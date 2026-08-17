Refuzat de FCSB, Anderson Ceara a spus clar motivul pentru care a semnat în Egipt: „Asta m-a convins! Nu regret că nu am ajuns la FCSB sau CFR”

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Anderson Ceara (27 de ani) a părăsit România după doi ani și jumătate. Brazilianul a fost achiziționat de formația egipteană NBE SC, care a plătit 500.000 de euro celor de la Csikszereda în schimbul său. Sud-americanul a dezvăluit că aspectul financiar a jucat un rol extrem de important în decizia sa de a pleca în Egipt. Ceara a fost dorit în această vară de FCSB și CFR Cluj, însă niciuna dintre formații nu a finalizat transferul, motivul oferit fiind o problemă medicală de care acesta suferă.

Anderson Ceara, dezvăluiri despre transferul în Egipt

Anderson Ceara a subliniat faptul că nu regretă că nu a semnat cu FCSB sau CFR Cluj. Acesta a confirmat că noua sa echipă, National Bank of Egypt SC, l-a convins cu un salariu important. „Interesul celor de aici a apărut în urmă cu o lună. Am fost convins de aspectul financiar, atât pentru mine, cât și pentru familia mea, dar și de proiectul clubului.

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Îmi doresc să joc pentru un club care luptă pentru obiective importante. Obiectivul meu este să am un sezon foarte bun alături de echipa care a crezut în mine și să atingem obiectivele clubului, acesta fiind cel mai important lucru. Am fost foarte surprins de club și de toți oamenii de aici. M-am bucurat foarte mult de felul în care am fost primit.

Încă din prima zi m-am simțit ca acasă. Sunt foarte fericit că sunt aici. Totul este diferit. Înainte locuiam într-un loc foarte rece, iar acum sunt într-un loc foarte călduros. Am nevoie de timp pentru a mă adapta. Nu regret că nu am ajuns la FCSB sau CFR. Sunt foarte fericit la noua mea echipă, iar acesta este cel mai important lucru pentru mine”, a declarat Ceara pentru . În luna iulie, .

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Cine este NBE SC, echipa cu care a semnat Anderson Ceara

Clubul National Bank of Egypt a fost fondat în 1951 și timp de aproape șapte decenii a activat doar în ligile inferioare din țara africană. Echipa a promovat în premieră în eșalonul de top în 2020, iar cea mai bună clasare a fost un loc 5 în sezonul 2024-2025. În stagiunea precedentă, a ratat calificarea în play-off, unde au participat 7 formații, și a terminat pe locul 3 în play-out.

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NBE SC își dispută meciurile de pe teren propriu pe Stadionul Internațional din Cairo, o arenă uriașă, cu o capacitate de peste 74.000 de locuri. Conform transfermarkt, lotul echipei valorează 8.5 milioane de euro, formația africană având o cotă mai bună decât 7 grupări din SuperLiga României. Noul sezon din Egipt debutează pe 21 august.