008, 2012, 2016 și 2020.

Singurul jucător cu minimum trei goluri la trei ediții diferite de EURO: 2012, 2016 și 2020.

Șase Cupe Mondiale la care a marcat: 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 și 2026, performanță unică.

41 de goluri în preliminariile Cupei Mondiale: record mondial.

57 de meciuri la turneele finale EURO și Mondial : record cumulat.

25 de goluri la turneele finale EURO și Mondial: record cumulat.

10 hattrickuri la națională: primul fotbalist care a atins această bornă în fotbalul internațional masculin.

Moștenirea uriașă lăsată de Cristiano Ronaldo! Cine va prelua tricoul cu numărul 7

Cristiano Ronaldo a debutat pentru Portugalia în august 2003, la numai 18 ani, și a devenit cel mai important fotbalist din istoria primei reprezentative. Cea mai importantă amintire rămâne, fără îndoială, triumful de la EURO 2016, când portughezii au cucerit primul trofeu major din istorie. Au urmat două titluri în UEFA Nations League, în 2019 și 2025.

ADVERTISEMENT

Plecarea sa lasă un gol uriaș în vestiarul Portugaliei. Bruno Fernandes și Bernardo Silva sunt printre cei mai experimentați jucători care pot prelua rolul de lider, în timp ce Rafael Leão, Vitinha și João Neves reprezintă noua generație. O altă întrebare importantă este cine va purta celebrul tricou cu numărul 7. Deocamdată, Federația Portugheză nu a anunțat un succesor. Rafael Leão a purtat deja acest număr la ultimul meci disputat de lusitani, împotriva Norvegiei.

ADVERTISEMENT

Cristiano Ronaldo continuă cursa pentru 1.000 de goluri! Câte reușite îi mai lipsesc

Deși și-a anunțat retragerea de la naționala Portugaliei, Cristiano Ronaldo nu intenționează să renunțe la fotbal. Superstarul continuă să evolueze pentru Al-Nassr, în Arabia Saudită, unde urmărește atingerea unei borne istorice. , scor 5-3, și a ajuns la 985 de goluri oficiale în carieră. Mai are nevoie de doar 15 reușite pentru a atinge borna de 1.000 de goluri.