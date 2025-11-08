Sport

Recunoști băiețelul din imagine? Astăzi e cunoscut și apreciat în toată România

Îți dai seama cine este, de fapt, băiețelul din fotografie? În momentul de față este în vizorul oamenilor și lăudat pentru performanțele sale, mai ales în țara noastră.
Alexa Serdan
08.11.2025 | 07:00
Recunosti baietelul din imagine Astazi e cunoscut si apreciat in toata Romania
Cine este băiețelul din imagine? Sursa foto: captură video TikTok / hepta.ro. Colaj: Fanatik
În paragrafele următoare FANATIK îți propune un test de vigilență la care trebuie să fii atent. Tu recunoști băiețelul din imagine? Astăzi este cunoscut și apreciat în toată România, fiind unul dintre tinerii care promit în domeniul în care se desfășoară.

Cine este băiețelul din imagine

A început să joace fotbal când avea 7-8 ani, pasiunea fiindu-i insuflată chiar de celebrul său tată. De-a lungul timpului a evoluat pentru echipa națională a României, motiv pentru care este în vizorul oamenilor.

Pe plan internațional, tânărul are 45 de prezențe la națională pentru România. Și-a făcut debutul în Liga I la FC Viitorul Constanța, pe data de 5 decembrie 2014. Avea doar  16 ani. Astăzi joacă pe post de mijlocaș lateral la Alanyaspor din Süper Lig.

E fiul unui fost fotbalist și actual antrenor de fotbal. De asemenea, e lăudat constant pentru performanțele din terenul de sport. Pune suflet în tot ce face și are o soră actriță cu care are o relație foarte bună.

Dacă nu ți-ai dat seama cine este, ei bine, este vorba despre Ianis Hagi. Fotbalistul a avut parte de o copilărie frumoasă de care își amintește cu mare drag. Sportivul recunoaște că a învățat multe lucruri de la figura paternă.

„Tata, când avea timp să se joace cu mine, mereu a făcut-o”

„Îmi aduc aminte după ce am crescut, pe la 6-7 ani, în curtea casei mereu mă jucam cu el și mă învăța lucruri, de mic. Pot spune că de la 2 ani, de când am început să merg, m-am jucat fotbal cu el.

Cât am fost la Pro Luceafărul, în fiecare zi mă jucam fotbal. Când îl prindeam pe tata liber, venea cu mine și mereu ne jucam împreună. Majoritatea timpului mă jucam cu bunicul și cu bunica.

Am crescut cu bunicul, el mă ducea la școală, mă ducea la fotbal. Tata, când avea timp să se joace cu mine, mereu a făcut-o”, a dezvăluit Ianis Hagi, într-un interviu acordat în urmă cu ceva vreme pentru Look Sport, relatează prosport.ro.

În aceeași notă, băiețelul din imagine, care s-a transformat într-un fotbalist de succes, nu poate uita sfaturile primite de la tatăl său. Unul dintre cele mai importante are legătură cu ambiția care face diferența, indiferent de cât de talentat ești.

Mai mult decât atât, Ianis Hagi a subliniat că primul gol pe care l-a marcat în Liga I a fost pentru familia sa. S-a gândit la cei dragi care i-au fost întotdeauna alături și care au încercat să-i ofere cea mai bună educație.

„Le datorez fiecare gol pentru că m-au crescut până la 18 ani și sunt omul de acum datorită lor. Mereu mă voi gândi la ei, indiferent dacă e primul gol, al doilea sau ultimul.

Sunt o persoană super liniștită, îmi place să merg la un restaurant bun, să văd un film bun și cam atât pentru că viața mea este concentrată pe fotbal. Sunt conectat pe ce trebuie să fac la fotbal”, a mai spus Ianis Hagi, mai arată sursa citată.

