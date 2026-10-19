Refuz în față pentru Mihai Stoica la FCSB: „Nu e pentru mine!”

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Vlad Chiricheș (36 de ani) profesionist în vara acestui an. Fostul fundaș central a jucat ultima dată la FCSB, club care i-a propus să rămână pe o funcție tehnică. Fostul internațional român a refuzat categoric, precizând și că ultimul său mandat la echipa bucureșteană nu s-a terminat așa cum și-ar fi dorit.

Vlad Chiricheș a refuzat să lucreze pentru FCSB după retragere

Vlad Chiricheș revenise la FCSB în vara anului 2023, contribuind din plin la cele două titluri cucerite de FCSB în sezoanele precedente, dar și la participarea până în optimile Europa League. Experimentatul fundaș central începuse să aibă prestații tot mai nesigure, iar gafele comise în anumite momente i-au adus critici din partea patronului Gigi Becali. Accidentările dure din ultimul sezon și-au pus amprenta asupra sa, el hotărându-se să pună capăt activității de fotbalist profesionist.

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Deși Mihai Stoica declara în exclusivitate la MM la FANATIK că , Chiricheș a refuzat cu vehemență. Fotbalistul a spus cât se poate de clar că, la momentul actual, nu se vede integrat în structura niciunui club de fotbal. „Nu mă văd lucrând în club altceva decât am făcut-o până acum şi ăsta e singurul motiv. Nu cred că e pentru mine să fiu acolo. Nu mă văd în conducerea unui club de fotbal în momentul ăsta!”, a spus Vlad Chiricheș.

Cum a catalogat Vlad Chiricheș ultima experiență la FCSB

Revenit ca un adevărat veteran la echipa unde cunoscuse gloria și înaintea plecării în străinătate, Vlad Chiricheș consideră că nu a luat o decizie pripită în urmă cu 3 ani. El a spus că, și dacă ar putea da timpul înapoi, tot aceeași alegere ar fi făcut. Ce l-a deranjat, însă, este finalul poveștii sale la FCSB, despre care a spus că s-a încheiat nu tocmai plăcut. „Eu am luat decizia să revin acum trei ani şi, dacă fac un rezumat, a ieşit ceva extraordinar. Să câştigi de două ori titlul de campion, două Supercupe ale României nu văd de ce să fiu dezamăgit pentru ce s-a întâmplat în aceşti ani.

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Da, cu siguranţă (n.r. – ar reveni dacă ar da timpul înapoi). Poate experienţa asta nu s-a terminat cum mi-aş fi dorit, dar aceşti ani au fost foarte frumoşi”, a mai spus Vlad Chiricheș pentru Fostul fundaș central a fost un pilon de bază și un lider incontestabil al echipei naționale a României. A strâns 78 de selecții pentru prima reprezentativă și a purtat banderola de căpitan al naționalei începând cu anul 2016, inclusiv la Campionatul European din 2016. În anul 2013, el era recompensat chiar cu titlul de „Fotbalistul Român al Anului”.

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