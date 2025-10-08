Reducerea la 300 a numărului de parlamentari revine în atenția partidelor. Rafila (PSD): „Nu trebuie folosită ca element de presiune politică”

Deputatul PSD și fost ministru al sănătății Alexandru Rafila de lege care prevede reducerea numărului de parlamentari la 300. Acesta a punctat că o astfel de inițiativă trebuie discutată pe larg, dar că nu ar trebui utilizată ca „element de presiune politică”.

Alexandru Rafila, despre reducerea la 300 a numărului de parlamentari

Alexandru Rafila a declarat, miercuri, la Parlament, că într-o necesitatea reprezentativității la nivel local. În același timp, fostul ministru al sănătății propune o analiză pentru a vedea dacă populația a scăzut în anumite regiuni și dacă există factori care ar putea justifica reducerea numărului de parlamentari.

„Trebuie o discuţie mai largă, pentru că această reducere a numărului de parlamentari la 300, care a fost votată în urmă cu 16 ani, dacă nu mă înşel, cred că în 2009 a fost votată cu referendum, prevedea o modificare majoră a Constituţiei, pentru că trebuie să trecem la o singură Cameră parlamentară, nu la două Camere parlamentare.

Or, atunci când discutăm de schimbări majore în Constituţie, pentru care e nevoie şi de o largă majoritate în Parlament, atunci, în mod evident, trebuie să existe o discuţie aplicată”, a punctat Alexandru Rafila.

Ce spune fostul ministru al sănătății despre reacția UDMR

În ceea ce privește opoziția UDMR față de acest proiect de lege, deputatul PSD a explicat că liderii partidului au spus că trebuie avută în vedere „partea de reprezentativitate la nivel local”. „Cei de la UDMR şi reprezentanţii minorităţilor au fost foarte clari că trebuie să existe partea de reprezentativitate, care trebuie să ţină cont, atunci când se ia o decizie, de nevoia de reprezentativitate de la nivel local, dacă populaţia României a scăzut, dacă sunt elemente care să justifice reducerea numărului de parlamentari, în două camere.

Altfel discutăm despre altceva, despre o reformă constituţională mai profundă. Lucrurile pot fi discutate, dar nu cred că trebuie folosite în acest moment ca element de presiune politică”, a adăugat Alexandru Rafila.

Subiectul privind reducerea la 300 de numărului de parlamentari a revenit în atenția formațiunilor politice, după ce deputații USR Cristina Prună și Claudiu Năsui au redepus la Parlament un proiect de lege în acest sens. Recent, liderul deputaților AUR, Mihai-Adrian Enache, a anunțat că formațiunea din care face parte va susține inițiativa legislativă.