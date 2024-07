Refuză Iordănescu Jr. milioanele arabilor? Mutu și Șumudică au analizat decizia selecționerului României: „Pe Gică Hagi nu l-aș vedea la națională. Edi greșește dacă pleacă”

Edi Iordănescu și-a încheiat contractul cu Federația Română de Fotbal, dar încă nu a luat o decizie în privința unei eventuale prelungiri a înțelegerii. Din informațiile FANATIK,

Decizia lui Edi Iordănescu, analizată la sânge. Continuă pe banca naționalei României sau alege milioanele arabilor?

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că . Marius Șumudică și Adrian Mutu, tehnicieni care au antrenat acolo, au analizat posibilitatea ca selecționerul să dea curs unei astfel de provocări, dar și cine ar putea veni în locul său pe banca primei reprezenative.

„Eu nu cred că pleacă. Eu cred că Edi are nevoie de o pauză, să digere tot acest turneu european. Și eu cred că va continua. Pentru că e un parcurs firesc al lui la echipa națională. Eu cred că ar trebui, pentru că a avut rezultate la nivel de a forma o echipă.

Chiar dacă asta e valoarea noastră, dar pentru noi e o echipă bună. Echipa asta a transmis o emulație mare publicului și României, care avea mare nevoie de niște bucurii și ne-a unit pe toți într-un fel și cred că trebuie să continue și în campania de calificare la Mondial”, a declarat Adrian Mutu, în exclusivitate la FANATIK LA EURO.

Marius Șumudică a comentat despre . „Eu știu că l-au așteptat. Are ofertă de la Al Wahda. Și aseară au fost discuții. Bine, nu și-au permis să îl deranjeze. Contract pe doi ani, la Al Wahda, unde trebuia să ajungă și Marius Marin.

Dar eu consider că Edi face o mare greșală dacă pleacă de la echipa națională. Eu cred că trebuie să continue”, a declarat și Marius Șumudică.

„A demonstrat, a făcut față și le-a închis gura tuturor”

În sezonul 2018-2019, Adrian Mutu a lucart pentru Al Wahda, unde a antrenat echipa de tineret. „Eu sunt de acord cu Șumi. Dacă Edi pleacă face o greșală. Firesc e ca el să continue. Înțeleg că ești obosit mental acum. Probabil sunt mici discuții la nivel contractual cu președintele FRF Răzvan Burleanu, dar asta nu înseamnă că trebuie să renunțe.

Pun pariu că orice antrenor vine, dacă nu e Lucescu sau Hagi, lumea o să îl conteste. Edi a creat ceva. Are o datorie morală și un parcurs firesc e să rămână. Dacă lumea l-a criticat atunci când a venit, nu cred că e bine să o ia personal. Trebuie să ai anduranță la astfel de lucruri.

Dar el a demonstrat, a făcut față și le-a închis gura tuturor. La revedere! Acum toată lumea e cu el. A creat această emulație pe care n-am văzut-o de mulți ani, a transmis emoție împreună cu echipa și trebuie să continue”, a adăugat Mutu.

Edi Iordănescu este selecționer din iarna lui 2022. Următoarele meciuri ale echipei naționale sunt cele din UEFA Nations League, competiție care începe în septembrie. „Nu e ușor să te transformi dintr-un selecționer într-un antrenor și să antrenezi zi de zi. El e intrat într-o rutină deja de doi ani de zile. E diferență să fii selecționer și să fii antrenor.

Lui nu îi va fi ușor să preia o echipă de club în momentul de față după doi ani și ceva, cum niciunui antrenor care vine de al club nu îi e ușor să devină selecționer. De obicei, un selecționer pleacă de la o națională la altă. Cam ăsta e ciclul. Și el trebuie să rămână selecționer, în opinia mea. Eu cred că e cea mai bună soluție în momentul de față”, a mai spus Șumudică.

„Sunt antrenori care au în ADN să fie selecționeri”

Adi Mutu a fost și el selecționer, la U21, între 2020 și 2021. „Eu cred că sunt antrenori care au în ADN să fie selecționeri. Pițurcă are stilul ăsta. Anghel Iordănescu la fel. Edi are și el aproape trei ani de când e. Și-a creat o rutină cu care e învățat și văd că dă roade și ar trebui să se gândească bine. Zi de zi e altceva. Nu-l văd pe Hagi dacă nu e antrenor zi de zi. Știm cât îi place să lucreze. Nea Mircea Lucescu, la fel. A făcut zi de zi. Dar are o altă experiență, poate să fie ce vrea.

Mie mi-e greu. Am fost și una și alta. Știu cum e. E greu să menții o concentrare. Îți lipsește plăcerea asta de a merge la antrenament zi de zi. Trebuie să fii puternic mental pentru treaba asta. Dar sunt unii antrenori calibrați pentru așa ceva”, a conchis „Briliantul”.

