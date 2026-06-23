Sport

Refuz pentru FCSB! Gigi Becali rămâne fără jucătorul de 600.000 de euro: „Este adevărat că a existat un interes”

Gigi Becali l-a vrut la FCSB, dar în cele din urmă s-a lovit de un refuz în ceea ce îl privește pe jucătorul evaluat la 600.000 de euro! Echipa actuală insistă să îl păstreze
Gabriel-Alexandru Ioniță
23.06.2026 | 16:20
Refuz pentru FCSB Gigi Becali ramane fara jucatorul de 600000 de euro Este adevarat ca a existat un interes
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Refuz pentru FCSB! Gigi Becali rămâne fără jucătorul de 600.000 de euro. Foto: Sport Pictures
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În urmă cu o săptămână, FANATIK a informat în exclusivitate că Gigi Becali (67 de ani) și colaboratorii săi de la FCSB l-ar dori în această vară la echipă pe Remus Guțea (19 ani) de la FC Voluntari, echipă nou-promovată în SuperLiga. La acel moment, site-ul nostru subliniase de asemenea și faptul că în principiu mutarea părea una destul de greu de realizat, din rațiuni de ordin financiar.

Se pare că Gigi Becali l-a ratat, cel puțin pentru moment, pe Remus Guțea

Concret, ilfovenii l-au evaluat pe tânărul fotbalist la 600.000 de euro și, în plus, ar solicita și păstrarea unui procent 15% dintr-un eventual viitor transfer al lui. La scurt timp, finanțatorul de la FCSB a confirmat în măsură destul de mare informația și, în același timp, a transmis și că se așteaptă ca într-adevăr pretențiile financiare ale celor de la FC Voluntari să fie foarte mari.

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Astfel, în ciuda faptului că jucătorul a declarat în mod public că este practic dintotdeauna un susținător al echipei roș-albastre, transferul său a fost pus „în așteptare” în ultimele zile. Iar acum s-a anunțat dinspre clubul ilfovean că intern s-a decis ca Remus Guțea, „feblețea” lui Dumitru Dragomir, să continue la actuala echipă cel puțin și pentru sezonul viitor.

FC Voluntari a anunțat că jucătorul dorit de FCSB rămâne la echipă în această vară

Anunțul în acest sens a fost făcut chiar de către antrenorul lui FC Voluntari, Florin Pîrvu. „Este adevărat că a existat un interes de la FCSB și știam că o să mă întrebați lucrul acesta. Într-o discuție cu conducerea clubului, am luat decizia ca Remus Guțea să continue alături de Voluntari și vom vedea în perioada următoare ce va fi. Consider că Remus, în acest moment, are nevoie de Voluntari pentru următoarea perioadă.

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Este un jucător de real talent. Îi prevăd un viitor frumos, dar trebuie să rămână echilibrat și să-și facă datoria, în primul rând, la Voluntari, după care vom vedea ce va fi”, a spus Florin Pîrvu la plecarea celor de la FC Voluntari în cantonamentul din Croația, citat de sport.ro.

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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