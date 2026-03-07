Sport

Refuz pentru Gigi Becali!! Nu vrea să audă de banca FCSB. „E și vina lui”

FCSB a rămas fără antrenor după demisia lui Elias Charalambous, iar Gigi Becali caută rapid o soluție pentru banca tehnică. Un tehnician român a explicat însă de ce nu ar accepta să preia echipa.
Alex Bodnariu
08.03.2026 | 01:32
Primul antrenor care o refuză pe FCSB. Nici nu a stat pe gânduri
FCSB este în căutare de antrenor. Elias Charalambous și-a dat demisia după eșecul cu Universitatea Cluj, iar Gigi Becali trebuie să găsească rapid o soluție pentru banca tehnică, pentru a mai salva ceva din acest sezon. Adrian Mutu a declarat ferm că nu ar accepta să stea pe banca roș-albaștrilor.

Gigi Becali caută antrenor. FCSB riscă să rateze cupele europene

Campioana ultimelor două ediții din Superliga României a suferit serios în acest an. FCSB a încheiat sezonul regular pe locul 7 și va evolua în play-out. Singura șansă să mai prindă cupele europene în stagiunea viitoare este prin intermediul barajului pentru UEFA Conference League.

După meciul de sâmbătă seara, ultimul al sezonului regular, pierdut de FCSB în fața Universității Cluj, Elias Charalambous și secundul său, Mihai Pintilii, și-au dat demisia. Cei doi au considerat că nu mai pot aduce un plus echipei și au decis că este mai benefic pentru jucători să aibă parte de o schimbare.

Adi Mutu nu ia în calcul o posibilă ofertă de la FCSB

Adrian Mutu a fost întrebat dacă ar accepta o ofertă venită de la Gigi Becali pentru a antrena FCSB-ul. Fostul mare fotbalist român a spus clar că i-ar răspunde patronului clubului, însă ar refuza propunerea, întrucât nu este un fan al politicii formației din capitala României.

„Sunt niște decizii normale după sezonul pe care l-a avut FCSB. Cred că e sezonul cel mai slab din era Gigi Becali. La un club normal, repercusiunile acestea trebuie să fie – demiteri în masă! Vorbim de unul dintre cele mai mari cluburi din România.

Știm foarte bine că proprietarul e Gigi Becali și nu poate să plece. Nu se poate da singur afară. Responsabilitatea cade pe umerii celorlalți. Așa cum și-a asumat laudele, e normal să-și asume și eșecurile. E și vina lui Gigi Becali, și a lui Mihai Stoica, a tuturor”, a declarat Adrian Mutu, conform Sport.ro.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
