Recordurile serii în Champions League! Erling Haaland a bifat o bornă greu de egalat

Seara de miercuri a fost una foarte bună pentru „granzii” din Anglia în UEFA Champions League. Manchester City a obținut un succes uriaș pe „ Santiago Bernabeu”, 2-1 cu Real Madrid, iar Arsenal și-a continuat parcursul perfect cu o victorie pe terenul lui Club Brugge, scor 3-0. Erling Haaland și mai mulți jucători ai „tunarilor” au stabilit noi recorduri în aceste partide.

Erling Haaland, bornă fabuloasă după golul înscris în Real Madrid – Manchester City 1-2

Real Madrid a deschis scorul în partida cu Manchester City prin Rodrygo, însă după doar câteva minute, Nico O’Reilly a restabilit egalitatea. „Cetățenii” au trecut în avantaj înainte de pauză, dintr-un penalty transformat de Erling Haaland. Lovitura de la 11 metri fusese acordată pentru un fault comis de Rudiger asupra atacantului norvegian.

Meciul de la Madrid a fost cel cu numărul 50 ca titular în UEFA Champions League pentru , iar cu reușita din penalty acesta a ajuns la 51 de goluri în partidele în care a jucat din primul minut. Astfel, norvegianul a stabilit un nou record pentru cele mai multe reușite în primele 50 de dispute ca titular, conform .

51 – Tonight is Erling Haaland's 50th start in the UEFA Champions League, in which he has scored 51 goals – the most goals ever by a player in his first 50 starts in the competition. Unerring. — OptaJoe (@OptaJoe)

Ce recorduri au stabilit jucătorii lui Arsenal în victoria cu Club Brugge

Arsenal și-a continuat parcursul perfect din cu un succes clar pe terenul lui Club Brugge, scor 3-0. Noni Madueke a deschis scorul în prima repriză și a realizat „dubla” la scurt timp după pauză. Astfel, englezul a devenit primul jucător din istoria lui Arsenal care înscrie primele sale trei goluri pentru club în UEFA Champions League.

3 – Noni Madueke is the first player in Arsenal's history to score each of his first three goals for the club in the European Cup/Champions League. Stage. — OptaJoe (@OptaJoe)

Scorul final a fost stabilit încă din minutul 56, de Gabriel Martinelli, iar brazilianul a devenit primul jucător din istoria „tunarilor” care marchează în 5 partide consecutive din UEFA Champions League și primul de la Thierry Henry încoace care realizează această performanță în orice competiție europeană. Legendarul atacant francez reușea să puncteze în 6 partide la rând, însă în Cupa UEFA (actuala Europa League).

În minutul 83 al întâlnirii, Mikel Arteta i-a oferit debutul la prima echipă lui Marli Salmon, un fundaș de doar 16 ani, iar acesta a devenit al treilea fotbalist care evoluează în UEFA Champions League pentru o echipă din Anglia înainte de a împlini 17 ani. Ceilalți doi, Jack Wilshere și Max Dowman, au realizat acest lucru tot în tricoul „tunarilor”.