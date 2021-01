“Redeschiderea şcolilor pe 8 februarie nu este posibilă!” Anunţul făcut de un deputat USR PLUS

Adrian Wiener, medic și deputat USR PLUS, anunță că redeschiderea școlilor pe 8 februarie nu va fi posibilă.

Asta, în condițiile în care ministrul Sorin Cîmpeanu vorbește despre o posibilă redeschidere a școlilor la începutul lunii februarie.

Cu toate acestea, medicul Mihai Craiu invocă un studiu realizat de americani prin care se arată că școlile nu sunt focare de infecție Covid-19.

„Nu cred că este posibil. Trebuie luat în calcul indicele de reproducere al acestui virus, în contextul în care presupunem deja că noua tulpină din Marea Britanie într-o oarecare măsură a înlocuit vechea tulpină și în România și contagiozitatea și riscul sunt foarte mari. Eu cred că pentru a reveni în siguranță în școli, cred că ar trebui să fi trecut prin etapa de vaccinare o masă semnificativă a profesorilor și de ce nu și a elevilor peste 16 ani, bineînțeles, doar cei care doresc. Ideal ar fi să dorească cât mai mulți dintre ei, dar cred că încă și nu e vorba doar de activitățile din interiorul școlii, e vorba de mijloacele de transport până și dinspre școală, de aglomerările pe care în general școala le produce în mod natural, în mod firesc”, a declarat Wiener, conform rfi.ro.

Wiener crede că școala se va redeschide, cel mai probabil, în luna martie, așa cum anunța și Valeriu Gheorghiță.

Mihai Craiu crede că școlile ar trebui redeschise

În schimb, medicul Mihai Craiu militează pentru redeschiderea școlilor, pentru a oferi copiilor o alternativă reală la alte activități periculoase, cum ar fi Tik Tok.

„Acest articol din Pediatrics analizează situația observată in 11 districte școlare din Carolina de Nord, districte ce insumeaza peste 100.000 elevi și profesori.

Au fost urmărite cazurile de maladie COVID19 apărute in comunitate și respectiv în școli. Rezultatele pe scurt:

1. Nu s-a observat NICIUN caz de transmitere de la copil la adult, pe o durata de 9 saptamani (intre 15 august și 23 Octombrie).

2. Au fost 32 infecții achiziționate în școală și 773 infecții în comunitate, în afara școlilor.

Explicația experților – respectarea strictă a măsurilor de igienă, purtarea măștii și aerisirea sau ore în aer liber, in paralel cu testarea frecventă, au făcut ca școlile (nu liceele sau facultațile și campusurile universitare!) să fie cel mai sigur loc într-o comunitate americană.

Școlile trebuiesc deschise!!

Pentru a nu inrăutăți și mai mult trauma unui an nefericit pentru copii, trebuie să căutăm soluții pentru a putea deschide școlile în siguranță.

Acesta NU E UN CONCURS DE VITEZĂ cu improvizatii mioritice si acțiuni hazardate “pe repede înainte”…

O abordare prudentă, bazată pe o bună pregătire, pe vaccinare, pe folosirea riguroasă a măștilor, a igienei mâinilor și pe utilizarea testelor rapide de detecție antigenică, ar putea permite deschiderea scolilor și grădinițelor. Fără riscuri pentru copii, dascăli sau comunitate.

E cazul să incetăm cu lamentări de tipul “nu e momentul acum”, “in România e altfel decât in altă parte”, “este frig/iarnă”, etc etc. Copiii noștri merită să incercăm un moment de responsabilitate colectivă. Cu toții… Altfel ne plângem inutil de audiența unor personaje de tipul lui Cumpănașu”, a scris Craiu pe Facebook.