Refugiata ucraineană ajutată cu bani de un pensionar român conduce azi un salon de lux în Kiev. Cum ar vrea să-i mulțumească bătrânului

Refugiata din Ucraina care a povestit că un pensionar din România i-a donat 200 de lei într-o benzinărie, s-a întors la Kiev și a dat lovitura.

Refugiata din Ucraina ajutată de un pensionar român a devenit pentru a cincea oară mamă

Antrenoarea de fitness Yulia Chernitskaya a devenit cunoscută în România în anul 2022, după ce unui bătrân i s-a făcut milă de ea și . Întâmplarea s-a petrecut în 2022, când Yulia era refugiată în România, țară în care venise alături de cei trei copii.

Între timp, lucrurile s-au schimbat fundamental. Fitness Mama, așa cum este cunoscută Yulia Chernitskaya pe Instagram unde este urmărită de peste 100.000 de persoane, s-a întors la Kiev. În octombrie 2022, refugiata din Ucraina și-a deschis un salon de înfrumusețare care are deja succes destul de mare printre ucrainence.

Nu după multă vreme, ea a fost nevoită să-și întrerupă activitatea de instructoare de fitness pentru că a rămas însărcinată. ”Minunea” s-a produs la scurtă vreme după ce soțul ei s-a întors de pe front.

În vârstă de 39 de ani, Yulia Chernitskaya . Fosta refugiată din Ucraina a născut un băiețel, a cărui venire pe lume a fost așteptată cu sufletul la gură de cele patru surori mai mari ale sale.

Patroană de salon de lux, Yulia Chernitskaya ar vrea să returneze banii pensionarului român

Yulia Chernitskaya este un cunoscut influencer din Ucraina, care obișnuiește să apară în calitate de invitat la televiziunea din țara ei. În 2022, femeia a dezvăluit că a fost șocată de gestul bătrânului care i-a oferit bani pe stradă, dar și de reacțiile apărute ulterior.

”Nu m-am gândit niciodată că gestul meu de recunoștință față de un om bun va da naștere unei astfel de reacții în România. Acel om a făcut ceva care m-a luat cu totul prin surprindere, nimeni nu mi-a dat vreodată bani pe stradă. M-am simțit jenată și rușinată, pe de o parte, dar am avut și un sentiment de recunoștință care pur și simplu m-a copleștit”, a declarat Yulia, într-un interviu pentru FANATIK.

Fosta refugiată din Ucraina ne-a mai dezvăluit că nu-i cunoaște numele omului care a ajutat-o, însă dacă l-ar afla, ar dori să-i poată întoarce gestul. Femeia a recunoscut faptul că, la momentul respectiv, era ”bine îmbrăcată” și conducea o mașină scumpă. Cu atât mai mult, gestul bătrânului din România a impresionat-o până la lacrimi și pur și simplu nu l-a putut refuza. Dacă l-ar întâlni din nou, i-ar da banii înapoi și ceva peste, însă nu crede că i-ar lua. De altfel, Yulia a recunoscut că perioada petrecută în România i-a schimbat în bine percepția despre acest popor.

Refugiata din Ucraina: ”Nu mi-am putut stăpâni lacrimile”

”Acești bani i-am primit de la un bărbat de 60-65 de ani într-o benzinărie, când am ieșit și mă îndreptam spre mașină după ce achitasem un plin. El și-a șters parbrizul și m-a întrebat în română ‘Ucraina?’, ‘Ucraina’, i-am răspuns.

Probabil m-a așteptat când a văzut numărul de Ucraina. Și-a deschis portofelul, mi-a dat 100 de lei și a spus ‘glorie Ucrainei!’. Am început să plâng. Am refuzat să iau banii, mai ales că am văzut că avea o mașină veche. Însă el și-a deschis iar portofelul și mi-a mai dat 100 de lei, mi-a spus că sigur am nevoie.

Nu mi-am putut stăpâni lacrimile. Până la urmă, nici nu știe că am patru copii care mă așteaptă. Și bine că nu i-am spus, că sigur își golea portofelul. Am vrut să-l îmbrățișez, dar nu m-a lăsat. Dacă acest om îmi citește postarea trebuie să știe că a ajutat o mamă a patru copii.

Am stat în tăcere în mașină, mi-am șters lacrimile și nu puteam înțelege. Așa ceva?!”, a scris Yulia Chernitskaya, fosta refugiată din Ucraina pe contul ei de social media, în 2022.