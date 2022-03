Aproape 2 milioane de refugiați au părăsit Ucraina din cauza războiului. Țările în care au ajuns

Din 24 februarie, data la care Rusia a declanșat invazia în Ucraina, aproape 2 milioane de cetățeni din statul vecin au fugit din calea războiului.

În principal femei și copii, majoritatea refugiaților fugiți din Ucraina au ajuns în statele vecine zonei de conflict.

Înaltul Comisar al ONU pentru Refugiați, Filippo Grandi, a spus că peste 1,7 milioane de ucraineni au intrat în țările vecine în cele 11 zile de război, notează .

Oficialul Organizației Națiunilor Unite afirmă că această criză de refugiați este cea mai mare de la cel de-Al Doilea Război Mondial încoace, în zona Europei.

11 days.

1.7 million people.

This is now the fastest growing refugee crisis in Europe since World War II.

In the coming days, millions more lives will be uprooted, unless there is an immediate end to this senseless conflict.

— UNHCR, the UN Refugee Agency (@Refugees)