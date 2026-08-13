Sport

Refuzat de FCSB, brazilianul Anderson Ceara părăsește SuperLiga. Semnează cu o echipă din străinătate

Anderson Ceara a fost la doar un pas de a deveni noul jucător al FCSB-ului în vara acestui an, dar totul a picat în ultimul moment. Nu a trecut mult timp, iar brazilianul a bătut palma cu o nouă formație.
Mihai Dragomir
13.08.2026 | 14:48
Refuzat de FCSB brazilianul Anderson Ceara paraseste SuperLiga Semneaza cu o echipa din strainatate
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Anderson Ceara părăsește România. Unde semnează brazilianul care a ratat transferul la FCSB și apoi la CFR Cluj. Foto: Sport Pictures.
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Anderson Ceara (27 de ani) a fost extrem de aproape să semneze cu FCSB în acest mercato, dar totul a picat în ultimul moment. Brazilianul a revenit astfel la Csikszereda, însă clubul din Miercurea Ciuc a transmis public că nu se opune unui alt transfer al jucătorului. Acum, talentatul fotbalist semnează oficial cu o altă formație, din străinătate.

Anderson Ceara semnează în străinătate

Anderson Ceara este unul dintre jucătorii care au contribuit decisiv la promovarea celor de la Csikszereda în primul eșalon, dar și la menținerea echipei în prima ligă. Totuși, fotbalistul a fost declarat transferabil de conducere, iar ofertele nu au lipsit deloc în această vară. Mutarea sa la FCSB a căzut însă din cauza eșuării controlului medical, la fel ca și în cazul celor de la CFR Cluj.

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Însă șederea sa în România este gata de încheiere. Potrivit DigiSport, Anderson Ceara semnează joi, 13 august, cu cei de la National Bank Egypt, locul 10 în ultimul sezon. Potrivit sursei, brazilianul a trecut cu bine de vizita medicală la echipa de pe continentul african și urmează să fie prezentat oficial.

Anderson Ceara, conflict cu Mihai Stoica

Etapa a doua din noul sezon din SuperLiga le-a adus față în față pe Csikszereda și FCSB. Bucureștenii s-au impus cu 2-0, însă declarațiile după meci au fost mult mai aprige decât jocul prestat în teren. Anderson Ceara a fost unul dintre cei care a vorbit, declarând despre transferul eșuat la FCSB că lipsa de respect arătată de Mihai Stoica, managerul general al „roș-albaștrilor”, l-a afectat. „Am fost acolo, testele medicale nu au ieșit bine, dar Stoica nu mă respectă, a spus lucruri foarte urâte despre mine.

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A spus despre testele mele medicale, a spus că nu am ligament, niște tâmpenii, a spus că sunt accidentat. Puteau doar să-mi spună că nu mă vor. El nu m-a sunat, doar a vorbit la televizor. Dacă mă respecți, îmi spui direct, nu vorbești la televizor”, s-a plâns atunci brazilianul.

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Mihai Stoica a auzit declarațiile jucătorului și i-a răspuns ulterior, susținând că agentul lui Ceara i-a cerut să îl transfere la FCSB chiar și după meciul direct. „Îl înțeleg, îi pare rău că a ratat transferul. Am în telefon toate conversațiile pe care le-am purtat cu agentul lui. Ce spune băiatul este exact așa, numai că invers! Mai mult de atât, a fost vorba că-l ia CFR. Imediat cum s-a terminat meciul agentul mi-a zis: ‘Ați văzut? E bine, haideți să-l luăm!’”, declara Mihai Stoica, în direct la TV Prima Sport.

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  • 750.000 de euro este cota de piață a lui Anderson Ceara
  • 27 de contribuții în 86 de meciuri are brazilianul în tricoul celor de la Csikszereda 
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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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