Rectificarea bugetară a fost aprobată de Guvern. Ce ministere primesc cei mai mulți bani

Guvernul a adoptat rectificarea bugetară, marți, iar cu această ocazie s-a aflat și ce ministere vor primi cei mai mulți bani. Premierul Florin Cîțu a transmis mai multe informații despre acest subiect.

Rectificarea bugetară a fost aprobată de Guvern. Mesajul premierului

Astfel, conform declarațiilor făcute de prim-ministru, la baza rectificării din acest an a stat reevaluarea PIB.

Mai mult, Florin Cîțu a precizat că „motorul creșterii economice” au fost investițiile, astfel că acest sector primește mai mulți bani. Este vorba despre o contribuție mai mare de 5 puncte procentuale în trimestrul 2.

”În şedinţa de Guvern de astăzi am aprobat rectificarea bugetară pe anul 2021, prima rectificare bugetară pe acest an. La baza rectificării stă o reevaluare a Produsului Intern Brut, în lumina informaţiilor referitoare la creşterea economică, PIB are o valoare nominală acum de 1,17 miliarde faţă de 1,11 miliarde la începutul anului.

În prima parte a anului, investiţiile au avut o contribuţie majoră la PIB de peste 5 puncte procentuale în trimestrul 2, ceea ce arată că investiţiile sunt motorul creşterii economice.

Se schimbă estimarea de creştere reală pe care am avut-o la începutul anului, acum mergem pe o estimare de 7% faţă de o estimare iniţială de 4,3%”, a declarat premierul după şedinţa de Guvern.

Ce ministere primesc cei mai mulți bani, după rectificarea bugetară

De asemenea, în declarația sa de marți, după ce , premierul Florin Cîțu a transmis și faptul că veniturile bugetului se majorează cu 15,5 miliarde de lei.

Dintre aceștia, 13,4 miliarde de lei sunt venituri din economia internă și 2,1 miliarde de lei sunt venituri din fondurile europene.

„Cheltuielile bugetului se majorează cu 18,77 miliarde de lei”, a mai declarat premierul.

Sunt patru ministere care vor primi cei mai mulți bani la prima rectificare bugetară din acest an. Este vorba despre domeniile sănătate, dezvoltare, investiții, dar și transporturi.

Este vorba despre sume între aproape patru miliarde de lei şi peste 650 de milioane de lei.

Iată ce sume vor fi alocate pentru acestea:

Ministerul Sănătății – 3,7 miliarde de lei

Ministerul Dezvoltării – 2,3 miliarde de lei

Ministerul Investițiilor și Fondurilor Europene – 760 milioane de lei

Ministerul Transporturilor – 660 milioane de lei

crește la 83,8 miliarde, de la 80 de miliarde, a mai anunţat premierul Florin Cîţu.