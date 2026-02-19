Din Liga a 3-a, direct în Europa! Povestea incredibilă a lui Steven Nsimba, atacantul care impresionează în tricoul Universității Craiova: „Am crezut mereu în mine!“

ADVERTISEMENT

Puțini ar fi pariat pe el în momentul în care a semnat cu Universitatea Craiova. Venea din Liga a 3-a franceză, fără eticheta unui mare talent, fără un CV spectaculos. Astăzi, Steven Nsimba este unul dintre oamenii decisivi ai oltenilor și trăiește primele experiențe cu adevărat speciale ale carierei. Iar povestea lui este, în primul rând, despre ambiție și refuzul de a renunța. Calm, precis și cu un instinct de golgheter, Nsimba a devenit rapid unul dintre cele mai interesante nume din Bănie.

Steven Nsimba, golgheterul Universității Craiova „venit de nicăieri”

Steven Nsimba nu este un fotbalist care a strălucit în academia unei mari echipe sau a urcat pas cu pas prin ligile puternice ale Europei. Până în vara lui 2025, francezul nu jucase decât în diviziile inferioare din Hexagon — ultima oprire, la Aubagne, în Liga a 3-a franceză.

Sosirea în România și la Craiova a părut la început un salt uriaș. Unii jucători ar fi renunțat la astfel de provocări, dar nu și Nsimba: „Știu că ajung târziu la nivelul acesta, dar nu e finalul! Pentru mine este un nou început. Am muncit mult pentru acest moment. Nu a fost ușor, dar am crezut mereu în mine”, a spus atacantul Craiovei, pentru .

Venirea în Bănie a fost un pas important, dar și o provocare. Nsimba spune că adaptarea a fost mai ușoară decât se aștepta. Pe teren, integrarea s-a făcut rapid. A oferit pasă decisivă încă de la primele minute jucate și a bifat goluri importante în Superligă, devenind într-un timp scurt unul dintre oamenii de bază din ofensiva oltenilor: „Oamenii sunt drăguți, colegii m-au primit foarte bine. Adaptarea este bună“.

Despre relația cu colegii din atac, atacantul a subliniat că nu există rivalități inutile: „Suntem aici să ajutăm echipa. Nu este vorba despre cine marchează, ci despre rezultate”.

Nsimba, de la Liga a 3-a la nopțile europene cu Universitatea Craiova

Participarea în cupele europene a fost, fără îndoială, momentul de vârf al carierei sale de până acum. Pentru un jucător care evolua recent în Liga a 3-a, confruntările continentale au însemnat o schimbare radicală.

„A fost incredibil, chiar incredibil. În urmă cu câteva luni nu mă așteptam să joc în cupele europene, deci, da, sentimentul chiar a fost unul incredibil. Și pentru fani a fost, cred, un moment cu multă bucurie. Este o experiență foarte bună. Sper să ajungem într-o competiție și mai bună la finalul sezonului“, a punctat, vizibil emoționat, atacantul Craiovei.

Pentru Steven Nsimba, serile din Bănie au însemnat mai mult decât simple meciuri. Atacantul de la Universitatea Craiova a trăit în acest sezon o premieră absolută: să joace în fața a zeci de mii de suporteri.

„Puțin impresionant, dar se simte bine. Dar de aceea te apuci de fotbal, pentru a juca în fața a 30.000, 40.000, 50.000 de oameni. Deci, da, se simte bine”, a continuat Nsimba.

Omul din spatele golgheterului Steven Nsimba

Dincolo de teren, Nsimba se descrie simplu: „Sunt un băiat liniștit. Îmi place să mă distrez și cam atât.”. Îi place să petreacă timp acasă, să gătească și să urmărească sporturi precum Formula 1, unde îl idolatrizează pe Lewis Hamilton. Familia joacă un rol esențial în echilibrul său, iar acest calm se vede și în jocul său – lucid în fața porții, atent la detalii, disciplinat.

Venirea lui Steven Nsimba la Universitatea Craiova a fost însoțită de discuții despre o posibilă rivalitate în ofensivă. Pe teren însă, conexiunea cu Assad s-a văzut imediat. Atacantul francez a explicat, cu umor, cum s-a legat relația dintre ei.

„A fost unul dintre primii băieți cu care am vorbit, era vecinul meu, deci da, petrec mult timp împreună cu el. Un băiat foarte bun, glumim mult împreună. Da, îmi cam place de el. Îl iubesc pe tipul ăsta”, a spus Steven.

Nsimba a refuzat o ofertă colosală de a se transfera de la Universitatea Craiova: „Vrea să rămână să luăm titlul!”

Într-o discuţie cu FANATIK, Mario Felgueiras, directorul sportiv al oltenilor, a dezvăluit care este situația lui Steven Nsimba, jucătorul care a „explodat“ în Bănie.

importantă din Asia şi că sunt şanse foarte mari să se transfere, dar . „Nsimba nu are gânduri de plecare! Pot să vă spun concret că a refuzat o ofertă foarte mare pentru el din China. Inclusiv pentru Universitatea Craiova suma de transfer era foarte bună. Băiatul vrea să ia titlul la Craiova și abia apoi se va gândi la plecare. Am avut o discuție cu el și a spus ferm că nu vrea să plece de la Ştiinţa”, a dezvăluit Mario Felgueiras pentru FANATIK.