Reducere imensă a bugetului de salarii la CFR Cluj. Câți bani a economisit campioana față de sezonul trecut

CFR Cluj, campioană a ultimelor cinci sezoane în SuperLiga, este cunoscută drept echipa care plătește cel mai bine din fotbalul românesc. În urmă cu aproape trei ani, echipa finanțată de Neluțu Varga plătea 164.000 de euro lunar doar pentru jucătorii din primul 11, informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK.

Reducere imensă a bugetului de salarii la CFR Cluj

Strategia s-a schimbat în ultimii doi ani la CFR Cluj după . Echipa din Ardeal s-a orientat în pondere mult mai mare spre jucători tineri față de perioadele îndepărtate, iar salariile nu au fost la fel de mari. Campioana României este în așteptarea duelului cu Lazio din Italia în play-off-ul Conference League, , informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK.

ADVERTISEMENT

Astfel, bugetul de salarii la CFR Cluj a înregistrat o scădere uriașă de la 6,36 milioane de euro în sezonul trecut, la 4,44 milioane de euro. După un calcul scurt, campioana României economisește două milioane de euro comparativ cu stagiunea precedentă, chiar dacă rămâne în topul echipelor cu cel mai mare buget din România.

Cristi Balaj, președintele celor de la CFR Cluj, a vorbit despre scăderea mediei de vârsta din echipa CFR-ului. „O parte dintre ei (n.r. jucătorii tineri aduși) vor fi împrumutați. Este un jucător (n.r. Robert Filip) pe care-l ținem aproape de echipă.

ADVERTISEMENT

CFR Cluj economisește aproape două milioane de euro după scăderea imensă a bugetului de salarii

Aducem jucători ca variante pentru U21, pentru viitor. Este eligibil, are 17 ani. Am scăzut mult media de vârstă și noi mereu discutam că avem un lot îmbătrânit. Bîrligea a crescut mult, a fost unul dintre cei mai buni jucători. Petrila, Yeboah, Krasniqi, la fel și ei.

Am scăzut bugetul salarial de la 530.000 de euro la 370.000 de euro. Încercam să respectăm fair-play-ul financiar”, a declarat Cristi Balaj, la emisiunea Fotbal Club de la .

ADVERTISEMENT

Neluțu Varga a preluat-o pe CFR Cluj în 2017 de la „Arpi Paszkany”. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru FANATIK, cu CFR Cluj.

Neluțu Varga, primii bani cheltuiți cu CFR Cluj: „Eu am scos echipa din insolvență”

Neluțu Varga a dezvăluit că a cheltuit rapid vreo 6-7 milioane de euro cu CFR Cluj doar datorii. Inițial, patronului ardelean i s-a comunicat că era vorba de 3 milioane de euro, însă pentru ca CFR să joace în Europa, Neluțu Varga a făcut toate demersurile.

ADVERTISEMENT

„Când am preluat clubul mi se spusese că e suficient să pui 10 milioane de euro în primul an, apoi îți recuperezi banii. Eu am scos echipa din insolvență. În nebunia mea am plătit direct, din prima, vreo 6-7 milioane de euro datorii! Mi s-a zis la început că sunt 3 milioane datorii, dar la masa credală au apărut din pământ alte datorii…

ADVERTISEMENT

Așa am ajuns să plătesc dublu. Și am achitat imediat, pentru că trebuia să luăm licența ca să jucăm în Europa. Eu pentru asta venisem: să fiu campion și să joc în Europa! Deci nici nu am intrat bine în fotbal și m-am curățat de 7 milioane de euro…

Ce să mai fac? Dacă am intrat în horă și am dat drumul la bani, atunci trebuia să joc! Eu, când auzeam că la Steaua sunt salarii de 7.000, de 10.000 de euro, de 5.000, eram șocat! Nu-mi venea să cred.

La CFR nu exista contract sub 15.000 de euro pe lună. Și rezerva rezervelor era plătită regește. Aveam rezerve ca Sigurdsson cu 48.000 de euro pe lună! Șocant! Acum am îndreptat lucrurile”, a declarat Neluțu Varga în exclusivitate pentru FANATIK.