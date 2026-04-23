Reforma din licee sau iluzie pe hârtie? Avertisment dur despre planurile-cadru pilot: „Trăim schizofrenic”

Ministrul educației, Mihai Dimian, a aprobat ordinul prin care 32 de licee din țară vor pilota planuri-cadru alternative, începând cu anul școlar 2026-2027, în cadrul Programului Național pentru pilotarea sistemică de planuri-cadru în învățământul liceal de stat, particular și confesional. În acest context, FANATIK a discutat cu un expert în educație și a aflat care este cel mai mare risc în aplicarea acestui plan-cadru.

Zeci de licee vor implementa planul-cadru

Ministerul a menționat faptul că acest demers are scopul de a încuraja abordările inovative și descentralizarea curriculară, pentru o corelare mai strânsă a școlii cu nevoile comunității din care face parte. Astfel, cu ajutorul acestui program instituțiile au ocazia de a fi mai flexibile în ceea ce privește programa școlară și se pot plia pe alegerile și preferințele elevilor.

Liceeni din aceste licee vor putea explora domenii precum comunicare în era digitală, antreprenoriat digital, robotică și imprimare 3D, bioetică sau inteligență artificială sau stare de bine. Curriculumul la Decizia Elevului din Oferta Școlii (CDEOȘ) devine relevant în formarea academică și profesională a viitorilor absolvenți, mai precizează Ministerul Educației. De asemenea, instituția a decis să mențină deschisă lista unităților de învățământ-pilot, iar înscrierile continuă până la data de 31 mai 2026.

„Planurile-cadru alternative sunt proiectate astfel încât să se asigure şanse egale tuturor elevilor la examene/evaluări naţionale şi atingerea competențelor vizate de finalitățile educației, așa cum sunt stabilite de legislația în vigoare. Membrii Comisiei naționale de coordonare a Programului de pilotare sistemică vor continua să asigure asistența tehnică necesară pentru ca aceste proiecte să-și atingă scopul: să devină modele de management descentralizat, care să poată fi extinse la nivel național”, se mai arată în informarea de pe site-ul Ministerului Educației.

Expert în educație, despre învățământul-pilot din licee: „Suntem încă o societate medie”

FANATIK a discutat pe această chestiune cu profesorul Mihai Maci, lector în cadrul Departamentului de Relații Internaționale și Studii Europene al Universității din Oradea. El susține că această variantă de învățământ este o „formulă de compromis”, iar .

„Forma asta cu învățământul-pilot, de tipul hai să încercăm diverse variante, e așa, o formulă de compromis. Formula normală ar fi fost aceea de a vedea de câte asemenea colegii naționale avem nevoie. Marea problema aici nu este la învățământ. În definitiv, învățământul s-ar fi putut regla. Marea problemă este a societății. Societatea noastră nu s-a dezvoltat atât de mult încât să mizăm exclusiv pe un sistem terțiar, adică pe servicii super calificate. Din păcate, suntem încă o societate medie care are nevoie și de muncă în construcții, în agricultură, și de muncă industrială. Dacă vă uitați la proiecția învățământului, e ca și cum 80% dintre copiii noștri ar lucra doar în servicii specializate. Nu e rezonabil, ca să zic așa”, a declarat expertul în educație Mihai Maci.

Cât despre pregătirea profesorilor care le vor vorbi liceenilor de domeniile enumerate de Ministerul Educației, profesorul susține că există oameni tineri și interesați, capabili să le predea tinerilor chestiuni din domeniile respective.

„Cred că trebuie să ieșim până la urmă cu ideea asta, cu învățământul dual, cu școlile-pilot, cu mentoratele. Ideea asta azi este o formă, din punctul meu de vedere, repet, încă timidă, de a depăși acest formalism birocratic al educației”, a mai punctat profesorul Mihai Maci pentru FANATIK.

Cel mai mare dezavantaj pentru școlile cu învățământ-pilot

Ordinul privind înființarea Programului Național pentru pilotarea sistemică de planuri-cadru în învățământul liceal de stat, particular și confesional arată că durata minimă pentru implementarea pilotării este de cinci ani, cu obligativitatea evaluării interne și externe la finalul fiecărui an școlar, conform unei proceduri stabilite de Comisia națională de coordonare a programului de pilotare sistemică.

Întrebat care este cel mai mare risc al acestor planuri-cadru, profesorul Mihai Maci a declarat faptul că, atunci când se vor face statisticile de final, pentru a vedea cum a decurs acest , cifrele vor fi modificate pentru a arăta bine, nu neapărat pentru a reflecta realitatea.

„Faci munți de hârtii, se fac niște raportări așa cum vrea șeful, să ne înțelegem. Ăla de la minister spune că trebuie să ne ducem la Bruxelles să fim de la nivel de 100 de puncte. Hai că nu mergem la 100 acum, că e strigător la cer, dar undeva până la 80 și ceva. Atunci, toate hârtiile se aranajează pe verticală ca să iasă rezultatul ăla.

Rezultatele sunt faptul că trăim schizofrenic, adică trăim în două realități. Trăim într-o realitate a hârtiilor și a raportărilor în care totul e perfect și trăim în cealaltă realitate de care ne lovim zi cu zi și în care cu toți vedem că există probleme. În România, în general, toate statisticile sunt falsificate. E greu să-ți imaginezi acest lucru, dar vă rog să mă credeți, chiar toate sunt falsificate. Pentru că statistica funcționează pe principiul următor: Ce vrea șeful? Sunt la ora actuală 32 de licee care fac treaba asta și după un an, după doi ani, după trei ani rămân cele la care merge învățământul-pilot și pe celelalte le desființăm. Credeți că vor vrea să fie desființate?”, a mai adăugat expertul în educație Mihai Maci.