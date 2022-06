Refugiații ucraineni din România rămân fără bani. S-au împuținat și resursele centrelor de primire

Dintre , vârstnicii, femeile și copiii sunt cei mai afectați. În momentul plecării din Ucraina, ei nu își imaginau că războiul va dura atât de mult.

Refugiații ucraineni așteaptă finalul războiului

Astfel, , economiile acestora s-au diminuat considerabil. De asemenea, având în vedere vârsta înaintată a unora dintre ei, dar și faptul că mamele trebuie să aibă grijă de copii, găsirea unui loc de muncă este o misiune aproape imposibilă pentru ei.

În acest context, ajutorul organizațiilor umanitare este singura lor speranță. Totuși, se pare că și situația din multe centre de primire s-a înrăutățit. Conform stirileprotv.ro, resursele acestora s-au împuținat și în unele cazuri s-a impus raționalizarea ajutoarelor.

”Foarte multă lume a ajuns la noi. Efectiv au plecat de-acasă cu o pungă de plastic. Bani, de unde? Ne vizitează pentru diverse produse alimentare, vestimentare”, a declarat pentru sursa citată Norbert Sendro, coordonator al Centrului de Refugiați ”Bihor pentru Ucraina”.

La rândul său, voluntarul Marcel Buzle a explicat: ”Cei care au rămas în România sunt mame cu copii și nu au posibilitatea de a munci, pentru că nu au cu cine să își lase copiii.”

Peste un milion de refugiați ucraineni au trecut prin România

Statisticile arată că în România au intrat peste 1,1 milioane de . Ulterior, 85.000 au rămas în țară, dar dintre aceștia, doar 3.000 dintre ei și-au găsit loc de muncă. Puși în fața acestei situații, mulți au decis să revină în țara natală.

A fost cazul unei femei ucrainene care a venit în România împreună cu fiica și nepoata ei, de 10 ani. Mama copilei a fost nevoită să se întoarcă la Kiev, iar bunica și nepoata au rămas singure la Oradea.

Ele locuiesc într-o garsonieră, dar bunica are 67 de ani nu a putut să-și găsească un loc de muncă. ”Acum eu stau cu nepoțica mea și n-aș putea spune că o duc prea bine cu banii. De fapt, suntem la limită. Mama ei mai trimite, câteodată, ceva, pe card.

Am luat decizia să ne facem formele de rezidență temporară, mai ales pentru fetiță, să beneficiem de facilități de la guvern”, a explicat Galina.

Fetița este la școală, dar bunica susține că vor fi nevoite să plece din garsonieră din cauza faptului că nu mai au bani de chirie. Pentru a locui în garsonieră, ele trebuie să achite aproape 200 de euro pe lună.

Povești tulburătoare din centrele de refugiați

Și Petro Kostenko, un bărbat din Irpin, a dezvăluit că o duce greu din cauza lipsei banilor: ”Aș vrea să mă întorc, dar numai să pot. Avem probleme mari cu banii. Suntem pensionari și soția mea s-a îmbolnăvit. Ne e greu, dar am nimerit într-un program prin care suntem ajutați.”

”De la începutul războiului am fost printre ei, am văzut multe istorii. Chiar personal am cunoscut o mamă, soțul ei s-a îmbolnăvit, o trebuit să fie operat la picior. Nu mai aveau nici pentru chirie. Au venit la noi, la centru”, a spus pentru și translatoarea Galina Ciobanu.