Reforma lui Bolojan se transformă în bombă cu ceas: concedierile din administrația locală, răsturnate de justiție. „Pot cere și daune morale”

ADVERTISEMENT

Reforma administrativă a guvernului demis condus de Ilie Bolojan începe să se clatine exact din locul în care Executivul se aștepta mai puțin: din instanță. Tribunalul Covasna a suspendat aplicarea ordinului prefectului privind reducerea posturilor din primării, iar decizia riscă să deschidă o adevărată avalanșă de procese în toată țara. Pentru sindicate și primari, verdictul judecătorilor reprezintă prima mare fisură într-o reformă despre care spun că a fost făcută „din pix”, fără să țină cont de realitatea din administrația locală.

Haos după reforma lui Bolojan. Decizia de la Tribunalul Covasna ar putea provoca noi turbulențe economice

În spatele disputei juridice stă celebra OUG 7/2026, actul normativ prin care Guvernul a impus reducerea cu 30% a posturilor din administrația locală. Numai că, susțin reprezentanții sindicatelor și ai comunelor, în teren lucrurile s-au transformat într-un adevărat haos administrativ. Prefecturile ar fi aplicat reduceri și mai dure decât cele prevăzute de ordonanță, iar unele primării au ajuns în situația absurdă de a funcționa cu doar câțiva angajați.

ADVERTISEMENT

Dan Cârlan, președintele SCOR (Sindicatul Național al Salariaților Comunelor și Orașelor din România), spune că problema nu este doar reforma în sine, ci cum a fost pusă în aplicare. „Avem o ordonanță care stabilește că se reduc posturile din administrație cu 30%. În ordonanță este o normă extrem de precisă, se spune clar care e baza de calcul, cum se calculează, la ce se aplică. Printr-o interpretare abuzivă și de rea credință în toată țara, toți prefecții au primit dispoziție să calculeze în așa fel numărul mare de posturi încât să fie mai mic cu 10% decât cel prevăzut efectiv în ordonanță”, acuză liderul sindical.

Calculul costisitor și interpretabil: 30 + 10%, un pariu greșit al guvernului?

Potrivit acestuia, doar în cazul comunelor ar fi rezultat aproape 5.000 de posturi desființate în plus față de ceea ce prevedea actul normativ. Practic, spune Dan Cârlan, formula reală aplicată de prefecturi ar fi devenit „30% plus încă 10%”, lucru care nu apare nicăieri în textul ordonanței. Iar efectele au început deja să apară. În multe comune mici, organigramele au ajuns la limita supraviețuirii administrative.

ADVERTISEMENT

„Sunt zeci de primării în țară în care în loc să se respecte legea, avem situații în care se comunică un număr de posturi de 6 care includ primarul, viceprimarul și tot restul personalului. Întreaga primărie o poți încărca într-un Logan”, spune ironic sindicalistul.

ADVERTISEMENT

De altfel, exact această problemă a fost remarcată și de Tribunalul Covasna. Instanța a apreciat că există indicii serioase privind ilegalitatea ordinului prefectului și că prejudiciul produs angajaților și administrațiilor locale poate fi unul major. Judecătorii au avertizat că reorganizarea unor primării pe baza unor calcule discutabile poate provoca perturbări grave în funcționarea serviciilor publice.

ADVERTISEMENT

Dacă judecătorii le dau dreptate definitiv celor disponibilizați, aceștia se întorc pe posturi și trebuie să primească salariile retroactiv

În motivare, instanța vorbește explicit despre „pagubă iminentă”, arătând că desființarea posturilor și modificarea organigramelor pot produce efecte greu de reparat dacă ordinul va fi anulat ulterior. Cu alte cuvinte, dacă instanțele vor anula pe fond ordinele prefecturilor, toți angajații concediați ar putea reveni în sistem, iar statul va fi obligat să plătească salariile retroactiv.

„Dacă noi vom câștiga și se va anula cu totul, toți disponibilizații se întorc după ce stau acasă și trebuie să li se restituie salariile pe perioada suspendării. Nu au greșit primarii, ci au greșit prefecții”, avertizează Dan Cârlan. Mai mult, sindicalistul spune că oamenii concediați ar putea cere inclusiv despăgubiri morale.

ADVERTISEMENT

„Ei pot cere și daune morale dacă au avut de suferit personal, dar asta rămâne la latitudinea fiecărei instanțe”, explică liderul SCOR. Decizia de la Covasna este văzută de multe administrații locale drept începutul unei bătălii de lungă durată. În aproape toate județele există deja acțiuni în instanță, iar suspendarea executării ordinelor prefecturilor ar putea bloca reforma luni întregi.

120.000 sau 51.000 de angajați în primăriile comunale? Marea dilemă

Dan Cârlan susține că Executivul a încercat inclusiv să limiteze posibilitatea contestării în instanță. „În capul domnului Bolojan e ideea că dacă e un ordin al prefectului nu poate fi atacat în instanță. În județele unde s-au trimis doar scrisori și nu un act administrativ cu ordin al prefectului le-am contestat. Prefecții au motivat că alea nu pot fi contestate, că nu sunt acte administrative. Am făcut demonstrația juridică completă și peste tot instanța ne-a dat dreptate”, afirmă acesta.

Pentru sindicate, miza nu este doar numărul de posturi, ci însăși filozofia reformei. Liderii din administrația locală acuză că Executivul a pornit de la ideea că primăriile sunt „umflate artificial”, fără să țină cont de realitatea din teren.

„S-a inoculat faptul că primăriile sunt supraaglomerate. Salariile sunt la jumătate în primăriile din comune față de sumele de la orașe și municipii. Dacă vă uitați în statisticile guvernului o să vă spună că sunt 120.000 de salariați, în realitate sunt 51.500, restul sunt asistenți personali ai persoanelor cu handicap care nu au nicio treabă cu activitatea primăriei”, spune Dan Cârlan.

Contribuabilii plătesc nota finală

Sindicalistul acuză că Guvernul a ales o soluție „cu satârul”, în loc să permită fiecărei administrații locale să își optimizeze singură cheltuielile. „Bugetul de stat, contribuabilul va plăti ambiția lui Bolojan care a vrut să facă așa reforma, cu satârul, și nu lăsând fiecărei autorități publice locale în parte să-și stabilească optimizarea cheltuielilor”, avertizează acesta.

În paralel, OUG 7/2026 are deja probleme și la , după ce actul normativ a fost contestat de Avocatul Poporului. Asta înseamnă că reforma administrativă riscă să intre într-un blocaj total: suspendată în instanțe, contestată constituțional și respinsă de multe administrații locale.

Pentru Guvern, miza devine uriașă. Dacă instanțele vor continua să dea dreptate sindicatelor, se poate transforma într-o adevărată bombă cu ceas pentru viitoarele guverne. Nu doar politic, ci și financiar. Pentru că nota de plată a concedierilor anulate, a salariilor retroactive și a eventualelor despăgubiri ar putea ajunge, în final, direct la contribuabil.