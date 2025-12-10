Sport

Recordurile serii în Champions League! Erling Haaland a bifat o bornă greu de egalat

„Fenomenul” Erling Haaland a bifat un nou record incredibil în UEFA Champions League după Real Madrid - Manchester City 1-2, iar fotbaliștii lui Arsenal au avut o seară excelentă pe terenul lui Brugge.
Bogdan Mariș
11.12.2025 | 00:32
Erling Haaland a atins o bornă fabuloasă în partida Real Madrid - Manchester City 1-2. FOTO: Hepta
Seara de miercuri a fost una foarte bună pentru „granzii” din Anglia în UEFA Champions League. Manchester City a obținut un succes uriaș pe „ Santiago Bernabeu”, 2-1 cu Real Madrid, iar Arsenal și-a continuat parcursul perfect cu o victorie pe terenul lui Club Brugge, scor 3-0. Erling Haaland și mai mulți jucători ai „tunarilor” au stabilit noi recorduri în aceste partide.

Erling Haaland, bornă fabuloasă după golul înscris în Real Madrid – Manchester City 1-2

Real Madrid a deschis scorul în partida cu Manchester City prin Rodrygo, însă după doar câteva minute, Nico O’Reilly a restabilit egalitatea. „Cetățenii” au trecut în avantaj înainte de pauză, dintr-un penalty transformat de Erling Haaland. Lovitura de la 11 metri fusese acordată pentru un fault comis de Rudiger asupra atacantului norvegian.

Meciul de la Madrid a fost cel cu numărul 50 ca titular în UEFA Champions League pentru Haaland, iar cu reușita din penalty acesta a ajuns la 51 de goluri în partidele în care a jucat din primul minut. Astfel, norvegianul a stabilit un nou record pentru cele mai multe reușite în primele 50 de dispute ca titular, conform Opta.

Ce recorduri au stabilit jucătorii lui Arsenal în victoria cu Club Brugge

Arsenal și-a continuat parcursul perfect din UEFA Champions League cu un succes clar pe terenul lui Club Brugge, scor 3-0. Noni Madueke a deschis scorul în prima repriză și a realizat „dubla” la scurt timp după pauză. Astfel, englezul a devenit primul jucător din istoria lui Arsenal care înscrie primele sale trei goluri pentru club în UEFA Champions League.

Scorul final a fost stabilit încă din minutul 56, de Gabriel Martinelli, iar brazilianul a devenit primul jucător din istoria „tunarilor” care marchează în 5 partide consecutive din UEFA Champions League și primul de la Thierry Henry încoace care realizează această performanță în orice competiție europeană. Legendarul atacant francez reușea să puncteze în 6 partide la rând, însă în Cupa UEFA (actuala Europa League).

În minutul 83 al întâlnirii, Mikel Arteta i-a oferit debutul la prima echipă lui Marli Salmon, un fundaș de doar 16 ani, iar acesta a devenit al treilea fotbalist care evoluează în UEFA Champions League pentru o echipă din Anglia înainte de a împlini 17 ani. Ceilalți doi, Jack Wilshere și Max Dowman, au realizat acest lucru tot în tricoul „tunarilor”.

