Refuz ferm pentru FCSB din partea fotbalistului din Superliga! Ce a spus Gigi Becali

Dani Coman, președintele lui FC Argeș, Tatăl jucătorului a lămurit situația fiului său. Ce a spus și Gigi Becali despre „perla” piteștenilor.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali, reacție sinceră în cazul lui David Tudose, jucătorul lui FC Argeș

. Latifundiarul din Pipera a vorbit despre posibila mutare a lui David Tudose la echipa sa, după ce Dani Coman a dezvăluit că a fost contactat de bucureșteni pentru tânărul fotbalist.

Patronul campioanei en-titre a mărturisit că nu se abate de la rețeta sa clasică de transferuri, aceea de a aduce doar jucători pe care îi cunoaște. Gigi Becali a mai spus că MM Stoica este cel care i-a povestit de Mario Tudose.

ADVERTISEMENT

„Așa a venit vorba despre el!”

„Ce iau eu? Eu iau ce văd eu. Păi dacă eu văd, poate să îmi zică oricine, și MM, și Pintilii. Eu iau numai din campionatul intern, am adus eu din străinătate, știu eu? Pe Ngezana mi l-a dat Vulturar și i-am zis lui MM să se uite. Dacă l-a lăudat MM, imediat eu l-am luat, l-am suflat. MM nu laudă pe nimeni, când laudă MM pe unul, să-l iei imediat.

De Tudose nu știu nimic, am auzit în ultimul timp, MM mi-a zis că s-a întâlnit cu Dani Coman la un meci. I-am zis lui MM că vreau să joc fundaș central cu ăla de 16 ani jumate. Îl avem pe Cercel, bine că s-a refăcut, gata, mă, atunci. Și așa a venit vorba despre el”, a spus Gigi Becali la

ADVERTISEMENT

Tatăl lui Mario Tudose, anunț clar despre fiul său. „Nu pleacă de la FC Argeş. Nu este momentul unui transfer!”

Tatăl lui Mario Tudose a comentat de asemenea subiectul. Acesta a mărturisit că, în urma discuției cu fiul său, nu este cazul ca Mario să plece acum de la FC Argeș, chiar dacă oferta este din partea campioanei României.

ADVERTISEMENT

„Mario nu pleacă de la FC Argeş. Am vorbit cu fiul meu şi nu este momentul unui transfer. Vreau să facă paşi siguri şi corecţi. Ne bucură şi ne motivează oferta, dar vom rămâne la FC Argeş.

Având în vedere sumele care s-au vehiculat, nu trebuie să te laşi impresionat, ci să gândeşti în perspectivă, nu pe moment”, a declarat Cristian Tudose, tatăl lui Mario Tudose, confrom