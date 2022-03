Refugiați din Ucraina au ajuns la Jilava: ”Putin poate învinge armata Ucrainei, dar acest popor?! Niciodată!”

În miez de noapte, 50 de studenți indieni care învațau la diverse universități din Ucraina au ajuns la Jilava. Un drum de două zile, chiar trei pentru unii, adunați cu toții de la granița României cu Ucraina. Fug cu toții de războiul pornit de Rusia împotriva Ucrainei, iar rănile lor vor fi cu greu vindecate.

Refugiat din Ucraina, student la Medicină, ajuns în Jilava: ”Am văzut cum arată durerea”

Un tânăr indian, student în anul 3 la Facultatea de Medicină din orașul Ivano, o localitate situată la 180 de kilometri de granița cu România, a vorbit cu FANATIK despre situația Ucrainei bombardate de armata rusă, la ordinul lui Vladimir Putin, dar și despre situația refugiaților.

”În Ivano nu au căzut bombe. Încă. Eu am fost scutit de acest coșmar, dar, la graniță, atunci când am ajuns, ne-am amestecat cu oamenii din toată Ucraina care caută adăpost în România.

Și atunci am văzut cum arată durerea. Vă spun, ca viitor medic, nu am fost pregătit să văd atât de multă oroare. Nu era sânge, era groază”, ne spune tânărul de 22 de ani.

Vrea să meargă acasă, în India, dar promite că se va întoarce în Ucraina imediat după ce se va termina războiul. Și, cu un optimism inexplicabil, este convins că se va întoarce tot în Ucraina, nu într-un stat sub tutelă rusească.

”Sunt convins că, într-un fel sau altul, la cum am reușit eu să cunosc acest popor (poporul ucrainean, n.red.) vor câștiga. , dar acest popor? Niciodată!

Nu mă pricep eu la război, am avut alte preocupări, dar acum mi-am dar seama că un conflict nu se câștigă cu armate, ci convingându-i pe ceilalți. Iar Putin a făcut doar tot ce i-a stat în putință să își atragă ura tuturor”, a mai spus tânărul indian pentru FANATIK.

Printre refugiați se numără studenți din zona de conflict

În altă ordine de idei, dintre cei 50 de studenți care s-au refugiat din în România și au ajuns în Jilava în drumul lor spre casă, mulți sunt veniți din zone de conflict. Unii sunt afectați de bombardamentele pe care le-au trăit, de dezastrul provocat de rachetele rusești, multe căzute asupra obiectivelor civile.

”Am colegi, aici, care suferă. Mulți sunt și acum în stare de șoc, încerc să îi alin, cum pot, să îmi fac meseria. Au văzut cum arată războiul, cât este de crud și au văzut oameni murind”, ne spune tânărul student.

De altfel, de când a ajuns în Jilava, una dintre tinerele care au trecut prin experiența bombardamentelor din Ucraina, stă nemișcată în pat. Tot ce a putut să facă a fost, ca în noaptea în care a ajuns în adăpostul de lângă București, să mulțumească oamenilor, iar apoi a reintrat în tăcerea ei posacă.

”Noi suntem strânși de peste tot. Ni s-a promis că vom reuși să ajungem acasă la noi. Dar tot ce pot să spun, și cred că toți cei de aici îmi împărtășesc părerea, este că am văzut că România este plină de oameni buni.

Primirea noastră a fost fantastică, am văzut cât de săritori sunt cei de aici și suntem recunoscători. Nu vom uita niciodată mâna de ajutor dată la nevoie”, mai spune, zâmbind, studentul de origine indiană.

Este obosit, nu a dormit de două zile, dar mai poate să zâmbească. ”Am încercat să îi liniștesc pe cei care au trecut prin momente mai grele. Acum, că a venit dimineața și suntem în siguranță, mă voi culca și eu. După ce vorbesc cu mama, să o liniștesc”, ne-a mai zis tânărul.

Mobilizare în Jilava pentru primirea refugiaţilor

În noaptea zilei de Mărțișor, în Jilava, zeci de oameni s-au adunat în apropierea Primăriei pentru a-i primi pe refugiații din Ucraina. Mobilizarea, făcută în doar câteva ore, i-a impresionat pe studenții originari din India. Au fost aduse saltele, pături, iar bucătăresele de la grădinițele din localitate au decis să gătească mâncare caldă pentru a-i primi așa cum se cuvine de tinerii fugiți din calea războiului.

”Mă bucur că am putut să ajutăm refugiații veniți din Ucraina. Am fost plăcut impresionat de reacția oamenilor din Jilava care, încă de azi noapte, s-au implicat în amenajarea spațiului în care să ii cazăm pe cei 50 de studenți din Ucraina, majoritatea lor fiind de origine indiana. Oamenii au adus pături, am primit paturi de la Penitenciarul Jilava, ne-am mobilizat cum am putut. Ei sunt în tranzit spre țară lor, dar, din ce am vorbit cu ei, mi-am dat seama că vor să se întoarcă, după război, în Ucraina, să își continue studiile.

Am fost mișcat de felul în care s-au bucurat de primirea pe care au avut-o, iar felul în care ne-au mulțumit dovedește că puterea omeniri o întrece pe cea a cruzimii, a războiului”, a spus, pentru FANATIK, viceprimarul comunei Jilava, Cristian Marin.