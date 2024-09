Recunoscut pentru viața extrasportivă tumultoasă, noul atacant al Rapidului s-a dat de gol: „Am mai multe laturi. În afara terenului sunt diferit”

Clinton N’Jie, atacant cu un CV impresionant, . Giuleștenii speră ca fostul fotbalist de la Lyon, Tottenham sau Marseille să-i ia cu succes locul lui Albion Rrahmani. Întrebat despre ce calități îl recomandă, fotbalistul de 31 de ani susține că are o viteză foarte mare.

Ce l-a determinat pe Clinton N’Jie să vină la Rapid: „A fost ușor să decid”

din postura de jucător liber de contract. Atacantul camerunez va fi legitimat la Rapid cel puțin până pe 30 iunie 2026. Ultima oară la Sivasspor, Clinton N’Jie este nerăbdător să îmbrace tricoul alb-vișiniu.

„Sunt fericit să fiu aici, la unul dintre cele mai mari cluburi din România. Am vorbit cu patronul şi cu antrenorul. A fost o decizie uşoară să vin aici. Clubul m-a vrut mult. Am vorbit cu antrenorul, cu directorul sportiv și cu patronul, și a fost ușor să decid să vin aici.

Nu pot să vă mint, sunt foarte bucuros și entuziasmat să încep treaba. Înainte de acest transfer nu am urmărit foarte atent fotbalul din România. Am văzut câteva meciuri europene, dar nu am urmărit campionatul. Urmăresc foarte mult fotbal, iubesc să fac asta.

De asemenea, am jucat câteva meciuri împotriva unor echipe din România. Acum un an sau doi am jucat împotriva celor de la CFR Cluj. Cred că peste tot în lume fotbalul s-a dezvoltat foarte rapid, iar campionatele de peste tot sunt dificile”, a declarat Clinton N’Jie, conform Rapid TV.

Clinton N’Jie a trecut direct la amenințări: „Veți vedea că sunt foarte, foarte rapid!”

Clinton N’Jie speră să spargă gheața cu Rapid, iar clubul alb-vișiniu să câștige primul trofeu după o lungă perioadă de timp. Camerunezul le-a amenințat pe rivalele din SuperLiga și a dezvăluit care sunt calitățile sale principale.

„Va fi o experiență nouă pentru mine și sunt entuziasmat să încep această experiență. Așa cum spuneam, am vorbit cu patronii și antrenorii, iar acest club n-a mai câștigat niciun trofeu de ceva timp. Acesta este obiectivul nostru, să câștigăm un trofeu pentru club, să participăm în cupele europene. Ar fi extraordinar pentru noi. Să-i facem fericiți pe fani și să dăm ce avem mai bun.

Sunt atacant, de asemenea, pot juca și în bandă, așa am jucat la majoritatea cluburilor la care am fost. La Lyon am început atacant, dar, în funcție de sistemul în care jucam, eram folosit și în benzi. Pot juca pe orice poziție, vârf, în dreapta, în stânga, la mijloc.

Sunt rapid, sunt foarte, foarte rapid. Veți vedea că sunt foarte, foarte rapid. Din punct de vedere tehnic, stau bine. Am viziune, acestea sunt. A trecut ceva de la ultimul meu meci oficial, dar m-am antrenat în tot acest timp cu un preparator fizic.

„Am făcut sală și am alergat pentru a menține partea fizică”

Avem un staff bun, sunt sigur că vom colabora îndeaproape pentru a reveni la cea mai bună formă posibilă, în cel mai scurt timp posibil. Astfel, să pot debuta în campionat și să fiu într-o formă fizică bună pentru a-mi putea folosi calitățile tehnice.

Am făcut sală și am alergat pentru a menține partea fizică. Astfel, cred că e un punct bun de pornire și cred că le va fi mai ușor antrenorilor să mă ajute să ajung la cea mai bună formă”, a mai spus Clinton N’Jie.

25 mai 2024 este data la care Clinton N’Jie a avut ultima apariție într-un meci oficial

Recunoscut pentru viața extrasportivă tumultoasă, noul atacant al Rapidului s-a dat de gol: „Am mai multe laturi. În afara terenului sunt diferit”

Clinton N’Jie este protagonistul unor întâmplări extrasportive care au ținut în trecut primele pagini ale tabloidelor. Noul atacant al Rapidului a publicat pe rețelele de socializare un videoclip în care făcea sex, a adus femei în cantonament și a circulat cu un permis fals.

„Depinde. Am mai multe laturi. Sunt profesionist, în afara terenului sunt diferit. Prietenii mei din vestiar îl vor cunoaște pe Clinton cel adevărat, iar fanii și restul oamenilor vor vedea altă latură.

De asemenea, sunt diferit și cu familia mea. Depinde. Sunt o persoană foarte sociabilă, iubesc să fiu fericit și să-i fac pe cei din jurul meu fericiți. Am văzut videoclipuri cu ei. Suporterii sunt unul dintre motivele pentru care am venit aici.

Iubesc să simt această atmosferă, este foarte important pentru mine, pentru stilul meu de joc. Iubesc această presiune pozitivă. Este foarte important când ai suporterii alături de tine, ca al 12-lea jucător. Sper ca împreună să facem lucruri mărețe”, au fost cuvintele lui Clinton N’Jie.