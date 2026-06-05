Reformă în sportul românesc! Federația a decis să transmită toate meciurile din prima ligă pe Youtube: „Publicul s-a schimbat”

ADVERTISEMENT

Este bine știut faptul că audiențele de la televizor sunt mult mai mici în prezent față de anii precedenți. Motivul? Publicul tânăr nu mai petrece așa mult timp în fața micilor ecrane, variantele mult mai folosite fiind platformele de streaming online. În acest sens, o Federație importantă a decis că este momentul schimbării.

Meciurile de baschet din România vor fi transmise pe Youtube

Mai exact, Federația Română de Baschet a decis să lanseze un canal special de Youtube. Pe această platformă vor fi transmise în timp real atât meciurile din Liga Naţională Masculină BCR, cât şi cele din Liga Naţională Feminină BT. Totodată, toate aceste partide vor avea comentariu propriu.

ADVERTISEMENT

Totodată, Departamentul Media din cadrul FRB va realiza producții video proprii. Acestea vor include reportaje, rezumate ale partidelor, faze spectaculoase și reacții de la meciuri, alături de interviuri în exclusivitate. De asemenea, vor fi realizate materiale video dedicate inițiativelor extrasportive ale Federației Române de Baschet, axate pe piloni importanți precum educația, incluziunea și responsabilitatea socială.

Toate elementele vizuale noi vor fi cuprinse într-un brandbook, ce va fi aliniate la trendurile moderne, guvernate în stilul minimalist, cu linii clare și fără un exces de culori. Obiectivul principal al Federației Română de Baschet este de a oferi stabilitate și consecvență vizuală, asta în vederea construirii unui brand unic.

ADVERTISEMENT

Cum a reacționat președintele FRB

Președintele Federației Române de Baschet, Carmen Tocală, a transmis faptul că această investiție este făcută pentru a dezvolta comunicare, în contextul în care publicul iubitor de sport din țară s-a schimbat. Un alt obiectiv este de a , .

ADVERTISEMENT

„Investim în această dezvoltare a comunicării pentru că trebuie să ne adaptăm vremurilor şi pentru că publicul s-a schimbat. Ne dorim o popularizare a baschetului şi o creştere a numărului de practicanţi, iar pentru aceasta trebuie să folosim instrumentele potrivite de a ajunge la ei. Avem în faţă modelul de comunicare şi noua platformă gestionate de FIBA cu succes şi vrem să facem acest pas spre o vizibilitate distinctă a Federaţiei Române de Baschet. Totodată, suntem conştienţi de necesitatea că partenerii noştri, sponsorii, au nevoie de o atenţie mediatică în pas cu vremurile şi care să-i răsplătească pentru eforturile lor de susţinere a baschetului”, a declarat Carmen Tocală, preşedinte FRB.